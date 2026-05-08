SON 50 GÜNDE İŞLER İYİ GİTMİYOR

Galatasaray, son 50 günde çıktığı resmi müsabakalarda istediği sonuçları elde edemedi.

Sarı-kırmızılı ekip, 18 Mart'ta UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında deplasmanda İngiliz temsilcisi Liverpool'a 4-0 yenildi. Bu mücadelede kolu kırılan Victor Osimhen'den uzun süre yararlanamayan Galatasaray, sonrasında ligin 28. haftasında Trabzonspor deplasmanına çıkan ve 2-1 yenilen Galatasaray, bu müsabakanın ardından 27. hafta erteleme karşılaşması için Göztepe'ye konuk oldu. İzmirli renktaşını 3-1 mağlup eden "Cimbom", 29. haftada sahasında Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı.