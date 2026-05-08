Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Habertürk yayınında kurban bağışı organizasyonlarından Gazze’ye ulaştırılan yardımlara, aşevi projelerinden gönüllülük faaliyetlerine kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

Kızılay Başkanının programdaki açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"Kızılay.org.tr, cep telefonuna indirilen Kızılay bağış uygulaması var, 168 arayarak bağış yapmak mümkün. Bankaların internet sitelerinden bağış yapmak mümkün. Türkiye'deki 500'ün üzerindeki şubelerimize giderek bağış yapılabilir. Vekalet alındıktan sonra SMS ve mail yoluyla bilgilendirme geliyor. Sonrasında kesim aşaması. Bu da bir mali ibadet. Bizlerin de çok titizlikle gerekliliklerini getirmeye çalıştığımız bir ibadet. Bizler zaten kurbana ihalelerimizi yapmış, hayvan alımlarını gerçekleştirmiş durumda oluyoruz. Bu kesimler modern kesimhanelerde hijyen koşullarına uyum sağlayacak şekilde veteriner ve noter denetiminde yapılıyor ve mutlaka dini bir ibadet olduğu için din görevlilerinin gözetiminde gerçekleştiriliyor.

REKLAM

Sonrasında konu ikiye ayrılıyor. Bu kesimler ikiye ayrıldıktan sonra yurt içi ve Gazze ayrı bir kanal bizim için. Gazze'yi son iki yıldır aynı modelde yani; konserve modeliyle yönetiyoruz. Konserve modeliyle aslında kurban bereketini yıl boyunca yaşatıyorsan cümlesini de bu konserve modeli nedeniyle kuruyoruz. Parçalandıktan sonra etler pişiriliyor. Ne kadar yağ, ne kadar su, ne kadar etin konulacağı belli bir şekilde konserveleniyor. Bu konserveler oda sıcaklığında 3 sene dayanıklı hale geliyorlar ve biz yurt içinde özellikle sene boyunca gıda kolisi götürdüğümüz kişilere bu konserveleri sunuyoruz. Gazze'yi de son iki senedir konserve modeline dönüştürdük.

"HER AİLEYE 2 ADET KONSERVE"

Sebebi şu; Gazze dönem dönem tamamen kapanıyor. Dönem dönem açılıyor ama kısıtlı açılıyor. İçeride hala elektrik yok, buzdolabı çalıştırma imkanı yok, bazen pişirme işlemini yapacak bir enerji kaynağını da bulmak zor. Dolayısıyla burada biz onlara en doğru modelini ulaştırmak istiyorsak, gerçekten tıbbi olarak açlık çeken, beslenme konusunda sıkıntı çeken Gazze halkı için gerçekten önemli. Onlara götürüyoruz. Kapının yanında bekletiyoruz ve açıldığı anda hemen içeri girmelerini sağlıyoruz. Bugüne kadar iki senede 1 milyon 300 bin konserve Gazze'de dağıtıldı. Bu da her aileye 2 adet konserve, her 2 kişiye bir konserve anlamına geliyor.

30 ülkeden bahsettik. Bu 30 ülkeye Türkiye ve Gazze dahil değil. Gönüllülerimiz ve Kızılaycılarımız gidiyor ve ayarlamalarını önceden yapıyorlar ve Kurban Bayramı boyunca veteriner, noter, din görevlileri gözetiminde çekimleri yaparak kesimleri gerçekleştiriyorlar. Ve onları taze et olarak kurban süresince dağıtıyorlar. Sonrasında da "Kurban ibadetiniz yerine getirilmiştir" şeklinde 168 üzerinden vekalet sahiplerine geri dönüş sağlıyorlar.

REKLAM

Kızılay dediğimiz zaman biz Türk Kızılay'ı hep yardım eli olarak biliriz ama biz uluslararası bir yardım kuruluşuyuz. Federasyonun bir parçasıyız. 2024'te 3 kategorinin birincisiydik. 2025 yılında da en çok ülkeye yardım ulaştıran ulusal cemiyet olarak birinciyiz hala. Vatandaşlarımızın bize güvenip emanet etmeleri, kendileri sıkıntıdayken bile oraya ulaşmak istemeleri yer alıyor. Ne kadar çok bağış gelirse o kadar organizasyon kapasitemizi artırıyor.

"13 BÖLGEDE DELEGASYONUMUZ VAR"

13 bölgede delegasyonumuz var. 13 ayrı ülkede kalıcı olarak yer alıyorlar. Gazze'de bugün hala 2 aşevimiz varsa, bugün hala 30 bin kişiye yemek verebiliyorsak, bu yüzdendir. Mesela Afrika'daki kurban organizasyonuyla alakalı delegasyonumuz senelerdir kurduğu için elimiz gerçekten uzun.

