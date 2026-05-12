Göktürk’te yolun karşısına geçmeye çalışan iş kadını Derya Üzüm’e (46), akaryakıt istasyonundan çıkan Umut Ç.’nin kullandığı otomobil çarptı. Yere düşerek başını asfalta çarpan Üzüm, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan sürücü Umut Ç., 'Taksirle öldürme' suçundan tutuklandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA'daki habere göre kaza; 9 Mayıs Cumartesi günü saat 21.15 sıralarında İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Derya Üzüm’e, akaryakıt istasyonundan çıkarak caddeye doğru manevra yapan Umut Ç.’nin kullandığı otomobil çarptı.

BAŞINI ASFALTA ÇARPTI

Çarpmanın etkisiyle yere düşen Üzüm, başını asfalta çarparak ağır yaralandı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Derya Üzüm, Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Üzüm, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Trafik ekipleri kazayla ilgili tutanak tuttu.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Umut Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Umut Ç., "Taksirle öldürme" suçundan tutuklandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Derya Üzüm için Fatih Camii’nde ikindi namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Törene Üzüm’ün ailesi, akrabaları ve kendisini tanıyan çok sayıda kişi katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Üzüm’ün cenazesi Bahçeköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.