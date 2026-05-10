        Haberler Keşfet Sovyetler’in çözemediği 67 yıllık gizem: Dyatlov Geçidi’ndeki 9 dağcıya ne oldu?

        Ural Dağları'nda kaybolan 9 dağcı nasıl öldü? 67 yıllık gizem çözülemiyor: İçeriden kesilmiş çadırlar, açıklanamayan yaralanmalar...

        1959'da Ural Dağları'nda kaybolan dokuz deneyimli dağcının cesetleri haftalar sonra dağın farklı noktalarında bulundu. İçeriden kesilmiş çadırları, açıklanamayan yaralanmaları ve geride bırakılmış eşyaları, vakayı modern tarihin en tartışmalı gizemlerinden birine dönüştürdü.

        Giriş: 10 Mayıs 2026 - 10:30 Güncelleme:
        Dyatlov Geçidi Vakası: 9 dağcının ilginç ölümü

        1959 yılının Şubat ayında Sovyetler Birliği’nde yaşanan bir dağcılık faciası, bugün hâlâ modern tarihin en ürkütücü gizemlerinden biri olarak kabul ediliyor. Deneyimli dokuz dağcı, Ural Dağları’ndaki zorlu bir kış rotasında ortadan kayboldu. Haftalar sonra bulunan kamp alanı ve cesetler ise sıradan bir dağ kazasından çok daha fazlasına işaret ediyordu: Çadır içeriden kesilmişti, bazı dağcılar yalın ayak karanlığa kaçmıştı, bazılarının üzerinde neredeyse hiç kıyafet yoktu ve kimi kurbanlarda alışılmışın dışında ağır yaralanmalar bulunuyordu.

        Geciken dönüş sonrası arama çalışmaları başladı

        Gruba, 23 yaşındaki mühendislik öğrencisi ve deneyimli yürüyüş lideri Igor Dyatlov önderlik ediyordu. Ekip, Ocak 1959’da Ural Dağları’na doğru yola çıktı. Planlanan takvime göre Dyatlov’un gezi tamamlandığında haber vermesi gerekiyordu. Ancak beklenen mesaj gelmedi.

        Başta gecikmenin kötü hava koşullarından kaynaklandığı düşünüldü. Fakat günler geçmesine rağmen ekipten haber alınamayınca arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

        Kamp alanında bulunan manzara paniğe işaret ediyordu

        Arama ekipleri, grubun çadırını Kholat Syakhl yamacında bulduğunda karşılaştıkları manzara soruşturmanın yönünü tamamen değiştirdi. Çadır dışarıdan değil, içeriden bıçakla kesilmişti. İçeride botlar, kalın montlar, kişisel eşyalar ve dağcıların geride bıraktığı temel ekipman duruyordu.

        Soruşturma kayıtlarına göre kamp alanında yemek hazırlığına dair izler de vardı; kesilmiş yiyecekler ve bırakılmış tabaklar, grubun gece rutinlerini sürdürürken bir anda çadırı terk etmek zorunda kaldığını düşündürdü. Araştırmacılara göre bu tablo, planlı bir ayrılıktan çok ani bir panik anına işaret ediyordu.

        Kamp alanından ayrılan ayak izleri ise dağcıların yamaçtan aşağı dağınık şekilde ilerlediğini gösteriyordu. İzlerin bir kısmı yalın ayak ya da yalnızca çoraplı ayaklara aitti.

        Cesetler dağın farklı noktalarına dağılmış halde bulundu

        İlk iki ceset, orman sınırındaki bir sedir ağacının altında bulundu. Üzerlerinde yalnızca iç çamaşırı seviyesinde kıyafet vardı. Ağacın dallarında kırıklar bulunması, araştırmacılara göre grubun çevreyi görmek veya korunmak için ağaca tırmanmaya çalışmış olabileceğini düşündürdü.

        Diğer üç ceset, çadır ile ağaç arasındaki hatta bulundu. Konumları, bu kişilerin kamp alanına geri dönmeye çalışırken hayatını kaybetmiş olabileceği yorumlarına yol açtı.

        Son dört ceset ise aylar sonra, karların erimesinin ardından daha derin bir vadide keşfedildi.

        Bazı yaralanmalar sıradan bir donma vakasına benzemiyordu

        Resmî inceleme, altı kişinin hipotermiden öldüğünü belirledi. Ancak diğer kurbanlarda çok daha ağır yaralanmalar vardı. Bazılarında ciddi göğüs travmaları, birinde ağır kafa travması tespit edildi.

