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        Haberler Spor Futbol Milli Takım İşte A Milli Takımımız'ın UEFA Uluslar A Ligi'nde kalma ihtimali!

        İşte A Milli Takımımız'ın UEFA Uluslar A Ligi'nde kalma ihtimali!

        UEFA Uluslar A Ligi 1. Grubu'nda A Milli Takımımız, deplasmanda Fransa ile kozlarını paylaştı. Ay-yıldızlılar sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Bu sonucun ardından A Milli Takımımız'ın A Ligi'ndeki kaderini Yunanistan-Sırbistan maçı belirleyecek. Sırbistan'ın -11'den daha kötü bir averaja sahip olması halinde milliler A Ligi'nde kalmak için play-off oynayacak. Averajların aynı olması halinde ise Türkiye ve Sırbistan'ın attığı gol sayılarında önde olan takım, A Ligi'nde kalmak için play-off oynayacak, diğer ekip ise B Ligi'ne düşecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Kasım 2026 - 01:30 Güncelleme:
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        UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup altıncı ve son maçında Fransa'ya 2-1 mağlup olan A Milli Futbol Takımı, grubu puansız son sırada bitirdi.

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        Matmut Atlantique Stadı'nda oynanan ve ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan mücadelede Fransa'nın golleri 49. dakikada Emirhan Topçu'nun ters vuruşu ve 80. dakikada Kroupi'den gelirken, Türkiye'nin tek golünü 90. dakikada Abdülkerim Bardakcı attı. Oynadığı 6 maçı da kaybeden Türkiye, puansız son sırada kaldı.

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        A LİGİ'NDE KALMA İHTİMALİ SÜRÜYOR

        A Milli Takım'ın, UEFA Uluslar A Ligi'nde kalma ihtimali sürüyor. A Ligi'nde bulunan 4 grupta, son sırada yer alan takımlar arasında en kötü iki ekip doğrudan B Ligi'ne düşerken, grubunu son sırada tamamlayan diğer iki takım ise play-off oynama hakkını elde edecek.

        A Milli Takım'ın, UEFA Uluslar A Ligi'nde kalma ihtimali sürüyor. A Ligi'nde bulunan 4 grupta, son sırada yer alan takımlar arasında en kötü iki ekip doğrudan B Ligi'ne düşerken, grubunu son sırada tamamlayan diğer iki takım ise play-off oynama hakkını elde edecek.

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        A Ligi 1. Grup'ta puansız son sırada kalan ay-yıldızlı ekip, -11 averajla grubu tamamladı. 3. Grup'ta son sıradaki puansız Çekya da -11 averaja sahip ancak attığı gol Türkiye'den az olduğu için B Ligi'ne düşmesi kesinleşen ilk takım oldu.

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        B Ligi'ne düşecek diğer ekip ise 2. Grup'ta puansız son sırada yer alan ve -7 averaja sahip Sırbistan'ın bugün deplasmanda Yunanistan ile oynayacağı maçla belli olacak. Sırbistan averajını -11'den aşağıda tutarsa A Ligi'nde kalmak için play-off oynama hakkını elde edecek. Sırbistan'ın da -11 averaja gelmesi halinde ise Türkiye ve Sırbistan'ın attığı gol sayılarında önde olan takım, A Ligi'nde kalmak için play-off oynayacak, diğer ekip ise B Ligi'ne düşecek. A Ligi 4. Grup'ta son sırada yer alan bir maçı eksik Galler'in 3 puanı bulunuyor.

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        BERKE ÖZER'DEN KURTARIŞLAR

        A Milli Futbol Takımı'nda kaleci Berke Özer, Fransa maçında yaptığı kurtarışlarla öne çıkan isimlerin başında geldi. Berke; Mbappe, Barcola, Rabiot ve Olise gibi oyuncuların yakaladıkları net fırsatlarda yaptığı başarılı kurtarışlarla gole izin vermedi.

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