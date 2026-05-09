Rus lider Putin, Zafer Bayramı geçit töreninde konuşma yaptı: Rusya galip gelecek

Rusya, Ukrayna'dan gelen saldırı tehdidi nedeniyle son yıllarda düzenlenen en sade Zafer Bayramı geçit törenini gerçekleştirdi. II. Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'nın en kanlı çatışması olan bu savaşta, Moskova güçlerinin zaferi dört yılı aşkın bir süredir hâlâ ulaşılamamış durumda.

Kızıl Meydan'da düzenlenen geçit töreni, Rusya'nın en saygın ulusal bayramı. Bu gün, Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanyası'na karşı kazandığı zaferi kutlamak ve aralarında Ukrayna'dan pek çok kişinin de bulunduğu 27 milyon Sovyet vatandaşının anısına saygı göstermek için ayrılıyor.

Eskiden nükleer kapasiteli kıtalararası balistik füzeler de dahil olmak üzere Rusya'nın devasa ordusunu sergilemek için kullanılan geçit töreninde, bu yıl Kızıl Meydan'da hiçbir tank veya diğer askeri teçhizat görülmedi.

Bunun yerine, Yars kıtalararası balistik füzesi, yeni Arkhangelsk nükleer denizaltısı, Peresvet lazer silahı, Sukhoi Su-57 avcı uçağı, S-500 karadan havaya füze sistemi ve çok sayıda insansız hava aracı ve topçu silahı gibi silahlar, Kızıl Meydan'daki dev ekranlarda ve devlet televizyonunda gösterildi.

Bazıları Ukrayna'da görev yapmış olan askerler ve denizciler, Vladimir Lenin'in Mozolesi'nin gölgesinde Rus gazilerin yanında oturan Başkan Vladimir Putin'in önünde yürüyüş yaptı. Rusya'nın Kursk bölgesinde Ukraynalılarla savaşan Kuzey Koreli askerler de yürüyüşe katıldı.

Savaş uçakları Kremlin kulelerinin üzerinde uçarken, Putin sekiz dakikalık bir konuşma yaptı ve Kremlin'in "özel askeri operasyon" olarak adlandırdığı Ukrayna Savaşı'nda zafer vaat etti.

Putin, "Zafer kazanan neslin büyük başarısı, bugün özel askeri operasyonun görevlerini yerine getiren askerlere ilham veriyor. Onlar, tüm NATO bloğu tarafından silahlandırılan ve desteklenen saldırgan bir güçle karşı karşıya. Buna rağmen kahramanlarımız ilerlemeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.