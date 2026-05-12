Trump'tan Çin çıkarması

ABD Başkanı Donald Trump, Tesla da dahil olmak üzere ABD’nin en büyük şirketlerinden bazılarının yöneticilerini Çin ziyaretine davet etti.

Beyaz Saray kaynaklarının aktardığına göre Apple CEO’su Tim Cook, Tesla CEO'su Elon Musk, BlackRock CEO'su Larry Fink ve Boeing CEO'su Kelly Ortberg de bu hafta Çin gezisine katılacak .

Trump’ın Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile yapacağı görüşmelere katılacak heyete Blackstone’dan yetkililerin de dahil olması bekleniyor. Listenin tamamının henüz açıklanmadığı ve çok sayıda daha üst düzey yöneticinin ziyarette yer alabileceği belirtildi. Birçok üst düzey yöneticinin, Trump’ın Pekin ile bir dizi iş anlaşması ve satın alma sözleşmesi imzalamayı umduğunu söylediği geziye katılacakları ifade edildi.

Zirve gündeminde ticaret, yapay zeka, ihracat kontrolleri, Tayvan ve İran Savaşı konularının ele alınması bekleniyor.

Cuma günü Citigroup’tan Fraser, CNBC'ye verdiği demeçte "İki ekonomik süper güç arasında etkileşim görmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hepimizin bu etkileşimin gerçekleşmesine ihtiyacı var" demişti.