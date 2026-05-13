Alevlerin arasında kaldılar: 2’si çocuk 4 kişi kurtarıldı
Eyüpsultan'da 3 katlı bir binanın bodrum katında çıkan yangında, içeride mahsur kalan 2'si çocuk 4 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
Giriş: 13 Mayıs 2026 - 00:46
Sakarya Mahallesi Orhangazi Sokaktaki 3 katlı binanın bodrum katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri içerde mahsur kalan yabancı uyruklu 2'si çocuk 4 kişiyi kurtardı.
Yaralanan 4 kişi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Polis sokakta önlem alırken, olay yeri inceleme ekipleri de bodrum katında incelemelerde bulundu.
*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.
