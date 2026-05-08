Mourinho yeniden Real Madrid yolunda!
Milli futbolcu Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, teknik direktörlük görevi için Fenerbahçe'nin eski hocası Jose Mourinho ile yeniden görüşmelere başladı.
Sezonu kupasız kapatmak üzere olan ve her gün yeni bir krizle gündeme gelen Real Madrid, gelecek sezon öncesi köklü bir değişime gitmeye hazırlanıyor.
İlk olarak teknik direktör konusunu çözüme kavuşturmayı amaçlayan İspanyol devi, eski hocası Jose Mourinho ile yeniden masaya oturdu.
Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak Benfica'ya giden ve henüz ligde mağlubiyeti bulunmayan Portekizli teknik adam, geçtiğimiz günlerde çıkan Real Madrid iddialarını yalanlasa da taraflar arasında temasların sürdüğü iddia edildi.
Sky Sports Almanya'da yer alan habere göre, Real Madrid yönetimi hafta başında Jose Mourinho ve ekibiyle yüz yüze bir görüşme gerçekleştirdi.
Haberde, Mourinho'nun yeniden Real Madrid'de görev almak istediği ancak 2 yıllık kontrat talep ettiği belirtildi.
Futbolcularla iletişim kurma becerisi yüksek olan Mourinho'nun, son dönemde oyuncular arasındaki sorunlar nedeniyle büyük bir kriz yaşayan Real Madrid'e çare olacağı öne sürüldü.
63 yaşındaki Mourinho'nun Benfica ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Ancak sözleşmede sezonun son maçını takip eden 10 gün içerisinde iki taraf için de geçerli 3 milyon euro civarında bir fesih maddesi de bulunuyor.
REAL MADRID'LE BİR SEZONDA 100 PUAN TOPLADI
Jose Mourinho, daha önce 2010-2013 dönemi arasında Real Madrid'i çalıştırırken, özellikle 100 puan topladığı ve şampiyon olduğu 2012'deki başarısı ile dikkat çekmişti.
Mourinho söz konusu 3 yılda Real Madrid ile La Liga şampiyonluğu, İspanya Kral Kupası ve İspanya Süper Kupası zaferi yaşamıştı.