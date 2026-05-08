        Haberler Yaşam Myanmar'da 11 bin karatlık dev yakut bulundu

        Myanmar'da 11 bin karatlık dev yakut bulundu

        Myanmar'da madenciler, 2.2 kilogram ağırlığında 11 bin karatlık dev yakut ortaya çıkardı

        Giriş: 08 Mayıs 2026 - 17:25
        Myanmar'da madenciler, ülkedeki değerli taş bölgesinde şimdiye kadar bulunan en büyük ikinci yakutu keşfetti.

        Devlet medyasının cuma günü yayımladığı habere göre, 11 bin karatlık (2.2 kilogram) yakut, ülkenin kuzeyindeki Mandalay bölgesine bağlı Mogok kasabası yakınlarında çıkarıldı.

        Devlete ait Global New Light of Myanmar gazetesinin haberine göre, ham haldeki yakut nisan ayının ortasında, geleneksel Yeni Yıl kutlamalarının hemen ardından bulundu.

        OLDUKÇA PARLAK YÜZEYE SAHİP

        Yeni keşfedilen taş, 1996 yılında bulunan 21 bin 450 karatlık yakutun yaklaşık yarısı ağırlığında olsa da, renk ve kalite açısından daha değerli kabul ediliyor. Uzmanlar, morumsu kırmızı renge ve sarı tonlara sahip taşın yüksek kalite renk derecesine, orta seviyede şeffaflığa ve oldukça parlak bir yüzeye sahip olduğunu belirtti.

        Dünyadaki yakut üretiminin yaklaşık yüzde 90'ı Myanmar'da gerçekleştiriliyor. Özellikle Mogok ve Mong Hsu bölgeleri, ülkenin en önemli yakut kaynakları arasında yer alıyor.

        Yasal yollarla satılan ya da kaçak yollarla çıkarılan değerli taşlar, Myanmar için önemli gelir kaynaklarından biri olarak öne çıkıyor.

