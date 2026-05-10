Kamp alanında bulunan manzara paniğe işaret ediyordu

Arama ekipleri, grubun çadırını Kholat Syakhl yamacında bulduğunda karşılaştıkları manzara soruşturmanın yönünü tamamen değiştirdi. Çadır dışarıdan değil, içeriden bıçakla kesilmişti. İçeride botlar, kalın montlar, kişisel eşyalar ve dağcıların geride bıraktığı temel ekipman duruyordu.

Soruşturma kayıtlarına göre kamp alanında yemek hazırlığına dair izler de vardı; kesilmiş yiyecekler ve bırakılmış tabaklar, grubun gece rutinlerini sürdürürken bir anda çadırı terk etmek zorunda kaldığını düşündürdü. Araştırmacılara göre bu tablo, planlı bir ayrılıktan çok ani bir panik anına işaret ediyordu.

Kamp alanından ayrılan ayak izleri ise dağcıların yamaçtan aşağı dağınık şekilde ilerlediğini gösteriyordu. İzlerin bir kısmı yalın ayak ya da yalnızca çoraplı ayaklara aitti.

Fotoğraf yapay zekâ ile oluşturulmuştur