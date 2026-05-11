Gül Onat: Bir haftada üç ameliyat geçirdim

Bir süredir pankreas kanseriyle mücadele eden Gül Onat, sosyal medya hesabı üzerinden sağlık durumuna ilişkin yeni bir paylaşım yaptı.

Tedavi gördüğü hastaneden paylaşımda bulunan 72 yaşındaki oyuncu, bir hafta içinde üç kez ameliyat masasına yattığını belirterek sevenlerinden dua istedi.

"AMELİYATLAR KRALİÇESİ OLDUM"

Onat, yayımladığı videoda şu ifadeleri kullandı: Böyle hastanelerden bilgi vermek beni çok sıkıyor aslında ama oğlum çok ısrar etti, "Sevenlerine haber ver" dedi. Şimdi de kızıyor anlatıyorum diye. Vallahi çocuklar, ameliyatlar kraliçesi oldum. Bir haftada üç ameliyat geçirdim. Hastalığın yan etkileri nedeniyle böbreklerimde sorunlar oluştu. Port vardı, portum şişti, onu ameliyat ettiler. Ardından böbreğime stent takıldı ve bir operasyon daha geçirdim. Neyse, şimdiki vaziyetim iyi. Hayat böyle bir şey, ne yapacaksınız... Katlanıyorum, "Allah beterinden korusun" diyorum. Tüm dostlarıma sağlık diliyorum ve dualarınızı bekliyorum.