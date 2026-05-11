Gülistan Doku soruşturmasında gündeme gelen “Ceset yoksa cinayet de yok mu?” tartışmaları sürerken, geçen hafta Bursa’da görülen bir dava Türkiye’nin konuştuğu bu soruya ürkütücü bir yanıt veriyor.

Kayıp eski karı koca Mehmet Şahinoğlu ve Saime Sivri.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, yıllarca kayıp dosyası olarak bekleyen bir soruşturmada ortaya çıkan ifadeler, yakılan ceset iddiaları, şüpheli ölümler, kayıp insanlar ve diş kayıtlarıyla yapılan eşleştirmeler, akıllara durgunluk veren dosyanın ortaya çıkan yeni ayrıntıları kan dondurdu.

3 aydır kendisinden haber alınamayan Sultan D.

DİKKAT ÇEKEN KAYIP BAŞVURUSU

Bugüne uzanan iddiaların ilk adımı 2014 yılına dayanıyor. İstanbul Kayıp Şahıslar Büro Amirliği’ne büro amiri olarak atanan “Kurt” lakaplı ve HTS konularında uzman olan Emniyet Amiri Oktay Kapsız, Sarai Sierra gibi önemli cinayetleri çözerek atıl durumda olan Kayıplar Büro’yu Amerika’da FBI Türkiye’de KŞB sloganıyla hareketlendirdi.

Olayı çözen o dönem Kayıp Şahıslar Büro Amiri olan 'Kurt' lakaplı Emniyet Amiri Oktay Kapsız.

Kapsız, önemli kayıp cinayetlerin çözülmesiyle başlayan süreçte geçmiş ve çözülememiş kayıp başvuruları incelemeye aldı. Emniyet Amiri Kapsız’ın dikkatini 21 Aralık 2012 günü kayıp başvurusu yapılan Mehmet Şahinoğlu adlı kişinin kaydı çekti.

KARI KOCANIN KAYIP OLDUĞU BELİRLENDİ

Evrakta geçen detaylara göre Mehmet Şahinoğlu, Osmaniye’de yaşıyordu. 18 Ekim 2012 tarihinde İstanbul’a gelmiş ve esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolmuştu. Yapılan çalışmalarda telefon kayıtları çıkarıldı. HTS ve baz incelemeleri yapıldı. Yapılan çalışmalarda kayıp Şahinoğlu’nun kısa bir süre önce boşandığı eşi Saime Şahinoğlu’nun da kayıp olduğu ortaya çıktı.

İstanbul KŞB bu kez çifte cinayete kurban gitme ihtimali olan bu dosyayı genişletti. Elde edilen bilgilere göre Mehmet Şahinoğlu’nun kayıp eski eşinin imam nikahlı eşi Mehmet A. ve adamları tarafından kaçırılıp öldürüldüğü ve ardından gömüldüğü düşünüldü.

CESET YOK 5 KİŞİ TUTUKLANDI

Bilgilerin ardından Diyarbakır, Bingöl, Bursa, İstanbul ve Muş illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, Saime Şahinoğlu’nun imam nikahlı eşi Mehmet Salih A. (65) ile birlikte 2'si kadın olmak üzere toplam 5 kişi gözaltına alındı. Mehmet Salih A.’nın Gemlik’teki villasında yapılan kazıda ne kayıp Mehmet Şahinoğlu ne de Saime Sivri’ye ait ceset bulundu. Eldeki ifadeler ve HTS kayıtları 5 şüphelinin tutuklanmasına yeterli neden oldu.

AYRINTILAR ŞOKE ETTİ

Ceset yoktu ancak şüpheliler “Nitelikli kasten öldürme, nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlamalarıyla yargılanmaya başlandı. Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlanan davaya uzanan soruşturmanın detayları ise şoke etti. Çalışmalara göre elde edilen iddialar şunlardı: Osmaniye’de TIR şoförlüğü yapan Mehmet Şahinoğlu, yanlış telefon araması sonucunda Saime Sivri adlı kadınla tanışarak evlendi.

