        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABER: Mehmet Şahinoğlu ve eski eşi Saime Sivri öldürüldü mü | Bursa haberleri | Son dakika haberleri

        Sır perdesi derinleşiyor... Kritik bir isim daha ölmüş!

        Çifte cinayete kurban gittikleri öne sürülen kayıp TIR şoförü Mehmet Şahinoğlu ve eski eşi Saime Sivri dosyasında çarpıcı ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Önemli bir tanığın öldürülmesinin araştırıldığı soruşturmada, yine kritik isimlerden biri olan İsmail Yazal'ın, Şahinoğlu'nun kaçırılmasından 7 ay sonra bir evde ölü bulunduğu ortaya çıktı. Dosyada ortaya çıkan olayların kronolojisi ise tüyler ürpertti. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun ulaştığı yeni detaylar, yıllardır konuşulan çifte kayıp dosyasındaki sır perdesini daha da derinleştirdi

        Giriş: 12 Mayıs 2026 - 07:31 Güncelleme:
        Mehmet Şahinoğlu'na tuzak kurup İstanbul'a çağıran Sultan D. firari durumda.

        KAYIP DOSYASINDAN ÖLÜMLER ÇIKTI

        Kayıp dosyası olarak başlayan soruşturmada ortaya çıkan yakılmış ceset parçaları, şüpheli ölümler, kayıp insanlar ve yaşanan intiharlar olayın korkunç boyutunu gözler önüne sermeye başladı. Çifte kayıp olayında neler yaşandı? Hangi tarihte ne oldu? İşte yeni ayrıntıların ortaya çıktığı o ürkütücü kronoloji...

        SAİME OSMANİYE’DE EVLENDİ

        Dosyadaki bilgilere göre Mehmet Şahinoğlu ile Saime Sivri, 3 Ocak 2012 tarihinde Osmaniye’de evlendi. Ancak bu evlilik kısa süre sonra karanlık bir sürecin başlangıcı oldu. İddiaya göre Saime Sivri’nin dini nikahlı eşi Mehmet Salih A., resmi eşi Saadet A., akrabaları Gürsel Sönmez, İsmail Yazal ve Sibel İzrüen ile birlikte 22 Şubat 2012’de Osmaniye’ye geldi.

        Mehmet Salih A.’nın, Mehmet Şahinoğlu’na Saime Sivri’nin 17 yıllık dini nikahlı eşi olduğunu fotoğraflarla anlattığı, bu görüşmenin ardından tarafların anlaşmalı boşanma sürecine girdi.

        "BENİ VERMEYİN, BENİ ÖLDÜRÜRLER"

        Dosyadaki iddialara göre Mehmet Şahinoğlu, 26 Şubat 2012’de avukat huzurunda evliliğini sonlandırdığı Saime Sivri’yi, Mehmet Salih A.’ya teslim etti. Ancak Saime’nin burada söylediği ileri sürülen sözler, soruşturmanın en dikkat çeken ayrıntılarından biri oldu. Görgü tanıklarının anlatımlara göre Saime Sivri’nin teslim sırasında “Beni vermeyin, beni öldürürler” dediği öne sürüldü. Mehmet Salih A., Saime’yi teslim aldıktan bir gün sonra diğer kişilerle birlikte Bursa’ya döndü.

        İDDİANAMEYE GİREN İNTİHAR

        Dosyadaki bir başka dikkat çekici gelişme ise Mehmet Salih A.’nın oğlu Fırat A.’nın ölümü oldu. Evraklara göre Fırat A., 6 Mart 2012 tarihinde intihar etti. İddianamede, Fırat’ın ölümünden Mehmet Şahinoğlu ile Saime Sivri’nin yaşadığı evlilik sorumlu tutulduğu iddia edildi. Savcılığın iddiasına göre bu intihardan sonra ikili için ölüm kararı çıktı.

        Kayıp eski karı koca Mehmet Şahinoğlu ve Saime Sivri.

