'Güldür Güldür Show'un 'Bilal'i Onur Buldu, ev almak isterken dolandırıldığını itiraf etti. Ünlü oyuncu, ismini açıklamak istemediği yakın bir arkadaşı tarafından nasıl dolandırıldığını anlattı.

Oyuncu, taksitle girdiği ev için gönderdiği paraların müteahhide ulaşmadığını sonradan öğrendiğini söyledi.

"ARKADAŞIMA GÜVENİP PARA GÖNDERDİM"

REKLAM

Alper Kul'un YouTube'da yayınlanan 'Naptın O İşleri' programına konuk olan Onur Buldu, müteahhit ile arkadaşı aracılığı ile tanıştığını ifade etti. Ödemeleri yakın arkadaşına gönderdiğini anlatan oyuncu, "Çalıştıkça ödeyeceğim diye arkadaşa para yolluyordum. Meğer arkadaş paraları yiyormuş" ifadelerini kullandı.

GERÇEĞİ TAPU ZAMANI ÖĞRENDİ

Tapu işlemleri yaklaşınca müteahhidin kendisini aradığını söyleyen Buldu, yaşadığı şoku şu sözlerle anlattı: Bana 'Sen saf bir oğlana benziyorsun. Ne zaman ödeme yapacaksın?' dedi. Ben de 'Ağabey hepsini ödedim' dedim. Meğer müteahhide hiç para gitmemiş.

"YIKILDIM"

Yaşadığı olay sırasında oyuncu arkadaşı Uğur Bilgin'in de yanında olduğunu belirten Onur Buldu, "Uğur yanımdaydı, orada yıkıldım. 'Birini kaybettik sandım' dedi. Rezalet bir süreçti" ifadelerini kullandı.

Uğur Bilgin ve Onur Buldu

Öte yandan 2020'de İngilizce öğretmeni Duygu Kozoğlu ile evlenen Onur Buldu, 2022'de kızları Masal'ı kucaklarına alarak ilk kez baba olmanın sevincini yaşamıştı.