ADIM ADIM CİNAYET

Bu tanışma sıradan bir tanışma değildi. Bursa’da Mehmet Salih A. ile imam nikahlı yaşayan ve iki çocuk annesi olan Saime Sivri, iddialara göre gördüğü şiddet üzerine izini kaybettirmek ve yeni bir hayata başlamak için Şahinoğlu ile evlendi. Geçmişini de Şahinoğlu’ndan gizledi.

Ancak Mehmet Salih A., Saime’nin peşini bırakmadı. İzini sürmek için akrabası İsmail Yazal’ı kullandı. İsmail Yazal, Osmaniye’ye giderek adresi buldu. Ardından Mehmet Salih A. ve birkaç akrabası Osmaniye’ye gitti.

SAİME’DEN BOŞANDI

Mehmet Salih A., Mehmet Şahinoğlu ile görüşerek evlendiği kadının kendisinin imam nikahlı eşi ve 2 çocuk annesi olduğunu söyledi. Bu bilgi üzerine Şahinoğlu şok geçirdi. Mehmet Salih A. tarafından avukatlık giderleri ve bir miktar para karşılığında Şahinoğlu ile Saime’nin boşanması sağlandı. Saime’yi alan Mehmet Salih A. Bursa’ya döndü.

ŞAHİNOĞLU’NA TUZAK

Buraya kadar her şey normal görünse de, şüphelilerden Sultan D.’nin ifadesi kan donduran cinayete uzanan zincirleme detayları gözler önüne serdi. Verilen ifade ve elde edilen bilgiler ile baz kayıtları ve iddialara göre Mehmet Salih A., Bursa’ya getirdiği Saime Sivri’ye şiddet uygulamaya başladı.

Kendisine yapılan bu davranışı kabul edemeyen Mehmet Salih A. bunun sorumlusunu Mehmet Şahinoğlu olarak gördü. Bunun üzerine harekete geçen Mehmet Salih A., iddialara göre Mehmet Şahinoğlu’nun İstanbul’a getirilmesi için İsmail Yazal’dan yardım istedi. İsmail Yazal da bu olayda arkadaşı Sultan D. adlı kadını kullandı.

İSTANBUL’A GELDİ KAYBOLDU

İddialara göre Sultan D., Mehmet Şahinoğlu’nu cep telefonuyla aradı ve “Yanlış numara” diyerek telefonu kapattı. Şahinoğlu bir süre sonra Sultan D.’yi geri arayarak sohbet etti. Sultan D. kendisini zengin bir dul kadın olarak tanıttı. Birkaç gün sohbet ederek samimiyet kurdu. Ardından Mehmet Şahinoğlu’na İstanbul’a gelmesini söyledi. Mehmet Şahinoğlu, 18 Ekim 2012'de İstanbul’a geldi ve İstanbul’a gelen Mehmet Şahinoğlu esrarengiz bir şekilde ortadan kayboldu.

GEMLİK’TE ÇIKAN KAFATASI

Mehmet Şahinoğlu’nun kaybolduktan bir süre sonra da Saime Sivri esrarengiz bir şekilde ortadan kayboldu. Kayıp Şahıslar Büro (KŞB) Amirliği ekipleri tarafından yapılan baz ve HTS kayıtlarında, şüphelilerin İstanbul’a gelen Mehmet Şahinoğlu ile aynı bölgede baz verdikleri ve bir süre sonra Şahinoğlu’nun telefonunun kapandığı görüldü.

Şüphelilerin ardından Gemlik Kurşunlu tarafına gittiği tespit edildi. Yapılan çalışmada o bölgede Mehmet Salih A.’nın villası olduğu saptandı. İstanbul KŞB polisi villada kazı yaptı. Yapılan kazıda bir kafatası bulundu. İncelenmek üzere Adlı Tıp Kurumu'na gönderilen kafatasının kayıp Şahinoğlu ve Saime Sivri’ye ait olmadığı ortaya çıktı.

