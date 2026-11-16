Jensen Huang'ın görevine dönmesi için 170 bin imza toplandı

NVIDIA'nın kurucu ortağı ve eski CEO'su Jensen Huang'ın görevine geri dönmesi için başlatılan online imza kampanyası 170 bin imzaya ulaştı. Geçen hafta görevinden ayrılan Huang'a teknoloji dünyasından yöneticiler, şirket çalışanları ve yatırımcılar destek verirken, kampanyaya Elon Musk, Epic Games CEO'su Tim Sweeney ve Y Combinator CEO'su Garry Tan da katıldı.

NVIDIA CEO'su Jensen Huang istifa etti Haberi Görüntüle

"Stand with Jensen" (Jensen'in yanında dur) adıyla başlatılan kampanyanın internet sitesinde yer alan bilgilere göre destekçiler arasında mevcut ve eski NVIDIA çalışanları, şirket hissedarları ve iş ortakları da bulunuyor. Ancak internet sitesinde, katılımcıların belirttiği şirket ve görev bilgilerinin bağımsız olarak doğrulanmadığı notu yer alıyor.

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Huang, 1993 yılında kurucu ortağı olduğu NVIDIA'yı yapay zeka çiplerinin önde gelen tedarikçilerinden biri haline getirdi. Eski CEO, hakkında çıkan evlilik dışı ilişki iddialarının ardından geçen hafta şirketin başkanlığı, CEO'luğu ve yönetim kurulu üyeliğinden ayrılmıştı. İddialar arasında Çin istihbaratıyla bağlantılı olduğundan şüphelenilen bir kadınla ilişkisi olduğu yönündeki haberler de bulunuyordu.

NVIDIA, uzun yıllardır finans direktörlüğü görevini yürüten Colette Kress'i geçici CEO olarak atarken, kalıcı CEO'nun belirlenmesi için şirket içinden ve dışından adayların değerlendirileceğini açıklamıştı.

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Huang'ın yeniden göreve getirilmesi için büyüyen kampanya, yönetim kurulunun yeni CEO seçim sürecini daha karmaşık hale getirirken, eski CEO'nun da görevine dönme ihtimalini değerlendirdiğine ilişkin haberlerle aynı döneme denk geldi.

ELON MUSK DA KAMPANYAYA KATILDI

Huang'a destek veren teknoloji dünyasının önde gelen isimleri arasında Tesla CEO'su Elon Musk da yer aldı. Musk, X hesabından yaptığı paylaşımda Huang'ın yeniden göreve getirilmesi için imza kampanyası başlatıldığını belirterek kendisinin de imza vereceğini duyurdu.

Musk, "Jensen'i yeniden göreve getirmek için bir imza kampanyası başlatıldı. Ben de imzalıyorum" ifadelerini kullandı. Musk daha önce de Huang'ı işe almanın kendisi için bir onur olacağını söylemişti.

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NVIDIA çalışanları da eski CEO'ya desteklerini kamuoyuyla paylaştı. NVIDIA'da robotik mühendisi olduğunu belirten Darrell Dai, Huang'ın vizyonunun ve oluşturduğu mühendislik kültürünün şirkette kalmasının temel nedenlerinden biri olduğunu söyledi. Dai, Huang'ın ayrılmasının ardından şirketten ayrılmaya karar verdiğini de ifade etti.

Yaklaşık 8 yıldır NVIDIA'da çalıştığını belirten Vartika Singh ise Huang'ın liderliğini ve ailesinin yaşadığı sağlık krizi sırasında kendisine verdiği desteği övdü.

Singh, X paylaşımında, "Hayatımda Jensen Huang gibi birinin yanında hiç çalışmadım ve bir daha da çalışacağımı sanmıyorum" ifadelerini kullandı. Singh, Huang'ın çalışanlara, araştırmacılara ve girişimlere yönelik yaklaşımına dikkat çekti.

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YATIRIMCILARDAN YÖNETİM KURULUNA MEKTUP

Huang'ın yeniden göreve dönmesi yönündeki çağrılar büyük yatırımcılar arasında da karşılık buldu. Altimeter Capital CEO'su Brad Gerstner ve Atreides Management'tan Gavin Baker, cuma günü NVIDIA yönetim kuruluna açık mektup göndererek Huang'ın olası dönüşü de dahil olmak üzere tüm seçeneklerin değerlendirilmesini istedi.

Yatırımcılar, NVIDIA'nın yeni CEO'sunun belirlenmesinde ölçülü bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğini savunarak yönetim kurulunun kalıcı bir karar vermeden önce Huang'a adil bir süreç tanıması çağrısında bulundu.

HUANG GERİ DÖNÜŞÜ GÜNDEME ALDI

Financial Times'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Huang, NVIDIA CEO'luğuna geri dönme ihtimalini yakın çevresindeki isimlerle görüştü.

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Haberde, Huang'ın destekçilerinin Silikon Vadisi'ndeki yöneticilerden oluşan bir "savaş odası" kurarak eski CEO'nun yeniden göreve getirilmesi için lobi faaliyetleri yürütmeyi planladığı belirtildi. Aynı kişilerin Beyaz Saray'dan da destek arayacağı, bu girişimlerin Huang'ın bilgisi ve desteği dahilinde yürütüldüğü aktarıldı.

