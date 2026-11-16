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        Haberler Dünya Macaristan'da yolsuzluk soruşturması: Eski bakana ait 20 milyon dolar ormanda gömülü bulundu

        Macaristan'da yolsuzluk soruşturması: Eski bakana ait 20 milyon dolar ormanda gömülü bulundu

        Macaristan'da eski Kalkınma Bakanı Miklos Sesztak hakkında yürütülen rüşvet soruşturmasında ormanda gömülü yaklaşık 20 milyon dolar nakit para ele geçirildi. Eski Başbakan Orban'ın partisi Fidesz, hakkındaki suçlamaları reddeden Sesztak'a milletvekilliğinden ayrılması çağrısı yaptı.

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 16 Kasım 2026 - 10:03 Güncelleme:
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        Macaristan'da yolsuzluk soruşturması

        Macaristan'da eski Başbakan Viktor Orban döneminde bakanlık yapan Miklos Sesztak hakkında yürütülen rüşvet soruşturması kapsamında, ormana gömülmüş, çiftlik binaları ve depolara saklanmış halde yaklaşık 20 milyon dolar nakit para ele geçirildi.

        Başbakan Peter Magyar, nisan ayında yapılan seçimlerde aldığı zaferin ardından Orban'ın 16 yıllık iktidarına son vermişti. Magyar, seçim kampanyasında Orban döneminde yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle Avrupa Birliği (AB) ile gerilen ilişkileri düzeltme ve yolsuzluk iddialarına yönelik kapsamlı bir soruşturma başlatma sözü vermişti.

        Yolsuzlukla mücadele kapsamında yürütülen operasyon, merkez sağ çizgideki Magyar'ın "Araf Operasyonu" (Operation Purgatory) adını verdiği kampanyanın bir parçası. Bu kapsamda Ulusal Varlık Kurtarma ve Koruma Ofisi, cuma günü geç saatlerde yaptığı açıklamada, "Aramalar sırasında, ormanlara gömülmüş, çiftlik binalarına, depolara ve bir konuta gizlenmiş, ayrıca gözlerden uzak bir yerde yüksek güvenlikli bir kasada saklanmış büyük miktarda nakit para buldu" ifadelerini kullandı.

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        Fidesz Partisi ise Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Sesztak'ın ele geçirilen paralarla bağlantısının bulunmamasını umduklarını belirtti.

        PARTİSİNDEN İSTİFA ÇAĞRISI

        Orban'ın Fidesz partisi, yolsuzluk soruşturması kapsamında yaklaşık 20 milyon dolarlık nakit paranın ele geçirilmesinin ardından eski bakanı Miklos Sesztak'ı milletvekilliği görevini bırakmaya çağırdı.

        Fidesz'in parlamentodaki grup başkanı Janos Boka, sosyal medyada yayımladığı video mesajında, Macaristan Ulusal Varlık Kurtarma ve Koruma Ofisi'nin yüklü miktarda nakit paranın görüntülerini paylaşmasının ardından "uykusuz bir gece geçirdiğini" söyledi.

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        Boka, Sesztak'ın hakkındaki iddialara yanıt vererek adını temize çıkarma hakkı olduğunu ancak "artık milletvekili olarak görevine devam edemeyeceğini" belirtti.

        Orban döneminde 2014-2018 yıllarında Kalkınma Bakanı olarak görev yapan Sesztak, hakkındaki suçlamaları reddetti.

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        #macaristan
        #yolsuzluk
        #haberler
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