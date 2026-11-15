Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kanal 7 yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Antalya’da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamındaki görüşmeleri hakkında bilgi veren Şimşek, Türkiye’nin çok taraflı kalkınma bankalarıyla güçlü bir diyaloğu olduğunu söyledi. Bu iş birliğini özellikle son üç yılda zirveye taşıdıklarını bildiren Şimşek, bu dönemde 50 milyar doların üzerinde uygun maliyetli ve uzun vadeli finansmana eriştiklerini kaydetti.

Türkiye'nin Dünya Bankası Grubunda birinci sıraya yükseldiğini vurgulayan Şimşek, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasında (EBRD) ise son altı yıldır ilk sırada yer aldığını hatırlattı. COP31 marjında bu kurumların üst yönetimleriyle bir araya geldiklerini ve toplam 5,1 milyar dolarlık 10 kredi anlaşması imzaladıklarını aktaran Şimşek, kaynakların tarım, altyapı, sağlık, yenilenebilir enerji ve KOBİ'lere yönlendirileceğini, anlaşmaların tamamının kalkınma odaklı olduğunu vurguladı.

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"OLAĞAN TASFİYEDE YATIRIMCILAR SADECE PARALARINI ALMADILAR, PARA PİYASASI FONLARINDA NEMASINI DAHİ ALDILAR"

Şimşek, fon soruşturmaları sürecine işaret ederek Türkiye'nin dünyadakine benzer durumlara oranla oldukça hızlı ilerlediğini söyledi. Tasfiye sürecinin planlandığı gibi gittiğini, hatta hız anlamında öngördüklerinden daha iyi ilerlediğine dikkati çeken Şimşek, birtakım ilkeler belirlediklerini, bu ilkelerin başında şeffaflık, etkinlik, adalet ile kamu kaynağını kullanmamanın yer aldığını kaydetti.

Bu fonların pay sahiplerine yapılacak ödemelerde hiçbir şekilde bütçeden milletin parasının kullanılmadığının altını çizen Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

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"17 Eylül'de, 131 fonu tasfiye kapsamına aldık. 7 portföy yönetim şirketi, 131 fon ve 456 bin civarı tekil müşteri. Yapısı çok bozuk olmayanları, normal tasfiyeye tabi tuttuk. Yani, 7 portföy yönetim şirketinin 4'ü normal, 3'ü de olağanüstü tasfiye sürecine tabi tutuldu. 131 fonun 97'si olağan tasfiyeye tabi tutuldu. Bu olağan tasfiye kapsamında, bugüne kadar 94 fonda, 55 bin 821 kişiye, 68 milyar lira ödendi. Sadece 3 tane küçük kapalı fon var. Bunlarda da sadece 37 kişi var. Buna ilişkin tasfiye, henüz tamamlanmadı. Olağan tasfiyeye tabi fonların tasfiyesi, yüzde 99,9 oranında tamamlandı. Özellikle para piyasası fonları için söylüyorum, sadece paralarını almadılar, nemasını dahi aldılar."

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"İADE VE GERİ KAZANIM HESABINDA 35,6 MİLYAR LİRALIK BİRİKİM OLMUŞ"

Şimşek, tasfiye sürecinde İş Bankası ve Ziraat Bankası'na görev verdiklerine değinerek, şu açıklamalarda bulundu:

"Cuma günü itibarıyla bugüne kadar olağanüstü tasfiye kapsamındaki 25 fonda, 415 bin 955 kişiye, 93 milyar lira para ödendi. Olağan ve olağanüstü fonların tasfiyesinde, bugüne kadar toplamda 131 fonun 119'unda, 444 bin 987 kişiye, 161 milyar lira ödendi. Öyle bir anlatılıyor ki sanki fonlardaki her şey kayboldu, bir şey ödenmeyecek, böyle bir şey yok. Peki net yatırım tutarının tamamını alan kaç kişi var? 456 bin kişinin 371 bin 21 kişisi, net yatırım tutarını almış durumda."

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Tasfiye kurallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin belirlediğini, uygulama tebliğ veya kararlarını Sermaye Piyasası Kurulu'nun verdiğini dile getiren Şimşek, "TMSF nezdinde oluşturulan iade ve geri kazanım hesapları var. İade ve geri kazanım hesabında, bugüne kadar 35,6 milyar liralık birikim olmuş. Bunun büyük bir kısmı, cuma günü itibarıyla fonlara aktarıldı ve ödendi. 2,6 milyar liralık bir kısmı, nakit olarak duruyor. Nakit oluştukça ödemeleri yapıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Şimşek, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ortaya koyduğu kararların çok net olduğunu vurgulayarak, TBMM'den çıkan kanun kapsamında 1 milyon liraya kadar pay sahiplerine ödemeyi öncelendirdiklerini, kaynaklar oluşturdukça diğer hak sahiplerine de 1 milyon lira ve üzerindeki ödemelerin yapılacağını belirtti.

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"DENETİM, GÖZETİM, GERİYE DOĞRU İNCELEMELERİ HIZLANDIRIYORUZ"

Sermaye Piyasası Kurulu'nun son yıllarda bu fonların istismar ettiği veya manipülasyona uğrayan hisselerde de incelemeler yaptığını bildiren Şimşek, şunları kaydetti:

“Bu incelemeleri de hızlandırdık. Sermaye Piyasası Kurulunu güçlendirdik, atamalar yaptık. 25 vergi müfettişini de Hazine ve Maliye Bakanlığından SPK'ya aktardık. Bütün denetim, gözetim, geriye doğru incelemeleri hızlandırıyoruz. Bu ayın sonuna kadar büyük oranda bu incelemeler tamamlanmış olacak. İncelemeler çerçevesinde, piyasa bozucu veya manipülasyona bulaşmış kişiler hakkında suç duyurularında bulunuyor. Haksız kazanç elde edenlerden, geri iade talebinde bulunuluyor.”