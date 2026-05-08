        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Baba ile oğlunu öldürüp tahliye oldu! İşte gerekçesi | Kocaeli haberleri | Son dakika haberleri

        Baba ile oğlunu öldürüp tahliye oldu! İşte gerekçesi...

        Kocaeli'nde, sattığı otomobilin 1 milyon 600 bin liralık parasını alamadığı gerekçesiyle tartıştığı 60 yaşındaki Mehmet ve oğlu 30 yaşındaki Aykut Canımoğlu'nu sokakta silahla öldüren 76 yaşındaki kanser hastası İzzet Kalyon, sağlık raporu doğrultusunda ev hapsi şartıyla tahliye edildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08 Mayıs 2026 - 11:12 Güncelleme:
        Baba ile oğlunu öldürüp tahliye oldu! İşte gerekçesi...

        Kocaeli'nde olay, 3 Temmuz 2025'te, Karamürsel ilçesi Kayacık Mahallesi 220. Cadde'de meydana geldi. Mehmet Canımoğlu (60) ve oğlu Aykut Canımoğlu (30), sokak ortasında İzzet Kalyon'un (76) silahlı saldırısına uğradı.

        BABA İLE OĞLU ÖLDÜRÜP TUTUKLANDI

        Baba ve oğlu kanlar içinde yerde kalırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Sağlık ekipleri, baba ve oğulun hayatını kaybettiğini tespit etti. İzzet Kalyon ise polis ekipleri tarafından Gölcük ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. İfadesi alınan Kalyon, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Olayda hayatını kaybeden Mehmet Canımoğlu.
        "OTOMOBİLİN PARASINI VERMEDİLER" SAVUNMASI

        "Kasten öldürme" suçundan hakkında iki kez müebbet hapis cezası istenen sanık Kalyon, ilk duruşmadaki savunmasında maktul Aykut Canımoğlu ile geçmişte aynı iş yerinde çalıştıklarını, oğlunun üzerine kayıtlı otomobili 1 milyon 600 bin lira karşılığında kendisine sattığını ancak devir işlemlerinin ardından parasını alamadığını öne sürmüştü.

        Aykut Canımoğlu.
        "ÖLDÜRÜLME KORKUSUYLA ATEŞ AÇTIM"

        Olay günü hastaneye gitmek için yola çıktığında maktullerle tesadüfen karşılaştığını iddia eden sanık, alacağını sorması üzerine tartışma çıktığını ve öldürülme korkusuyla ateş ettiğini savunmuştu.

        İzzet Kalyon, dolandırıldığını mahkeme sürecinde anlatmıştı.
        MAHKEME ADLİ TIPTAN RAPOR İSTEMİŞTİ

        Savunmanın ardından mahkeme heyeti, kanser hastası olduğunu belirten sanığın sağlık durumuna ilişkin Adli Tıp Kurumundan rapor alınmasına ve maktullere ait olduğu iddia edilen silahların varlığının araştırılmasına karar vermişti.

        ADLİ TIP RAPORUYLA TAHLİYE

        Mahkemeye ulaşan Adli Tıp Kurumu raporunda, sanığın mevcut kanser hastalığı nedeniyle cezaevi şartlarında kalmasının uygun olmadığı yönünde görüş bildirildi.

        KANSER VE CEZAEVİ ŞARTLARI UYGUN DEĞİL

        Raporu inceleyen mahkeme heyeti, tutuklu sanık İzzet Kalyon'un cezaevi şartlarının sağlık durumuna uygun olmamasını göz önünde bulundurarak ev hapsi şartıyla tahliyesine karar verdi.

