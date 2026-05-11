Yakalanmamak için 2 ay cami tuvaletinde yaşamış!

İlginç olay Konya’nın merkez Selçuklu ilçesinde yaşandı. Birçok hırsızlık suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 29 yaşındaki Özgür Güvercin’i yakalamak için polis harekete geçti.

Zafer Samancı'nın haberine göre polis defalarca evine gitse de Güvercin'i bulamadı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri yaptıkları teknik takip sonucu şüphelinin Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi'nde olduğunu tespit etti.

Bir hafta boyunca bu mahallede saha çalışması yapan ekipler, Özgür Güvercin'in bir caminin kullanılmayan tuvalet kısmında olduğunu tespit etti.

Çevre güvenliğinin alınmasının ardından tuvalete baskın yapan polis ekipleri gördükleri manzara karşısında hayrete düştü.

Özgür Güvercin'in yakalanmamak için yaklaşık 2 aydır bu tuvalette yaşadığı ortaya çıktı. Şüphelinin yapılan üst aramasında bıçak, makas ve çok sayıda anahtar ele geçirildi. Güvercin, tutuklanarak cezaevine gönderildi.