REKLAM

En son İran'a 4 tır yardım kamyonu kalktı. IFRC İran'a bu operasyonu yapabilecek olanı söyleyerek bize emanet etti. Lojistik anlamda hem satın alma hem de ulaştırma anlamında kapasitemiz arttı. Sebebi vatandaşlarımızın merhametinden geliyor. Bağışları kapasitemizi geliştirmemizi sağlıyor.

"ŞU AN 43 AŞEVİMİZ VAR"

100 seneyi bulan aşevlerimiz var, şu an sayımız 43. Biz geçen sene kampanyayla modelimizi değiştirme kararı aldık. Ülkemiz demografik değişme döneminde. Yaşlanıyoruz, yaşlanan bir toplumuz. Yaşlılarımız tek başına yaşıyorlar. Biz milleti temsil ediyorsak nerede ihtiyaç varsa oraya göre modelleri geliştirme ve değiştirmemiz gerekiyor. Modelimizi şöyle kurguladık: Evimizde yaşlımız varsa, imkanı yoksa, onu yapabilecek durumu yoksa biz ona sıcak yemek vermeliyiz. Gıda kolisi ve kartları gibi birçok yardım modelimiz var ama bu başka. Evlerine kadar yemeklerini teslim edelim istedik. Amacımız birkaç tane. Birincisi o kapı çaldığında sana "Nasılsın?" denilmesi.

"HAYATIN GERÇEKLİĞİNİ TANIMAK"

Götürenler bizim üniversite öğrencilerimiz. Kızılay Kadın teşkilatımız. Özellikle gençlerimiz için ben "hayatın gerçekliğini tanımak" olarak tanımlıyorum. İstiyorum ki gençlerimiz hayatlarını ertelemesinler. Eğer sevecekleri bir hayat arkadaşları bulurlarsa, evlenirsem, aile kurarsam, çocuğum olursa altından kalkabilir miyim, kariyerim ötelenir mi diye endişelenmesinler. Günün sonunda bunlar geçiyor ve biz ailemizle baş başa kalıyoruz. Bu da teyze ve amcamızın elini öptüğünde bilgi, gönül alışverişi oluyor orada. Tabii ki biz afetlerde beslenme ana sorumlusuyuz. Devletin bize verdiği görev, herhangi bir afette Kızılay mobil ikram aracıyla oraya gider. Personelden mağdura kadar sorumludur.

"81 İL, 81 AŞEVİ"

43 tane var, sene sonuna kadar 17 tane daha açıyoruz. Birkaç seneye "81 il 81 aşevi" sloganımız bizim. 81 ile 91 aşevi bizim asıl planımız. İstanbul, Ankara gibi bazı büyükşehirlerde böyle. İstanbul'da 10 tane planlıyoruz. İstanbul'un 2 tane ile gitmesi mümkün değil. Hatta haftaya Bağcılar'da açılış gerçekleşecek. Bundan sonra her ay birkaç aşevi açacağız. Büyüklerimiz ve üniversite öğrencilerimizin karşı karşıya geldikleri anlarda çok güzel birliktelik oluyor. Kurban dönemi de kesimler gerçekleştikten sonra en az 2-3 aylık et ihtiyacını karşılaması söz konusu. Biz aşevlerine gönderiyoruz, sonra diğerlerine dağıtıyoruz.

"KAN SÜREKLİ BİR İHTİYAÇTIR"

gönüllüol.org.tr'ye kayıt var. 20 dakika sürüyor. Orada ayak numarasını bile soruyoruz. Afette çağırıyorsak, o kişi görevi kabul ettiyse bot vermemiz lazım, o yüzden soruyoruz. Mesela yemek dağıtımına çıkıyoruz. O kişi çağrı açıyor. O telefona bildirim olarak geliyor. İl ve ilçenizde onu belirliyorsunuz. Kabul edersiniz, mesela 10 kişiye ihtiyaç varsa 10 kişi dolunca kapanıyor. 455 bini buldu. Diyelim ki afet zamanında aşçı, psikososyal ihtiyacımız oldu hemen çağırıyoruz. Bu bizim en büyük gücümüz. Bağışçılarımız ve gönüllülerimiz.

Kan acil değil, sürekli bir ihtiyaçtır. Dolayısıyla tatil dönemlerinde de devam ediyor. 1'er 20'şer dakika sürüyor."