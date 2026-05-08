Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirten Özkan Yalım 7 Mayıs’ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına 5 sayfa ifade verdi. Uşakspor’a destek olmak amacıyla 10 futbolcuyu ve 2 futbolcu eşini belediyede kadrolu göstererek işe aldığını söyleyen Özkan Yalım, kimi zaman Uşakspor’a yapılacak ödemeleri kendi cebinden ödediğini söyledi. Kendi şirketinin SGK gibi ödemeleri için de Uşakspor’un bağış paralarından ödediği kadar miktarı aldığını ileri sürdü.

BATTANİYEYE SARILI BORÇ PARA

Uşak’taki bir tekstil firması sahibinden battaniye poşeti içerisinde Eylül ayında 130 bin dolar borç para aldığını iddia etti. Bunun karşılığında kendi imzasıyla borç aldığına dair sözleşme yazıp iş insanına verdiğini iddia etti.

“KAMU ZARARINI ÖDEMEK İSTERİM”

Ankara’daki ofis eşyaları, İzmir’deki oğlunun kullandığı evin eşyalarını Uşak’a getirmek için belediye araçlarını ve personelini kullandığını söyleyen Yalım, “Her iki olayda belediye

araçları ve personellerin kullanılmasından dolayı oluşan kamu zararını gidermeyi isterim” dedi.

“BELEDİYE ARAÇLARINI AİLEM KULLANDI”

Uşak Belediyesi adına kayıtlı Passat marka aracı, jetta marka aracı ve yine diğer 2 aracı eşi ve çocuklarının şahsi kullanımlarına verdiğini söyleyen Yalım, “Eşimin ve küçük oğlum

Anıl'ın şahsi kullanımlarına belediye makam şoförleriyle birlikte bazı dönemlerde tahsis yapılmıştır. 18 yaşından küçük oğlum Anıl Yiğithan'ın yine belediyeye ait ve belediye şoförünün kullanımındaki Vito marka aracıyla şahsıma ait Çeşme'de bulunan yazlığa götürülüp getirildi. Belediyeye ait araçların eşimin şahsi işlerinde kullanıldığı hususları doğrudur. Ben bunlardan doğan kamu zararını da ödemek isterim” ifadelerini kullandı.

“ÖZEL VE KENDİ ARACIMIN VIP DÖNÜŞÜMÜ BELEDİYE KASASINDAN”

Uşak Belediyesi’ne kayıtlı aracı şoförü aracılığı ile Istanbul’a göndererek araca çevirttiğini söyleyen Yalım, burada CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in aracının da VIP kullanıma çevrildiğini anlatarak, “Şoförüm Murat Altınkaya aracı götürdüğünde Özgür Özel’in kullanımına tahsisli yine aynı marka model aracın VIP'e çevrilmek üzere firmada bulunduğunu görmüştür. Özgür Özel’in kullanımına tahsisli bu araç Özgür Özel’in makam şoförü olan Mehmet tarafından ilgili firmaya getirilmiştir. Benim makam şoförüm ile Özgür Özel’in makam şoförü olan Mehmet zaten birbirlerini tanımaktadırlar. Bu karşılaşmadan sonra şoförüm Uşak'a geri döndüğünde Özgür Özel’in şoförü Mehmet ile konuştuklarını, Mehmet’in bana iletilmek üzere kendisine ‘genel başkanımız Özgür Özel'in kendi kullanımına tahsisli mercedes v300 marka aracın VİP dönüşüm işlemlerinin Uşak Belediyesi tarafından yapılmasını istediğini, bunun genel başkan Özgür Özel'in talimatı olduğunu" bana iletti. Ben de genel başkandan bu yönde bir talimat iletildiği için kabul ettim ve her iki aracın da çevrilme işlemlerinin faturası Uşak Belediyesi Sosyal Tesisleri Şirketi üzerinden ödendi” dedi. “Uşak Belediyesine ait aracın VIP dönüşüm işlemi için 25.000 Euro + KDV Özgür Özel’in kullanımına tahsisli aracın dönüşüm işlemleri için 170.000 Euro + KDV şeklinde bir ödeme yapıldığını hatırlıyorum” şeklinde konuştu. Özgür Özel'in aracından çıkarılan malzemelerin daha sonra kullanılmak üzere Uşak Belediyesinin deposuna kaldırılıldığını söyleyen Yalım, “Yapılan bu işlemden dolayı pişmanım. Oluşan kamu zararını gidermek istiyorum” dedi.

“ÖZEL’İN BABASINA ALDIĞIMIZ ARACIN 180 BİN TL’SİNİ ÖDEDİM”

Özgür Özel’in grup başkanı olduğu pandemi döneminde sıfır araç sıkıntısı yaşandığı için kendisinden polo marka araç istediğini iddia eden Yalım, “Benden ricası üzerine alınacak olan polo marka araç için Uşak’taki bayi ile görüştüm, polo model araç olmadığı için bayiden taigo model aracı Özgür Özel’in babası adına ayırttım, bu aracın o zamanki sıfır fiyatı polo model araçtan biraz daha yüksekti, hatırladığım kadarıyla aralarında 180 bin TL civarı fiyat farkı vardı. Durumu Özgür Özel'e ilettim ve aracın kalan 180 bin TL'lik farkını kendi şahsi hesabımdan ödedim. Aracın 500 bin TL'si Özgür Özel’in babası tarafından ödenmiştir. 2022 yılı içerisinde Özgür Özel'in kızına ve eşine arkadaşım çanta işi yaptığı için birer tane hediye çanta göndermiştim. Sonrasında Özgür Özel beni arayarak benden 1 tane daha çanta istedi. Ben bu çantayı sevdiği bir kadına hediye edilmek üzere istediğini düşünüyorum” dedi.