        AYLARCA HABER ALINAMADI

        Saime Sivri’nin ilk evliliğinden olan ve Bursa dışında yaşayan kızı, annesiyle en son 12 Ocak 2012 tarihinde telefonla görüştü ve bir daha kendisiyle görüşemedi.

        Mehmet Salih A. (En önde olan).

        DOSYANIN EN KRİTİK İSMİ

        Soruşturmada adı geçen en kritik isimlerden biri ise İsmail Yazal oldu. Dosyaya göre Mehmet Salih A., Saime Sivri’nin Mehmet Şahinoğlu ile yaşadığı adresi bulması için İsmail Yazal’ı, Sibel adlı kadınla birlikte Osmaniye’ye gönderdi. Osmaniye’de araştırma yapan Yazal’ın adresi tespit ederek Mehmet Salih A.’ya bildirdiği, ardından Osmaniye’ye gelen grupla birlikte Saime Sivri’nin geri alınmasında rol oynadığı öne sürüldü.

        "DERYA" TUZAĞI DEVREYE GİRDİ

        İddialara göre İsmail Yazal daha sonra ikinci kritik görevde yer aldı. Bu kez hedefte Mehmet Şahinoğlu vardı. Dosyadaki bilgilere göre Mehmet Salih A.’nın talimatıyla hareket eden Yazal, 19 Nisan 2012 tarihinde sonradan soruşturmanın kilit isimlerinden biri haline gelen Sultan D. ile buluştu.

        TUZAK TEMASI 19 NİSAN

        Yazal, Sultan D.’ye, “Çok sevdiğim bir arkadaşımın karısını birisi kaçırdı ve onunla evlendi. Bu iş namus meselesidir. Kaçıran bu kişinin adı Mehmet Şahinoğlu’dur. Kendisi zengin kadın avcısıdır. Senden bu Mehmet Şahinoğlu isimli şahsı bulmanı istiyoruz. Bunun için sen çok zengin bir iş kadını rolüne gireceksin. Adını da bu şahsa ‘Derya’ olarak söyleyeceksin” dedi.

        YENİ SİM KARTI

        Yabancı bir isim adına alınan telefon hattıyla Sultan D., Mehmet Şahinoğlu’na 19 Nisan 2012 günü mesaj attı. Çıkan kayıtlara göre ikili o gün karşılıklı 17 kez mesajlaştı. Böylece Sultan D. ile Mehmet Şahinoğlu arasındaki ilk temas gerçekleşmiş oldu.

        BOŞANDILAR AMA SAİME ORTADA YOKTU

        Tüm bu süreçte Saime’den haber alınamazken, Mehmet Şahinoğlu ile Saime Şahinoğlu 24 Eylül 2012 günü karşılıklı anlaşmalı olarak resmi olarak boşandı. Dosyadaki bilgilere göre Saime’nin teslim edildiği gün avukata vekalet vermesi nedeniyle boşanma işlemi, Saime duruşmaya katılmadan gerçekleşti.

        SON TELEFON SAAT: 16.02’DE

        Soruşturma dosyasına göre Mehmet Şahinoğlu ile Sultan D. arasındaki telefon görüşmeleri aylarca sürdü. Mehmet Şahinoğlu, 18 Ekim 2012’de Sultan D.’nin çağırması üzerine İstanbul’a geldi. Küçükçekmece Sefaköy’de bulunan AVM çevresine gelen Mehmet Şahinoğlu’nun son telefon görüşmesinin saat 16.02’de Sultan D. ile gerçekleştiği tespit edildi. Bu görüşmenin ardından Mehmet Şahinoğlu’nun telefonunu bir daha açılmadı.

        AYNI BÖLGEDE SİNYAL VERDİLER

        HTS ve baz kayıtlarıyla ilgili yapılan incelemelerde Mehmet Şahinoğlu’nun son telefon görüşmesini yaptığı bölgede İsmail Yazal, Gürsel S. ve Fatih A.'nin de telefonlarının sinyal verdiği ortaya çıktı.

