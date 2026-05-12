Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu yıl bereketli bir yıl olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü Kutlama Programı"nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

DESTEĞİ 939 MİLYAR TL'YE ÇIKARTTIK

Toprak bizim için üstündekilerle de altındakilerle de mübarektir. Toprağımızın ve onu alın teri ile işleyen çiftçilerimizin üzerine titredik. Geçtiğimiz yıl toplam 706 milyar TL destek verdik. Bu yıl bu rakamı tam 939 milyar TL’ye çıkarttık.

Su stresi ve iklim krizinin yanı sıra son dönemde patlak veren salgın, sıcak savaş da gıda arz güvenliğinin önemini tescillemiştir.

Türkiye olarak bunlara karşı tedbirlerimizi önceden aldık. Dengeli dış politikamızla ateş çemberinden ülkemizi korurken, 86 milyon vatandaşımızın gıda emniyetini korumayı başardık. Tarımsal üretimimizin etkilenmemesi için teyakkuz halindeyiz. Tarımda gübre ve gübre hammadde tedariklerini zaten yapmıştık. Gümrük vergisinin sıfıra indirilmesinden ihracatın durdurulmasına kadar ilave tedbirleri de hayata geçirdik.

Şu anda 206 çeşit tarım mahsülü yetişiyor. Sebze üretiminde dünyada 3, meyvede 4. sıradayız.

21 bitkisel üründe ise ilk 3’teyiz. Çiğ süt, sığır eti, tavuk etinde dünyada ve Avrupa'da ilk sıralardayız. Bal üretiminde Avrupa’da lideriz. Tohumculukta dünyada ilk 10 ülke arasındayız. Dünyanın tam 117 ülkesine tohum ihracatı gerçekleştiriyoruz.

"BU YIL BEREKETLİ BİR YIL OLACAK"

Barajlarımız doluyor. Sulama konusunda da bir sıkıntımız bulunmuyor. Zirai don sebebiyle bir önceki sene düşüş yaşayan bitkisel üretimimiz çıkışa geçecek. Bu yıl bereketli bir yıl olacak.

Amaç özellikle anaç hayvan sayımızı artırmak, aile işletmelerimizi güçlendirmek, kadın ve gençlerimizin hayvancılıkta daha fazla yer almasını sağlamak. Kırsalda bereket ve hayvancılıkta destek. Destek programlarını sürekli hale getireceğiz. Büyükbaş destek programımız meyvelerini vermeye başladı. Küçükbaş destek programında ise başvurular tamamlandı. Hak sahiplerine önümüzdeki ay ilk teslimatları yapacağız.

Bu sene hem hibe desteği oranımızı hem de destek alacak proje limit tutarını artırdık. 100 bin TL’den 30 milyona kadar olan projelerde yüzde 50 ila 70’lik kısmı hibe edilecek. Başvurular 12 Haziran'a kadar devam edecek. Tarımda hangi ürünün nerede ekileceğini belirlediğimiz üretim planlamasında 2 yılı geride bıraktık.

Hayvancılıkta da başta üretim planlaması olmak üzere hayata geçirdiğimiz uygulamalar sayesinde gıda arz güvenliği sorunumuz yoktur. Gelecekte yaşanmaması için yeni düzenlemeleri de hayata geçiriyoruz.

Kırsal kalkınmada yeni hamle... Artık tarımsal yatırımları da planlayacağız. Çiftçilerimizin emeğinin boşa gitmeyeceği ürünlerin doğru yerde, doğru sanayi tesisinde işleneceği sistemi hayata geçiriyoruz. Dünya Bankası tarafından sağlanacak kaynakla uygulanacak istihdam ve kırsal refah için dönüşüm projesini başlatıyoruz.

ÇİFTÇİYE FİNANSMAN DESTEĞİ

Tarım ve gıda alanına yatırım yapmak isteyen girişimcilerin finansmanını kolaylaştıracağız yüzde 80’ine kadar geri ödemeli finansman destekleri sağlayacağız. 24 ay geri ödemesiz ve 10 milyon dolara kadar finansman imkanı sağlayacağız proje büyüklüğüne göre tesis inşaatı ve makine ekipman yatırımlarına verilecek bu finansman desteği... 10 yıl boyunca planladığımız 5,3 milyar dolarlık finansman paketinin İlk 750 milyon dolarını 2026 yılı içerisinde kullanıma açıyoruz. Kredi garanti fonunun da dahil olacağı mekanizma ile krediye erişime sorun yaşayan çiftçilerimiz için 500 milyon dolarlık kredi hacmi oluşturacağız. 400 bin çiftçimizin ürünlerini pazarlayabilecekleri yeni kanallar oluşturacak 250 bin yeni istihdam imkanı getireceğiz.