BURSA AĞIR CEZADA DAVA AÇILDI

Soruşturmanın ardından Mehmet Salih A., Gürsel S., Sultan D. ve Saadet A., 16 Mayıs 2015 tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheliler hakkında “tasarlayarak öldürme”, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” ve “örgüt” suçlamalarıyla işlem yapıldı. Hazırlanan iddianamenin kabul edilmesinin ardından şüpheliler hakkında Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

CEZAEVİNDE 9 AY KALDILAR

Görülen mahkemelerde Saadet A., bir ay sonra tahliye oldu. Diğer 3 şüpheli ise 9 ay sonra yani 15 Şubat 2016 günü tahliye oldu.

KAN DONDURAN YENİ İHBARLAR

Sanıkların tahliye edilmesinin ardından dosyada akıllara durgunluk veren yeni bir gelişme yaşandı. Mehmet Salih A.’nın yeğeni Ercan Akdeniz, tahliyelerden 9 ay sonra yani, 12 Ekim 2016 günü Eskişehir Odunpazarı Karakolu’na giderek yıllardır cesedi bulunamayan dosyayla ilgili ifade vererek çarpıcı iddialarda bulundu.

CESET YAKILDI İTİRAFI

Ercan Akdeniz’in verdiği ifadelerde kan donduran yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Ercan Akdeniz, iddialara göre cezaevinde bulunan amcası Mehmet Salih A.’yı ziyaret etti. Bu görüşmede Mehmet Salih A.’nın kendisine, Kurşunlu’daki villada bulunan Mehmet Şahinoğlu’nun cesedinin başka yere götürülmesini söylediğini anlattı.

Ercan Akdeniz’in ifadesine göre 2015 yılının Ağustos ayının son haftasında Mehmet Salih A.’nın eşi Saadet A. ile birlikte Kurşunlu Beldesi’ndeki villaya gittiler. İddiaya göre Saadet A., Mehmet Şahinoğlu’nun gömülü olduğu yeri gösterdi.

İfadede yer alan iddialara göre yaklaşık bir hafta sonra Ercan Akdeniz, Faruk A. ve Savaş G,. ile yeniden villaya giderek Mehmet Şahinoğlu’na ait olduğu öne sürülen cesedi bulunduğu yerden çıkardı. Daha sonra cesedin Bursa Kestel Ümitalan rampası mevkiindeki ormanlık alana götürülerek yakıldığı iddia edildi.

BİR CİNAYET İHBARI DAHA

Bu şok ifadesinin ardından Ercan Akdeniz farklı bir olayla ilgili daha ihbarda bulundu. Ercan Akdeniz, amcasının oğlu Faruk A.’nın, kendisine 2004 yılında Mehmet Salih A.’nın 17 yaşındaki oğlu Gökhan A.’nın sevgilisi yüzünden intihar ettiğini ve buna karşılık sevgilisi olan ancak ismini bilmediği bir genç kızın, Fırat A. ve Erhan G. tarafından öldürüldüğünü, cesedinin de Mudanya İlçesi Güzelyalı Beldesi’nde bir yerde saklı olduğunu iddia etti.

YANMIŞ İNSAN KEMİKLERİ İNCELEMEYE ALINDI

Ercan Akdeniz’in ihbarı sonrası savcılık soruşturmayı yeniden derinleştirdi. Akdeniz’in gösterdiği yerlerden biri olan Bursa’nın Kestel ilçesi Ümitalan Mahallesi Gelinuçtu mevkiindeki ormanlık alanda, ihbardan yaklaşık bir yıl önce yani 17 Eylül 2015 tarihinde Ercan Akdeniz’i doğrulayan yanmış insan kemiklerinin bulunduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine o gün bulunan yanmış kemikler ve maksilla parçası yeniden incelemeye alındı.

