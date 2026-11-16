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        Haberler Gündem 3. Sayfa 22 yıllık kayıp dosyası yeniden açıldı! Havuzun altında DNA ve biyolojik iz arandı

        22 yıllık kayıp dosyası yeniden açıldı! Havuzun altında DNA ve biyolojik iz arandı

        İstanbul'da 14 yıl önce kaybolan Mehmet Şahinoğlu'nun öldürüldüğünün ortaya çıkmasının ardından soruşturma genişletildi. Şahinoğlu'nun eşi Saime Sivri'nin de öldürülmüş olma ihtimali üzerine, Bursa'nın Gemlik ilçesindeki villada çalışma yapıldı. Villanın havuzunun altından örnekler alınırken cesetlerine buraya gömülüp, daha sonra taşındığı ihtimali üzerinde duruluyor... Mustafa Şekeroğlu'nun haberi...

        Giriş: 16 Kasım 2026 - 08:50 Güncelleme:
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        22 yıllık kayıp dosyasında DNA ve biyolojik iz arandı

        İstanbul'da 14 yıl önce kaybolan Mehmet Şahinoğlu'nun öldürüldüğünün ortaya çıkmasının ardından polis, eski eşi Saime Sivri'nin de öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerine, Bursa'nın Gemlik ilçesindeki villayı yeniden mercek altına aldı. Daha önce yalnızca bahçesi kazılan villanın bu kez havuzunun altından toprak örnekleri alındı. Cesetlerin buraya gömülüp daha sonra taşınmış olabileceği ihtimali üzerine toprakta DNA izi araştırılacak. Soruşturmada 22 yıldır kayıp olan Leyla Şakar'ın dosyası da yeniden açıldı.

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        Osmaniye'den geldiği İstanbul'da 2012 yılında kaybolan Mehmet Şahinoğlu ve eski eşi Saime Sivri dosyasında yeni gelişmeler yaşandı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun özel haberine göre, yıllar sonra bulunan üst çene kemiği parçasının (maksilla) Mehmet Şahinoğlu'nun diş kayıtlarıyla uyumlu çıkması üzerine yeniden ele alınan soruşturmada, cinayetin baş şüphelisi Mehmet Salih A., eşi Saadet A. ve oğlu Fatih A.'nın da aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı.

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        VİLLA YENİDEN MERCEK ALTINDA

        Mehmet Şahinoğlu'nun cesedinin tamamına ulaşılamazken, eski eşi Saime Sivri'nin akıbeti de aydınlatılamadı. Saime Sivri'nin de öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerinde duran Bursa Cinayet Büro Amirliği ekipleri, soruşturmanın önemli noktalarından biri olan Gemlik ilçesinin Kurşunlu Mahallesi'ndeki villayı yeniden incelemeye aldı.

        DAHA ÖNCE HAVUZUN ALTI KAZILMAMIŞTI

        Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yürütülen çalışmalarda, villada daha önce gerçekleştirilen kazılar yeniden değerlendirildi. Yapılan araştırmada, villanın bahçesinde kazı yapıldığı ancak havuzun altındaki bölümün incelenmediği belirlendi. Cinayet dedektifleri, Mehmet Şahinoğlu'nun cesedinin villadan çıkarılarak başka bir yere taşındığına ilişkin tanık ifadesinden hareketle havuzun bulunduğu alanda da araştırma yapılmasına karar verdi.

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        TANIK CESEDİ TAŞIDIKLARINI ANLATMIŞTI

        Mehmet Salih A.'nın yeğeni Ercan Akdeniz, 2016 yılında verdiği ifadede, amcasının talimatıyla Mehmet Şahinoğlu'nun cesedini Kurşunlu'daki villadan çıkararak Bursa'nın Kestel ilçesindeki ormanlık alana götürdüklerini ve burada yaktıklarını öne sürdü. Akdeniz, daha sonra mahkemede bu ifadesinden döndü. Ancak Kestel'de bulunan yanmış insan kemikleri arasındaki maksilla parçasının Mehmet Şahinoğlu'nun diş kayıtlarıyla uyumlu çıkması, cesedin villadan taşındığı iddiasını yeniden gündeme getirdi.

        HAVUZUN ALTI KAZILDI

        Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Bursa Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kurşunlu'daki villanın havuzunun altında kazı yaptı. Çalışmada herhangi bir cesede rastlanmadı. Ancak cesetlerin geçmişte buraya gömülüp daha sonra çıkarılmış olabileceği ihtimali üzerinde duruldu. .

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        BİYOLOJİK İZ ARANDI

        Cinayet dedektifleri, cesetlerin gömülü kaldıkları süre boyunca çevredeki toprağa biyolojik iz bırakmış olabileceği ihtimalini araştırmaya başladı. Cesetler daha sonra başka bir yere taşınmış olsa bile toprakta DNA içeren biyolojik kalıntıların bulunabileceği değerlendiriliyor. Kazıda toprak örnekleri alındı ve bazı bulgular toplandı Alınan örnekler ve elde edilen bulgular adli incelemeye alınarak Mehmet Şahinoğlu ile Saime Sivri'ye ait referans DNA profilleriyle karşılaştırılacak.

        RAPOR BEKLENİYOR

        Havuzun altında yürütülen çalışmada, Tunceli'de kaybolan Gülistan Doku soruşturmasında başvurulan toprak incelemesi yöntemine benzer bir araştırma yapıldı. Kurşunlu'daki villada gerçekleştirilen incelemenin amacı, Mehmet Şahinoğlu veya Saime Sivri'nin geçmişte bu bölgede gömülü olup olmadığını ortaya koyabilecek bilimsel bulgulara ulaşmak. Adli Tıp Kurumunda yapılacak incelemenin ardından hazırlanan raporla, toprak örneklerinde herhangi bir biyolojik ize rastlanıp rastlanmadığı belirlenecek.

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        22 YILLIK LEYLA ŞAKAR DOSYASI YENİDEN AÇILDI

        14 yıllık cinayet soruşturmasında bir diğer önemli gelişme ise 2004 yılında kaybolan Leyla Şakar dosyasında yaşandı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, 22 yıldır akıbeti bilinmeyen genç kadının dosyası yeniden açılarak ayrıntılı incelemeye alındı.

        İNTİHAR EDEN OĞLUNUN KIZ ARKADAŞIYDI

        Leyla Şakar, Mehmet Salih A.'nın 2001 yılında intihar eden oğlunun kız arkadaşıydı. İddialara göre aile, oğullarının ölümünden Leyla'yı sorumlu tuttu. Genç kadın, 2004 yılında 21 yaşındayken ortadan kayboldu.

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