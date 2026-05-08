ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırıların ardından 17 Nisan'da uzlaşılan geçici ateşkes süreci belirsizliğini koruyor. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Roma'da gazetecilere İran hakkında yaptığı açıklamada, "İran'dan bugün yanıt almalıyız" değerlendirmesinde bulundu.

İran: Füze kapasitesinde yüzde 120'ye ulaştık Haberi Görüntüle

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, İran'a sunulan ateşkes teklifine ilişkin, "İran’dan henüz bir cevap almadık, bugün almayı bekliyoruz. Cevabın ne içereceğini göreceğiz. Umudumuz, bunun bizi ciddi bir müzakere sürecine götürecek bir şey olması" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı ayrıca, "ABD'ye füze ateşlenirse, karşılık vereceğiz" ifadelerini kullandı.

İRAN "14 MADDELİK REVİZE EDİLMİŞ KAPSAMLI PLAN" SUNDU

ABD-İran hattında Pakistan'dan üzerinden görüşmeler gerçekleşirken, İran'ın ABD'ye sunulmak üzere son teklifini 1 Mayıs günü Pakistan'a ilettiği açıklandı. Tahran, Washington'un taleplerine karşılık olarak "14 maddelik revize edilmiş kapsamlı bir plan" sundu.

Tasnim Haber Ajansı'nın haberinde, ABD'nin daha önce sunduğu 9 maddelik teklifin iki aylık ateşkesi öngördüğü, buna karşılık İran'ın 30 gün içinde temel sorunların çözülmesini istediğini belirtti.