NVIDIA ise CEO arayışına ilişkin CNBC'ye yaptığı açıklamada, "NVIDIA CEO'su pozisyonu için bir arama şirketi seçme sürecindeyiz. Henüz hiçbir potansiyel adayla resmi olarak iletişime geçmedik" ifadelerini kullandı.

Şirket sözcüsü, şirket içinden veya dışından belirli isimlerin adaylığına ilişkin spekülasyonların henüz erken olduğunu da vurguladı.

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GERİ DÖNÜŞÜN ÖNÜNDE SORUŞTURMA ENGELİ

Huang'ın yeniden CEO olmasının önünde önemli engeller bulunuyor. NVIDIA yönetim kurulu, eski CEO'nun ayrılmasına neden olan davranışlara ilişkin bağımsız soruşturmasını sürdürüyor.

Öte yandan ABD'li Kongre üyelerinin de Huang'ın ilişkisinin ABD'nin yapay zeka alanındaki üstünlüğüne olası etkilerini, ulusal güvenlik boyutunu ve eski CEO'nun ABD Başkanı Donald Trump ve kabinesiyle yakın ilişkilerini incelemeye hazırlandığı bildirildi.

Alternatif yatırım şirketi SkyBridge'in kurucusu ve eski Beyaz Saray İletişim Direktörü Anthony Scaramucci, Huang'ın geri dönüş ihtimaline mesafeli yaklaştı.

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Scaramucci, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Teknoloji dünyasının güçlü isimleri Jensen'i geri istiyor. Bu gerçekleşmeyecek" ifadelerini kullandı. Scaramucci, soruşturma devam ederken yönetim kurulunun Huang'ı yeniden CEO olarak atamasının mümkün olmadığını savundu.

Scaramucci, ayrı bir paylaşımında Huang'ın durumunun 2023 yılında görevden alınmasının ardından birkaç gün içinde OpenAI CEO'luğuna geri dönen Sam Altman'ın durumundan farklı olduğunu belirtti. "FBI imza kampanyalarını dikkate almaz" diyen Scaramucci, Altman'ın görevden alınmasının şirket içi bir yönetim anlaşmazlığından kaynaklandığını, Huang hakkındaki iddiaların ise devam eden soruşturmaları içerdiğini ifade etti.

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MEGASPEED'DEN İDDİALARA SORUŞTURMA

Tartışmaların odağındaki Singapur merkezli Megaspeed şirketi de son medya haberlerine ilişkin açıklama yaptı. Şirket, faaliyetleri ve tedarik zinciri hakkındaki bazı iddiaların doğrulanabilir kanıtlara dayanmadığını savundu.

Megaspeed, bağımsız bir iç soruşturma yürütmek üzere dışarıdan hukuk danışmanlarıyla anlaştığını duyurdu. Jensen Huang ile romantik ilişki yaşadığı öne sürülen ve Çin ajanı olduğundan şüphelenilen Alice Huang'ın ise 30 Ağustos 2025 itibarıyla şirketten ayrıldığını ve artık Megaspeed'de herhangi bir görevi bulunmadığını açıkladı.

CNBC'nin daha önce yayımladığı haberlerde Alice Huang'ın Çin'de NVIDIA'nın ülkedeki en büyük rakibi Huawei'ye fayda sağlayan şirketlerde hisseleri bulunmuş olabileceği iddia edilmişti.

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ARM CEO'SU DA ADAYLAR ARASINDA

Financial Times'ın haberine göre NVIDIA yönetim kurulu, Huang'ın yerine geçebilecek isimler arasında Arm CEO'su Rene Haas ile de temasa geçti. Ancak NVIDIA, daha önce yaptığı açıklamada henüz hiçbir adayla resmi olarak görüşme gerçekleştirmediğini belirtmişti.

Seaport Research Partners Kıdemli Analisti Jay Goldberg ise Huang'ın hukuki sorunları aşması halinde yeniden CEO olabileceğini düşünüyor. Goldberg, CNBC'ye yaptığı değerlendirmede, Huang'ın yapay zeka sektöründeki etkisine ve yatırımcı desteğine dikkat çekerek, "Hukuki sorunları aşabilirse, kendisinden ikinci bir dönem daha görebileceğimizi düşünüyorum" dedi.

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Buna karşılık Wall Street'te Huang'ın kısa vadede geri dönebileceğine inanmayan isimler de var.

Yorkville Ives & Co. Ortağı ve Kıdemli Genel Müdürü Dan Ives, yayımladığı değerlendirme notunda, "Jensen'in NVIDIA CEO'su olarak geri dönme ihtimalini sıfır görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Ives, imza kampanyası ve kamuoyu baskısının NVIDIA'nın yönetiminde dikkat dağıtıcı unsurlar yaratabileceğini ancak geçici CEO Colette Kress'in önceliğinin şirketin istikrarını ve yatırımcı güvenini yeniden tesis etmek olduğunu belirtti. Analist, yönetim değişikliğine rağmen NVIDIA'nın yapay zeka çiplerindeki liderliğinin ve uzun vadeli talep görünümünün korunduğunu da vurguladı.

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NVIDIA, mali yılının üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını salı günü açıklayacak. Böylece geçici CEO Kress ve şirketin yönetim ekibi, yatırımcıların şirketin geleceğine ilişkin güvence aradığı bir dönemde ilk önemli sınavlarından birini verecek.