        Haberler Ekonomi İş-Yaşam SGK uyardı: Emekli aylığı silinir, işsizlik maaşı iptal edilir

        SGK uyardı: Emekli aylığı silinir, işsizlik maaşı iptal edilir

        Sosyal Güvenlik Haftası'nda SGK emekli, dul ve yetim aylığı kesilmesin diye kayıt dışı çalışmayı talep edenler için işverenlere önemli bir hatırlatmada bulundu. Kurum, "İşverenlerimizin bu tür talepler karşısında taviz vermeyerek yasal yükümlülüklerini yerine getirme bilinciyle hareket etmeleri; ileride karşılaşılabilecek ağır idari yaptırımların ve öngörülemeyen mali yüklerin önüne geçilmesi adına büyük önem taşımaktadır" açıklaması yaptı. Bu yaptırımlar emekli aylığının kesilmesinden işsizlik maaşından mahrum kalmaya kadar gidiyor. Habertürk'ten Öznur Karslı'nın haberi...

        Giriş: 11 Mayıs 2026 - 15:32
        SGK uyardı!

        Kayıt dışı istihdam sosyal güvenlik sisteminin önemli sorunları arasında yer alıyor. Çalışanların sigortasız çalışması gibi işverenler açısından ise Sosyal Güvenlik Kurumuna hiç bildirilmemesi ya da çalışma gün veya ücretlerinin eksik bildirilmesi en temel sorunların başında geliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu İstanbul İl Müdürü Harun Serttaş’ın imzasıyla hazırlanan açıklamada,işverenlerin sigortasız istihdam sağlama hakkı bulunmadığı gibi, çalışanların da kendi rızalarıyla dahi olsa bu haktan feragat ederek sigortasız çalışmayı talep etmelerinin hukuken mümkün olmadığı belirtildi. Çalışanların sigortasız çalışma taleplerinin kabul edilmesi, işverenler açısından iyi niyetle yapılmış bir esneklik gibi görünse de ciddi yasal ve mali riskler barındırıyor.

        KAYIT DIŞI ÇALIŞMA BÜTÜN HAKLARI SİLİYOR

        SGK denetimlerinde özellikle emekli, dul ve yetim aylığı alanların, sosyal yardım yararlanıcılarının veya bakmakla yükümlü olunan kişi statüsündekilerin hak kaybı yaşamamak adına zaman zaman kayıt dışı çalışmaya eğilim gösterebildiğini tespit ediyor. Bu kapsamda kayıt dışı çalışan bir kişi emeklilik hakkından mahrum kalıyor, olası bir iş göremezlik durumunda malullük aylığına hak kazanamıyor, vefatı hâlinde, geride bıraktığı ailesi (eş ve çocukları) ölüm aylığı güvencesinden yoksun kalıyor, işsizlik sigortasından faydalanamıyor. , Genel Sağlık Sigortası (GSS) primlerini kendi bütçesinden ödemek durumunda kalıyor.

        ELDEN MAAŞ ALAN ALO 170’E ŞİKAYET EDEBİLİR

        Ve SGK’dan önemli bir hatırlatma.Sigortasız çalıştırıldığını ya da eksik ücret veya eksik gün bildirimi yapıldığını düşünen çalışanlar, ihbar ve şikâyetlerini:m ALO 170 üzerinden, Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri / Merkezlerine doğrudan, CİMER üzerinden iletebilirler.