        Ayrıca bazı kurbanların gözlerinin ve bir kurbanın dilinin eksik olduğu kayıtlara geçti. Bu bulgular yıllarca olayın en çok tartışılan detayları arasında yer aldı. Ancak kaynaklarda uzmanlar, bu tür kayıpların ölüm sonrası çevresel etkiler ve hayvan müdahalesiyle açıklanabileceğini belirtiyor.

        Neden bazı dağcılar yarı çıplaktı?

        Olay yerindeki en kafa karıştırıcı ayrıntılardan biri, bazı dağcıların üzerlerinde çok az kıyafet bulunmasıydı. Modern uzmanlara göre bu durum, ileri derecede hipotermi yaşayan kişilerde görülebilen “paradoksal soyunma” ile açıklanabilir.

        Bu fenomende, vücut sıcaklığı kritik seviyeye düştüğünde kişi aniden yoğun bir sıcaklık hissine kapılarak kıyafetlerini çıkarabiliyor. Araştırmacılar, bazı dağcıların bu nedenle soyunmuş olabileceğini düşünüyor.

        Ortaya atılan teoriler yıllarca tartışıldı

        Sovyet yetkililer dosyayı, ölümlerin “karşı konulamaz doğal bir güç” sonucu gerçekleştiğini söyleyerek kapattı. Ancak bu muğlak ifade, olayın etrafında onlarca teori doğmasına neden oldu.

        Yıllar içinde gizli askeri testler, roket denemeleri, yerli Mansi halkının saldırısı ve paranormal açıklamalar dâhil birçok iddia ortaya atıldı. Bu teorilerin büyük kısmı somut kanıt bulunamadığı için kabul görmedi, ancak olayın sıra dışı doğası nedeniyle tartışmalar hiçbir zaman tamamen bitmedi.

        En güçlü modern açıklama kar tabakası çökmesi teorisi

        Son yıllarda bilim insanları, olayın doğal nedenlerle açıklanabileceğini öne süren yeni modeller geliştirdi. WIRED’ın aktardığı araştırmalara göre ekip, çadır kurmak için yamacı keserek düzleştirmiş olabilir ve bu işlem üstteki kar tabakasını dengesiz hâle getirmiş olabilir.

        Teoriye göre saatler sonra rüzgârın taşıdığı ek kar yüküyle küçük ama yoğun bir kar tabakası çadırın üzerine çöktü. Bu durum, grubun ani bir tehlike algısıyla çadırı içeriden keserek kaçmasına yol açmış olabilir.

        Ancak bu açıklama da olayın tüm ayrıntılarını kesin biçimde çözen bir sonuç olarak görülmüyor; yalnızca bugüne dek ortaya atılmış en güçlü teorilerden biri kabul ediliyor.

        Gizem tam olarak çözülebilmiş değil

        Kar tabakası çökmesi teorisi birçok soruya yanıt verse de Dyatlov Geçidi Vakası tamamen kapanmış değil. Dağcıların neden bu kadar uzak mesafelere dağıldığı, bazı kararları hangi sırayla aldığı ve son saatlerde tam olarak ne yaşandığı hâlâ net biçimde bilinmiyor.

        Bu nedenle Dyatlov Geçidi Vakası, resmî açıklamalar ve modern bilimsel teorilere rağmen modern tarihin çözülememiş gizemleri arasında anılmayı sürdürüyor.

        Haber kaynak: History, Wired, dyatlovpass.com

        Düzce'de rafting sırasında facia! Sporcu kadın hayatını kaybetti!
        "Hamaney görünmese de savaşın stratejisini belirliyor"
        Savaş değişti, Trump'ın söylemleri değişmedi
        Hantavirüs krizi! Belirtileri neler, nasıl tedavi ediliyor?
        En güçlü bağlanma rekoru
        "Hedef üst üste 5. şampiyonluk"
        Katile uzanan sinyal! 2 bin 200 kilometrelik takip!
        Şampiyon Galatasaray kasasını dolduracak!
        Katy Perry açacak
        Yangında balkondan atladı, kurtarılamadı!
        Sıcak hava ve kuvvetli yağış bir arada!
        Bu 16 ülkenin 1'den fazla kıtada toprağı var!
        Meğer Antik Roma'da bile varmış!
        Ünlülerin şampiyonluk sevinci
        İran'dan ABD'ye uyarı
        Damadını vuran kayınvalide alkışlarla karşılandı
        Macaristan'da Magyar resmen başbakan oldu
        Bartın'daki davada 33 tutuklama
        Mantar yedikten sonra fenalaşan hamile kadın ile karnındaki bebek öldü
        Evleniyorlar