        Soruşturma dosyasına göre aynı gün hareket eden şüphelilerin Mehmet Salih A.’nın Gemlik Kurşunlu’daki villasına gittikleri değerlendirildi. Telefon kayıtlarında aynı akşam Mehmet Salih A. ile eşi Saadet A.’nın da Bursa’dan Kurşunlu’ya geçtiği ve tüm şüphelilerin aynı bölgede baz verdiği tespit edildi.

        SAİME İÇİN KAYIP BAŞVURUSU

        Soruşturmada dikkat çeken bir başka gelişme ise Saime Sivri’nin kızı tarafından yapılan başvuru oldu. Genç kadın, 4 Mart 2013 tarihinde İstanbul Kayıplar Büro Amirliği’ne giderek annesinin kayıp olduğunu söyledi. İfadesinde annesiyle en son 12 Ocak 2012’de konuştuğunu ve o tarihten sonra bir daha haber alamadığını anlattı.

        DOSYANIN KİLİT İSMİ ÖLÜ BULUNDU

        Soruşturmanın merkezindeki isimlerden biri olan İsmail Yazal’ın ise ilerleyen süreçte şüpheli şekilde hayatını kaybettiği ortaya çıktı. İstanbul’da galericilik yaptığı belirtilen Yazal olayların ardından işlerini bırakarak nedensiz bir şekilde Bursa’ya yerleşti.

        İsmail Yazal, Bursa’ya taşındıktan kısa süre sonra 8 Mayıs 2013 tarihinde kaldığı evde ölü bulundu. Otopsi yapılmayan Yazal’ın ölümünün “kalp krizi” olarak değerlendirildiği öne sürüldü.

        "CESET YAKILDI" İFADESİ VEREN DE ÖLDÜ

        Kritik isimlerden biri olan Yazal’ın ilginç ölümü soruşturmada tek değildi. Yine soruşturmanın önemli tanıklarından biri olan Ercan Akdeniz, yıllar sonra süreci ortaya çıkarıp “ceset yakıldı” iddiasında bulundu. Mehmet Şahinoğlu’nun cesedinin Kurşunlu’daki villadan çıkarılıp ormanlık alanda yakıldığını öne süren Akdeniz, daha sonra ifadesini geri çekti.

        Ancak ifadesini geri çekmesine rağmen söylediği yerde yakılmış kemikler ve maksilla parçası bulundu. Bulunan maksilla parçası kayıp Mehmet Şahinoğlu’nun üst çene yapısıyla uyumlu çıkmıştı. Bu önemli tanık Ercan Akdeniz’in Muş’ta öldürüldüğü bilgisinin savcılığa ulaştığı belirlendi. Savcılık, olayın çifte kayıp dosyasıyla bağlantısının araştırılması için Cinayet Büro’ya talimat gönderdi.

        TUZAK KURAN KADINA ULAŞILAMIYOR

        Soruşturmanın bir kilit ismi daha Sultan D.’ydi. Mahkemenin tüm çağrılarına rağmen duruşmaya gelmedi. Mehmet Şahinoğlu’nu “zengin iş kadını” tuzağıyla İstanbul’a çağırdığı öne sürülen Sultan D. hakkında yakalama kararı çıkarılırken, polisin 3 aydır kendisine ulaşamadığı öğrenildi

        YARGITAY KARARI BOZMUŞTU

        Şüpheliler hakkında HTS kayıtları, baz incelemeleri ve ifadeler doğrultusunda “tasarlayarak öldürme” suçlamasıyla işlem yapıldı. 2015 yılında tutuklanan şüpheliler yaklaşık 9 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildi. Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesi sanıklar hakkında beraat kararı verdi. İstinaf Mahkemesi de bu kararı onadı. Ancak yıllar sonra ortaya çıkan “yakılan ceset” ihbarı ve maksilla parçasıyla yapılan diş eşleşmesi dosyanın seyrini değiştirdi. Yargıtay, eksik inceleme yapıldığı gerekçesiyle beraat kararını bozdu.

        Yargıtay maksilla parçasına dikkat çekti... Cesetler yok dişler konuştu!