“TARTIŞMALI SAATİ BEN HEDİYE ETTİM”

2019 yıllarında taktığı saati Özgür Özel’in mecliste görünce beğendiğini anlatan Özkan Yalım, “ Markasını hatırlamıyorum ancak takribi değeri o tarihlerde 5-6 Bin TL bir saat almıştım. O dönemde mecliste bulunduğum esnada grup başkanı Özgür Özel saati çok beğendiğini söylemişti, ben de aynı saatten bir tane daha alıp kendisine hediye ettim. Sonrasında Manisa’da yaptığı bir konuşmada kolunda bu saat olduğu için basında bu saatle ilgili yüksek rakamlar yazıldığı için Özgür Özel beni aradı, ben de kendisine aynı şekilde o tarihlerde 5-6 Bin TL olduğunu söyledim. Bu saat benim tarafımdan hediye edilmiştir” dedi.

“KURULTAY İÇİN ÖZEL’İN BAHÇESİNE 200 BİN TL BIRAKTIM”

2023 yılı sonunda yapılan Cumhuriyet Halk Partisinin kurultay öncesi kongrelerin

masraflarında kullanılmak üzere o dönem CHP grup başkanı olan Özgür Özele 200 bin TL ve 1 Milyon TL nakit olacak şekilde nakit para verdiğini iddia eden Yalım, “200 bin TL'lik parayı Özgür Özel'in Manisa’da bulunan evine nakit olarak götürdüm. Eve yaklaşınca Özgür Özel'i whatsapp üzerinden aradım. Kendisi bana parayı evin bahçe duvarı üzerinde, poşet içerisinde bırakmamı söyledi. Ben de dediği şekilde 200 bin TL parayı poşet içerisinde Özgür Özel tarafından alınmak üzere evin bahçesinin duvarına bıraktım ve oradan ayrıldım. 1 Milyon TL parayı Denizli ilinde CHP il başkanlığı binası yakınında Özgür Özel’in yakın arkadaşı olarak bildiğim Demirkan isimli şahsa Özgür Özel'in talimatıyla çanta içerisinde nakit olarak teslim ettim. Paraları çanta ve poşet içerisinde nakit olarak teslim ettim. Paraları kurultay öncesinde yapılacak kongrelerin masraflarında kullanılmak amacıyla verdim. Ben kurultay delegesi olduğum dönemde de Özgür Özel’in genel başkan seçilmesi için delegelerle konuşarak onları ikna ettim ve bu hususta çalışmalar yaptım. Özgür Özel de parti içerisinde başka isimlerle birlikte 3.dönem milletvekili seçimlerinde 1.sıradan aday olmam yönünde çalışmışlardır” dedi. Ankara’da gözaltına alındığı esnada çift hatlı telefonunu belediyeye götürmesi için yanındaki S.A. isimli kadına verdiğini söyleyen Yalım, S.A.’nın bir suçu olmadığını belirtti.

“USULSÜZ ŞEKİLDE İHRAÇ EDİLDİM”

6 Mayıs itibariyle cezaevine CHP genel merkezinden bir mektup geldiğini söyleyen Yalım, “Gelen mektup içeriğinde mektubun tarafıma tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde savunma vermem gerektiği yazıyordu ancak ben 03/05/2026 pazar günü ihraç edildiğimi basından öğrendim. Benim savunmam alınmadan usulsüz bir şekilde partiden ihraç edilmem söz konusudur. Ben ayın 3'ünde yapılan bu ihracın Cumhuriyet Halk Partisinin 04/05/2026 tarihinden itibaren Türkiye genelinde sahaya inerek çalışmalar yapacak olmasından kaynaklandığını, bu tarihten önce savunmam alınmadan usulsüz şekilde apar topar ihraç edildiğimi düşünüyorum. Ben zaten 28 veyahut 29 Nisan tarihlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifamı içeren dilekçemin teslim alındısı yapılmak suretiyle genel merkeze iletmiştim. Ancak dilekçem dikkate alınmayarak usulsüz bir şekilde partiden ihracım yapılmıştır” şeklinde konuştu.

“ÖZEL HAYATIMLA BAŞKANLIĞIMI KARIŞTIRDIĞIM İÇİN PİŞMANIM”

Etkin pişmanlık kapsamında bildiği her şeyi samimi bir şekilde anlattığını söyleyen Yalım, “Özel hayatım ile belediye başkanlığı görevimi birbirine karıştırdığım için pişmanlık duyuyorum. Yine yapmış olduğum hatalar dolayısıyla meydana gelen kamu zararının tespit edilmesi halinde ödemek istiyorum. Savunmam bundan ibarettir.” dedi.

FOTO: İHA