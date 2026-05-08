Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol İspanya Mourinho yeniden Real Madrid yolunda!

        Mourinho yeniden Real Madrid yolunda!

        Milli futbolcu Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, teknik direktörlük görevi için Fenerbahçe'nin eski hocası Jose Mourinho ile yeniden görüşmelere başladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Mayıs 2026 - 19:04 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Sezonu kupasız kapatmak üzere olan ve her gün yeni bir krizle gündeme gelen Real Madrid, gelecek sezon öncesi köklü bir değişime gitmeye hazırlanıyor.

        2

        İlk olarak teknik direktör konusunu çözüme kavuşturmayı amaçlayan İspanyol devi, eski hocası Jose Mourinho ile yeniden masaya oturdu.

        3

        Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak Benfica'ya giden ve henüz ligde mağlubiyeti bulunmayan Portekizli teknik adam, geçtiğimiz günlerde çıkan Real Madrid iddialarını yalanlasa da taraflar arasında temasların sürdüğü iddia edildi.

        4

        Sky Sports Almanya'da yer alan habere göre, Real Madrid yönetimi hafta başında Jose Mourinho ve ekibiyle yüz yüze bir görüşme gerçekleştirdi.

        5

        Haberde, Mourinho'nun yeniden Real Madrid'de görev almak istediği ancak 2 yıllık kontrat talep ettiği belirtildi.

        6

        Futbolcularla iletişim kurma becerisi yüksek olan Mourinho'nun, son dönemde oyuncular arasındaki sorunlar nedeniyle büyük bir kriz yaşayan Real Madrid'e çare olacağı öne sürüldü.

        7

        63 yaşındaki Mourinho'nun Benfica ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Ancak sözleşmede sezonun son maçını takip eden 10 gün içerisinde iki taraf için de geçerli 3 milyon euro civarında bir fesih maddesi de bulunuyor.

        8

        REAL MADRID'LE BİR SEZONDA 100 PUAN TOPLADI

        Jose Mourinho, daha önce 2010-2013 dönemi arasında Real Madrid'i çalıştırırken, özellikle 100 puan topladığı ve şampiyon olduğu 2012'deki başarısı ile dikkat çekmişti.

        9

        Mourinho söz konusu 3 yılda Real Madrid ile La Liga şampiyonluğu, İspanya Kral Kupası ve İspanya Süper Kupası zaferi yaşamıştı.

        10

        Jose Mourinho, Benfica'nın başında çıktığı 43 resmi maçta ise 26 galibiyet, 9 beraberlik ve 8 mağlubiyet elde ederek 2.02 puan ortalaması tutturdu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Spor Bülteni - 7 Mayıs 2026 (Aziz Yıldırım Fenerbahçe Başkan Adayı)

        Aziz Yıldırım Fenerbahçe Başkan adayı. Mauro Icardi'nin veda maçı. Yıldız oyuncu Antalyaspor maçında son kez Rams Park'a çıkacak. Budapeşte Finalinin adı belli oldu. PSG ile Arsenal 30 Mayıs'ta Puskas Arena'da karşılaşacak. Fenerbahçe Beko Litvanya'da mağlup oldu. Spor Bülteni'nde Selen Gül Dayıoğlu...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran basını: Hürmüz Boğazı'nda çatışmalar yaşanıyor
        İran basını: Hürmüz Boğazı'nda çatışmalar yaşanıyor
        "Savunma ihracatında hedef ilk 10"
        "Savunma ihracatında hedef ilk 10"
        Şanlıurfa'da dehşet yaşandı! Silahlı kavgada 3 kiş öldü!
        Şanlıurfa'da dehşet yaşandı! Silahlı kavgada 3 kiş öldü!
        Gökhan Böcek: "Veli Ağbaba 1 milyon euro istedi"
        Gökhan Böcek: "Veli Ağbaba 1 milyon euro istedi"
        Bugün Ne Oldu? 8 Mayıs 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 8 Mayıs 2026'nın haberleri
        ABD: İran'dan bugün yanıt almalıyız
        ABD: İran'dan bugün yanıt almalıyız
        Aziz Yıldırım'dan birlik çağrısı!
        Aziz Yıldırım'dan birlik çağrısı!
        Myanmar'da 11 bin karatlık dev yakut bulundu
        Myanmar'da 11 bin karatlık dev yakut bulundu
        İran: Füze kapasitesinde yüzde 120'ye ulaştık
        İran: Füze kapasitesinde yüzde 120'ye ulaştık
        ABD istihbaratı: İran ablukaya aylarca dayanır
        ABD istihbaratı: İran ablukaya aylarca dayanır
        Sağlık Bakanlığı'ndan "hantavirüs" açıklaması
        Sağlık Bakanlığı'ndan "hantavirüs" açıklaması
        Ruhi Çenet'e tepki
        Ruhi Çenet'e tepki
        "Gazze'ye 1 milyon konserve dağıtıldı"
        "Gazze'ye 1 milyon konserve dağıtıldı"
        Astım ve nefes darlığı olanlar dikkat! 3 bölgede toz bulutları etkili olacak
        Astım ve nefes darlığı olanlar dikkat! 3 bölgede toz bulutları etkili olacak
        G.Saray şampiyonluk maçına çıkıyor!
        G.Saray şampiyonluk maçına çıkıyor!
        Fenerbahçe, Konyaspor karşısında!
        Fenerbahçe, Konyaspor karşısında!
        Alman devi 3 bin kişiyi işten çıkaracak
        Alman devi 3 bin kişiyi işten çıkaracak
        Topkapı Sarayı'nın Harem'inde yeni dönem!
        Topkapı Sarayı'nın Harem'inde yeni dönem!
        Sallai’ye Premier Lig kancası!
        Sallai’ye Premier Lig kancası!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası