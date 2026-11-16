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        Sevgilisinden uzak tutmak için yakmıştı... Cezası belli oldu!

        Kadıköy'de eğlence mekanı önünde oturan Gözde Yılmaz'ı üzerine yanıcı madde dökerek ateşe veren Sibel Arya Geriş hakkındaki davada karar açıklandı. Mahkeme, sanığı kadına karşı tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16 Kasım 2026 - 11:45 Güncelleme:
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        Kadıköy'de bir eğlence mekanının önünde oturan Gözde Yılmaz'ın (33), Sibel Arya Geriş tarafından üzerine yanıcı madde dökülüp ateşe verilmesine ilişkin davada karar açıklandı. Mahkeme heyeti, Sibel Arya Geriş hakkında 'Kadına karşı tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezasına hükmetti.

        ÇAKMAKLA ATEŞE VERDİ

        DHA'da yer alan habere göre olay; 1 Kasım 2025'te İstanbul'un Kadıköy ilçesindeki bir eğlence mekanının önünde meydana geldi. Gözde Yılmaz, arkadaşlarıyla birlikte dışarıda oturduğu sırada Yılmaz'ın yanına gelen Sibel Arya Geriş, elindeki yanıcı maddeyi Yılmaz'ın üstüne dökerek çakmakla ateşe verdi.

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        Saldırının ardından Sibel Arya Geriş, olay yerinden kaçtı. Bir anda alevler içinde kalan Gözde Yılmaz'a arkadaşları ve çevredekiler müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi.

        ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Sağlık ekiplerinin kontrollerinde saldırıda vücudunda ikinci ve üçüncü derece yanıklar oluştuğu belirlenen Yılmaz, ambulansla Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sibel Arya Geriş ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Olaya ilişkin Anadolu 22'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Sibel Arya Geriş ve taraf avukatları hazır bulundu.

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        Cumhuriyet Savcısı esasa ilişkin mütalaasında Sibel Arya Geriş hakkında, 'Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 14 yıldan 21 yıla kadar hapis cezası talep etti.

        KARAR AÇIKLANDI

        Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Sibel Arya Geriş'i 'Kadına karşı tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan önce 16 yıl hapis cezasına, ardından sanığın pişmanlığı ve sabıkasının bulunmaması sebebiyle takdiri indirim uygulayarak 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

        İDDİANAMEDEN

        Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, tutuklanan sanık Sibel Arya Geriş’in saat 01.00’de mekana geldiği ve oturduğu, ardından arkadaşlarıyla oturan müşteki Gözde Yılmaz’ın yanına geldiği; yüzü, boynu ve gövdesinin bir kısmına yanıcı madde döktüğü, Yılmaz'ın ise kurtulmak için olanak bulamadığı kaydedildi. Sanık Sibel Arya Geriş’in eylemi, Gözde Yılmaz'ın sevgilisinden uzak durması niyetiyle işlediği kaydedildi. Tutuklu sanık Geriş hakkında 'Silahla kasten yaralama' suçundan 2 yıl 3 aydan, 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

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