BURSA 3. AĞIR CEZA BERAAT VERDİ

Bu sırada dava, Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye devam ediliyordu. Mahkeme, Mehmet Şahinoğlu ve Saime Şahinoğlu’nun öldürüldüğü iddiasıyla yargılanan sanıklar hakkında 3 Aralık 2019 günü beraat kararı verdi. Mahkeme, iki kişinin öldürüldüğüne ve sanıkların suçu işlediğine dair “her türlü şüpheden uzak kesin delil” bulunamadığını belirtti. Ayrıca örgüt suçlamasına ilişkin de hiyerarşik bir yapıyı ortaya koyan yeterli delil olmadığı vurgulandı. Dosya İstinaf Mahkemesi’ne gönderildi.

İSTİNAF MAHKEMESİ DE BERAAT DEDİ

Dosya bu kez Bursa İstinaf Mahkemesi’ne gönderildi. Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, 26 Kasım 2021 tarihinde Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği beraat kararlarına yönelik yapılan istinaf başvurularını esastan reddederek beraat kararlarını onadı.

SAVCILIK İTİRAZ EDİP DİŞ İNCELEMESİNİ SÜRDÜRDÜ

Ancak beraat kararına, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı karşı çıktı. Savcı, dosyada eksik soruşturma yapıldığını belirterek beraat kararlarının bozulmasını istedi. Yanık kemiklerle ilgili soruşturmaya devam eden savcılıkta, olay yerinde elde edilen kemiklerden sadece dişle ilgili bulunan maksilla parçası incelemeye değer bir bulgu oldu.

DOĞRU OLMADIĞINI SÖYLEDİ

Bu arada duruşmaya tanık olarak katılan yeğen Ercan Akdeniz, cesetleri yakma olayının doğru olmadığını söyleyerek ölümlerden bilgisinin olmadığını iddia etti.

TANIK ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?

Tanık Ercan Akdeniz’in mahkemedeki bu ifadesinin ardından Muş ilinde öldürüldüğü iddia edildi. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, Cinayet Büro Amirliği’ne yazı yazarak Muş’ta öldürüldüğü bilgisi alınan Ercan Akdeniz’in olayının araştırılmasını istedi.

Savcılık tarafından Cinayet Büro Amirliği’ne gönderilen yazıda, “17/09/2015 tarihinde Ümitalan Mahallesi Gelinuçtu mevkii Kestel adresinde kuyu içerisinde yanar halde bulunan insan kemikleri ile ilgili yürütülmekte olan faili meçhul cinayet soruşturmasına esas olmak üzere, dosyamızda itirafçı olan ancak sonradan itirafından dönen Ercan Akdeniz’in Muş ilinde öldürüldüğü bilgisi edinilmiş olup olayın araştırılarak dosyamızla bağlantısı bulunup bulunmadığı hususunda hazırlanacak raporun Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilmesi” istendi.

MAKSİLLA PARÇASI ŞAHİNOĞLU’NUN DİŞLERİYLE UYUMLU ÇIKTI

Tüm bu gelişmeler yaşanırken savcılık, Şahinoğlu’nun hastanelerde diş tedavisi görüp görmediğini araştırmaya başladı. Yapılan araştırmada Şahinoğlu’nun 2011 yılında hastanede diş tedavisi gördüğü bilgisine ulaşıldı. Savcılığın talimatı üzerine hastanedeki diş kayıtları ile olay yerinde bulunan kemik ve diş parçaları Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Yapılan incelemede bulunan maksilla (üst çene kemiği) üzerindeki diş yapısının, Mehmet Şahinoğlu’nun 2011 yılında hastanede gördüğü diş tedavisine ait kayıtlarla karşılaştırıldığı öğrenildi. İnceleme sonucunda 15 Ağustos 2022 tarihinde çene kemiğindeki diş yapısının Mehmet Şahinoğlu’nun diş kayıtlarıyla uyumlu olduğu tespit edildi. Bu arada İstinaf Mahkemesi’nin beraat kararı Yargıtay’a gönderildi.

