Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: İSTANBUL HABERLERİ: O anlar kamerada! Kazada başını asfalta vuran iş kadını kurtarılamadı | Son dakika haberleri

        O anlar kamerada! İş kadını kaza kurbanı oldu

        İstanbul Eyüpsultan'da yolun karşısına geçmeye çalışan iş kadını Derya Üzüm'e, akaryakıt istasyonundan çıkan otomobil çarptı. Başını asfalta çarparak ağır yaralanan Üzüm, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Öte yandan sürücü Umut Ç., 'taksirle öldürme' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12 Mayıs 2026 - 11:33 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İş kadını kaza kurbanı oldu
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Göktürk’te yolun karşısına geçmeye çalışan iş kadını Derya Üzüm’e (46), akaryakıt istasyonundan çıkan Umut Ç.’nin kullandığı otomobil çarptı. Yere düşerek başını asfalta çarpan Üzüm, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan sürücü Umut Ç., 'Taksirle öldürme' suçundan tutuklandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

        DHA'daki habere göre kaza; 9 Mayıs Cumartesi günü saat 21.15 sıralarında İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Derya Üzüm’e, akaryakıt istasyonundan çıkarak caddeye doğru manevra yapan Umut Ç.’nin kullandığı otomobil çarptı.

        BAŞINI ASFALTA ÇARPTI

        Çarpmanın etkisiyle yere düşen Üzüm, başını asfalta çarparak ağır yaralandı.

        HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Derya Üzüm, Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Üzüm, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Trafik ekipleri kazayla ilgili tutanak tuttu.

        SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

        Kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Umut Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Umut Ç., "Taksirle öldürme" suçundan tutuklandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

        SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

        Derya Üzüm için Fatih Camii’nde ikindi namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Törene Üzüm’ün ailesi, akrabaları ve kendisini tanıyan çok sayıda kişi katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Üzüm’ün cenazesi Bahçeköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Keban Barajı'nın kapakları 7 yıl sonra açıldı

        Elazığ'ın Keban ilçesinde bulunan Keban Barajı'nın 6 tahliye kapağı 7 yıl aradan sonra açıldı. (AA)

        #istanbul
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mutluluğun fotoğrafı! Tam 7 yıl sonra kavuşmuşlardı...
        Mutluluğun fotoğrafı! Tam 7 yıl sonra kavuşmuşlardı...
        Böyle evlat olmaz olsun... Babaya 8 kurşun!
        Böyle evlat olmaz olsun... Babaya 8 kurşun!
        CNN yazdı: ABD-İran görüşmeleri neden kilitlendi?
        CNN yazdı: ABD-İran görüşmeleri neden kilitlendi?
        Galatasaray'ın altın çağı!
        Galatasaray'ın altın çağı!
        Sır perdesi derinleşiyor... Kritik bir isim daha ölmüş!
        Sır perdesi derinleşiyor... Kritik bir isim daha ölmüş!
        Galatasaray'dan van Dijk bombası!
        Galatasaray'dan van Dijk bombası!
        Aralarında 4 doktor var! Hastanede rüşvet operasyonu!
        Aralarında 4 doktor var! Hastanede rüşvet operasyonu!
        Ünlüler şehre akın etti
        Ünlüler şehre akın etti
        İnşaat maliyetinde 15 ayın en yüksek artışı
        İnşaat maliyetinde 15 ayın en yüksek artışı
        Prematüre bebekler yıllarca lunaparklarda sergilendi
        Prematüre bebekler yıllarca lunaparklarda sergilendi
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        7 yıl sonra ilk! Keban Barajı'nın kapakları açıldı!
        7 yıl sonra ilk! Keban Barajı'nın kapakları açıldı!
        Nişandan yeni fotoğraflar
        Nişandan yeni fotoğraflar
        Eski fotoğraflarda neden kimse gülmüyor?
        Eski fotoğraflarda neden kimse gülmüyor?
        Mutlu sonla bitti
        Mutlu sonla bitti
        30 gün trafikten men! 'Çakarlı' avukata 173 bin TL ceza!
        30 gün trafikten men! 'Çakarlı' avukata 173 bin TL ceza!
        Sağlıklı beslenme değil takıntı
        Sağlıklı beslenme değil takıntı
        BAE İran'a gizlice saldırı düzenledi mi?
        BAE İran'a gizlice saldırı düzenledi mi?
        "Bir haftada üç ameliyat geçirdim"
        "Bir haftada üç ameliyat geçirdim"
        Metallica üyeleri Türkiye'de
        Metallica üyeleri Türkiye'de