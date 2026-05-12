        "İsrail onlara Demir Kubbe bataryaları gönderdi" | Dış Haberler

        ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, İsrail'in Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) Demir Kubbe hava savunma sistemleri gönderdiğini belirtti. BAE'nin Abraham Anlaşmaları üyesi olduğuna belirten Huckabee, "Ancak bunun sonucunda (BAE'nin) elde ettikleri faydalara bir bakın. İsrail onlara Demir Kubbe bataryaları ve bunların işletilmesine yardımcı olacak personel gönderdi." diye konuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12 Mayıs 2026 - 19:34 Güncelleme:
        ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, Washington ile Tahran arasındaki ateşkese işaret ederek "ABD Başkanı Donald Trump'ın, emellerini değiştirmesi için İran'a her türlü fırsatı sunduğunu" iddia etti.

        İsrail basınındaki haberlere göre, Tel Aviv Üniversitesi'ndeki bir etkinlikte konuşan Huckabee, ABD ile İran arasındaki ateşkese dair açıklamalarda bulundu.

        Huckabee, "Trump'ın, emellerini değiştirmesi için İran'a her türlü fırsatı sunduğunu" öne sürerek, "Şu an bir ateşkes sürecindeyiz, bunun nereye varacağını bilmiyoruz." dedi.

        Konuşmasının devamında Körfez ülkelerine değinen Huckabee, "Körfez ülkeleri artık bir seçim yapmak zorunda olduklarını anladılar: İran tarafından saldırıya uğrama ihtimalleri mi daha yüksek, yoksa İsrail tarafından mı?" ifadelerini kullandı.

        Huckabee, Körfez ülkelerinin ABD-İsrail ile İran arasında bir taraf seçmeleri gerektiğini öne sürerek, "(Körfez ülkeleri) Siz hangi tarafta olmak istiyorsunuz? Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) olan derin minnetimi, takdirimi ve hayranlığımı ifade edebilir miyim? Bence BAE bir örnek teşkil ediyor." dedi.

        BAE'nin Abraham Anlaşmaları üyesi olduğuna işaret eden Huckabee, "Ancak bunun sonucunda (BAE'nin) elde ettikleri faydalara bir bakın. İsrail onlara Demir Kubbe bataryaları ve bunların işletilmesine yardımcı olacak personel gönderdi." diye konuştu.

        Huckabee, BAE ile İsrail arasında, Abraham Anlaşmaları'na dayanan "olağanüstü bir ilişki" olduğunu dile getirerek, Ekim 2023'te ABD ve Avrupa'daki hava yolu şirketlerinin uçuşları askıya aldığını ancak BAE'nin İsrail'e hava yolu seferlerinin sürdüğünü kaydetti.

        Israel Hayom gazetesinin haberine göre, ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mike Waltz, İsrail'in New York'taki BM Misyonu tarafından düzenlenen bir etkinlikte yaptığı açıklamada, ABD-İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaş sırasında İsrail'in BAE'ye Demir Kubbe hava savunma sistemleri gönderdiğini teyit etmişti.

        ​​​​​​​Waltz, ABD-İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaş sırasında İsrail'in BAE'ye Demir Kubbe hava savunma sistemleri gönderdiğini teyit eden ilk yetkili olmuştu.

        ABD merkezli Axios haber platformunun adı açıklanmayan iki İsrailli ve bir ABD'li yetkiliye dayandırdığı 26 Nisan tarihli haberinde, İsrail ile BAE arasında askeri, güvenlik ve istihbarat işbirliğinin savaş sırasında üst düzeye çıktığı ileri sürülmüştü.

        Axios’a konuşan yetkililer, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile savaşın ilk günlerinde gerçekleştirdiği görüşmenin ardından İsrail ordusuna ait bir Demir Kubbe bataryası ve kullanımından sorumlu onlarca İsrail askerinin BAE'ye gönderilmesi talimatını verdiğini iddia etmişti.

        BAE'nin ABD ve İsrail'den sonra Demir Kubbe hava savunma sisteminin kullanıldığı ilk ülke olduğunun altını çizen yetkililer, Demir Kubbe'nin BAE’ye atılan düzinelerce İran füzesini engellediğini savunmuştu.

        *Fotoğraf: Associated Press, temsilidir