YARGITAY BERAAT KARARINI BOZDU

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Bursa’daki çifte kayıp dosyasında verilen beraat kararını “eksik inceleme” gerekçesiyle, 4 Şubat 2025 tarihinde bozdu. Yüksek Mahkeme, yerel mahkemenin dosyadaki kritik delilleri yeterince araştırmadan karar verdiğini belirtti.

MAKSİLLA UYUMU ÖNEMLİ

Yargıtay kararında, sanık Mehmet Salih A.’nın yeğeni Ercan Akdeniz’in yaptığı itirafa dikkat çekildi. Kararda, Ercan Akdeniz’in ormanlık alanda bulunan yanmış insan kemiklerini amcasının talimatıyla yaktığını ve kemiklerin Mehmet Şahinoğlu’na ait olduğunu söylediği belirtildi.

Ayrıca Adli Tıp incelemesinde bulunan maksilla parçasının yani çene kemiği parçasının, Mehmet Şahinoğlu’nun eski diş kayıtlarıyla uyumlu olduğunun tespit edildiği vurgulandı. Yargıtay, bu yeni delillerin yeterince değerlendirilmediğini kaydetti.

TUZAĞA DÜŞÜREN KADININ İFADESİ DİKKATE ALINMADI

Kararda ayrıca, Saime ile ilgili beyanların da araştırılması gerektiği belirtildi. Sanık Sultan D.’nin soruşturma aşamasında verdiği ifadede, Saime’nin Mehmet Salih Akdeniz tarafından bir mahzende tutulduğunu söylediği, Mehmet Şahinoğlu’nun ise “zengin iş kadını” tuzağıyla İstanbul’a çağrıldığı yönündeki anlatımların dikkate alınmadığı ifade edildi.

HTS VE BAZ KAYITLARINI BİLİRKİŞİYE GÖNDER

Yargıtay, HTS ve baz kayıtlarının da yeterince incelenmediğini belirtti. Kararda, Mehmet Şahinoğlu’nun İstanbul’a geldikten sonra Sultan D.’nin kullandığı telefon hattıyla görüştüğü, ardından kaybolduğu; aynı tarihlerde bazı sanıkların İstanbul’da aynı bölgede bulunduğuna ilişkin sinyal kayıtlarının yer aldığı vurgulandı. Ancak bu kayıtların bilirkişi incelemesiyle harita üzerinde ayrıntılı şekilde analiz edilmediği belirtildi.

TOPRAK ÖRNEKLERİ ALINSIN

Yüksek Mahkeme ayrıca, kimliği belirsiz cesetler ve yakılmış insan kemikleriyle ilgili başka soruşturma dosyalarının araştırılmasını, cesetlerin çıkarıldığı iddia edilen bölgelerden yeniden toprak örnekleri alınmasını ve tüm adli tıp raporlarının birlikte değerlendirilmesini istedi. Bu gerekçelerle Yargıtay, beraat kararlarının eksik soruşturma sonucu verildiğine hükmederek dosyanın yeniden görülmesine karar verdi.

KİLİT İSİM KAYIP

Yargıtay'ın kararı bozmasının ardından dosya yeniden Bursa Bölge Mahkemesi’nde görülmeye başlandı. Davanın son duruşması geçtiğimiz hafta yapıldı. Duruşmada, 3 aydır mahkemeye çağrılan dosyanın kilit isimlerinden Sultan D.’ye ulaşılamadığı ortaya çıktı.

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Sultan D.’nin polis tarafından 3 aydır bulunamadığı öğrenildi. Sultan D., soruşturma aşamasında verdiği ifadede, Saime’nin Mehmet Salih A. tarafından bir mahzende tutulduğunu söylemiş, Mehmet Şahinoğlu’nu ise “zengin iş kadını” tuzağıyla İstanbul’a çağırıp getiren isim olarak soruşturmada yer almıştı.

DAVADA TUTUKLU YOK

Son duruşmanın ardından mahkeme 3 ay sonraya duruşma tarihini verdi. Davada şu an tutuklu kimse bulunmuyor.