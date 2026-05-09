        Haberler Magazin Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü evleniyor

        Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık ile oyuncu Serkay Tütüncü evlilik kararı aldı. Çift, müjdeli haberi Paris'ten duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Mayıs 2026 - 15:54 Güncelleme:
        Evleniyorlar

        İki yıldır aşk yaşayan Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü'den sürpriz bir haber geldi. Çift, birlikteliklerinin yıldönümünde evlilik kararı aldıklarını duyurdu.

        Serkay Tütüncü, Paris'te sevgilisine evlenme teklifi etti. Sevgilisine "evet" yanıtını veren Bastık, bu mutlu günlerinden fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

        Pınar Deniz, Burcu Biricik, İrem Derici ve Meriç Aral gibi isimler ünlü çifte tebrik mesajları yolladı.

        "İYİ Kİ BENİMSİN"

        Serkay Tütüncü, ikinci yıldönümlerinde, "Senin olduğun her yer neşeli, kalabalık ve mutlu. Enerjinin iyileştiremeyeceği tek bir şey yok. Sen çok özelsin! Sen benim en büyük şansımsın. İyi ki benimsin, hayatımdasın. Seni çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

        "SONSUZ GÜNLERİMİZ OLSUN"

        Zeynep Bastık ise, "Sevgilim… Seninle; kelimelerin yetmeyeceği, yetse ve anlatsak da kimsenin anlamayacağı iki muhteşem yıl… Özgürleştikçe yakınlaştığımız, savruldukça kenetlendiğimiz sonsuz günlerimiz olsun. Yollarımızı birleştiren tüm ihtimallere, tüm seçimlere teşekkür ederim. Sana çok aşığım" dedi.

        #Serkay Tütüncü
        #Zeynep Bastık
