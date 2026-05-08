        Haberler Dünya Küba'dan ABD'ye: Son derece tehlikeli bir yol | Dış Haberler

        Küba Dışişleri Bakanı'ndan ABD'ye: Katliama yol açabilecek son derece tehlikeli bir yol seçti

        Küba Dışişleri Bakanı Rodriguez, ABD Başkanı Trump'ın Küba hakkındaki açıklamalarına yanıt verdi. Rodriguez, "Görünüşe göre ABD hükümeti, son derece tehlikeli bir yol seçti. Bu yol, hayal bile edilemeyecek sonuçlara, insani bir felakete, soykırıma, Kübalıların ve genç Amerikalıların hayatlarını kaybetmesine yol açabilir. Ayrıca Küba'da katliamla sonuçlanabilir" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08 Mayıs 2026 - 14:20 Güncelleme:
        Küba'dan ABD'ye: Son derece tehlikeli bir yol
        Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, ABD'nin ülkede katliama yol açabilecek son derece tehlikeli bir yol seçtiğini ifade etti.

        Rodriguez, ABD Başkanı Donald Trump'ın Küba hakkındaki açıklamalarının ardından ABC News'e değerlendirmelerde bulundu.

        Trump'ın tehditlerini ciddiye aldıklarını belirten Rodriguez, Küba'nın olası askeri saldırı karşısında meşru müdafaa hakkını kullanacağını vurguladı.

        Rodriguez, "Görünüşe göre ABD hükümeti, son derece tehlikeli bir yol seçti. Bu yol, hayal bile edilemeyecek sonuçlara, insani bir felakete, soykırıma, Kübalıların ve genç Amerikalıların hayatlarını kaybetmesine yol açabilir. Ayrıca Küba'da katliamla sonuçlanabilir." dedi.

        Küba'nın, ABD'nin ulusal güvenliği, dış politikası, ekonomisi veya yaşam tarzı açısından herhangi bir tehdit oluşturmadığını savunan Rodriguez, iki ülke arasında yürütülen görüşmelerde kayda değer ilerleme sağlanamadığını söyledi.

        Rodriguez, diyaloğa açık olduklarını ancak Küba'nın siyasi sistemi ve iç işlerine ilişkin konuların gündemde olmadığını ifade etti.

        ABD Başkanı Donald Trump, 2 Mayıs'taki açıklamasında Küba'yı, "kısa sürede yönetimi devralacakları" bir yer olarak tanımlamıştı.

        Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel ise Trump'ın bu açıklamasına, "Ne kadar güçlü olursa olsun, hiçbir saldırgan Küba'da teslimiyet bulamayacak." yanıtını vermişti.

