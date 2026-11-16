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        Haberler Magazin Grup Laçin'in eski solisti Ali Abacı hayatını kaybetti

        Grup Laçin'in eski solisti Ali Abacı hayatını kaybetti

        "Bekar Gezelim" şarkısıyla hafızalara kazınan Grup Laçin'den üzücü haber geldi. Grubun eski solisti Ali Abacı hayata veda etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Kasım 2026 - 09:38 Güncelleme:
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        Grup Laçin'in acı kaybı

        Bir döneme damga vuran Grup Laçin’in eski üyelerinden Ali Abacı'dan acı haber geldi. Grubun eski solisti ve bağlama sanatçısı Ali Abacı, 60 yaşında yaşamını yitirdi.

        Acı haberi grup üyelerinden Teoman Dalcı duyurdu. Dalcı açıklamasında şunları söyledi: Usta müzisyen, yorumcu ve bir dönem Grup Laçin’in solistliğini yapan, acı tatlı pek çok anımızı paylaştığımız canımız kardeşimiz Ali Abacı’yı kaybettik. Devri daim mekanı cennet olsun. Çok üzgünüz.

        Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Ali Abacı bugün Ankara'da son yolculuğuna uğurlanacak.

        Ali Abacı, 2003–2014 yılları arasında Grup Laçin üyesiydi.

        Grup üyelerinden Şerif Baldemir de 17 Mart 2024 tarihinde vefat etmişti.

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        1991 yılında kurulan Grup Laçin, 1998 yılında çıkardığı "Bekar Gezelim" şarkısıyla ünlenmişti. 1998 yılında "Türkiye'nin En İyi Müzik Grubu" ödülünü kazanan Grup Laçin, kendine has yorumları ve eğlenceli performanslarıyla dikkat çekmişti.

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