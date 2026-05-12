        Haberler Spor Futbol Transfer Süper Lig Galatasaray Galatasaray'dan van Dijk bombası!

        Galatasaray, yeni sezonun transfer çalışmalarına hız verirken savunma hattı için dünya yıldızlarını gündemine aldı. Sarı-kırmızılıların listesinin ilk sırasında Virgil van Dijk yer alırken, yönetim tecrübeli stoperin kararını bekliyor.

        Giriş: 12 Mayıs 2026 - 11:05 Güncelleme:
        Galatasaray yönetimi, bir yandan şampiyonluk kutlamalarına hazırlanırken diğer yandan gelecek sezonun rüya kadrosunu kurmak için düğmeye bastı.

        Sarı kırmızılıların transfer listesinin en başında, Liverpool ile yol ayrımına gelen dünyaca ünlü savunmacı Virgil van Dijk yer alıyor.

        34 yaşındaki tecrübeli stoperi kadrosuna katarak savunma hattını sağlama almak isteyen yönetim, Hollandalı yıldızın kararını beklemeye geçti.

        Liverpool ile bir yıl daha kontratı bulunan Van Dijk’ın kariyerine Türkiye’de devam etme ihtimali camiada büyük heyecan yaratıyor.

        Galatasaray bu transferi Dünya Kupası’ndan önce bitirmek istiyor ancak Hollandalı savunmacı turnuva sonunu işaret ediyor.

        Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek’in savunmaya bir yıldız takviyesi yapma hayali var.

        Başkan Özbek’in en beğendiği isim Van Dijk ancak Real Madrid’in Alman savunmacısı Antonio Rüdiger de listedeki isimlerden biri.

