        Sting, servetini çocuklarına bırakmayacak - Magazin haberleri

        Sting, servetini çocuklarına bırakmayacak

        Dünyaca ünlü müzisyen Sting, servetini çocuklarına miras bırakmayı düşünmediğini, her birinin kendi ayakları üzerinde durması gerektiğini belirtti. Şarkıcı, çocuklarına hazır para vermeyi ise 'istismar' olarak gördüğünü ifade etti

        Giriş: 07 Mayıs 2026 - 23:42 Güncelleme:
        1

        Asıl adı Gordon Matthew Thomas Sumner olan İngiliz müzisyen Sting, çocuklarına maddi destek vermeye devam ettiğini ancak onlara sınırsız bir servet bırakmayı planlamadığını açıkladı. CBS News’e konuşan sanatçı, çocuklarının hayatta kendi yollarını bulmaları gerektiğini ve onlara "Çalışmak zorunda değilsiniz" demenin bir tür 'istismar' olduğunu savundu.

        2

        "ÇALIŞMAK ZORUNDASINIZ"

        550 milyon dolar servete sahip olduğu iddia edilen müzisyen, çocuklarına sunduğu imkanların sınırlarını net bir şekilde çizdiğini belirtti. Şarkıcı, "Onlara her zaman; 'Çocuklar çalışmak zorundasınız, ben kendi paramı harcıyorum. Eğitim masraflarınızı karşılıyorum, temel ihtiyaçlarınızı sağlıyorum ama gidip çalışmalısınız' diyorum" ifadelerini kullandı.

        3

        Bu tavrın zalimce olmadığını vurgulayan sanatçı, çocuklarının kendi ayakları üzerinde durmalarına izin vermenin bir nezaket ve güven göstergesi olduğunu dile getirdi. Çocuklarının bu felsefeye saygı duyduğunu belirten Sting, kendisinden maddi talepte bulunmadıklarını ve hepsinin güçlü bir iş ahlakına sahip olduğunu ekledi.

        4

        Sting, benzer açıklamaları ilk kez 2014 yılında yapmış ve çocuklarına hayat boyu yük olacak hazır fonlar bırakmak istemediğini söylemişti. Sanatçı, çocuklarının zor durumda kalmaları hâlinde onlara destek olacağını ancak önceliğinin kendi emekleriyle başarıya ulaşmaları olduğunu vurguladı.

        5

        İki evliliğinden toplam altı çocuk babası olan Sting, 2020 yılında verdiği bir röportajda ise, kendi geçimini sağlamanın hayatın bir parçası ve önemli bir macera olduğunu, çocuklarını bu deneyimden mahrum bırakmak istemediğini belirtmişti.

        6

        74 yaşındaki şarkıcı, ilk evliliğini 1976-1984 yılları arasında oyuncu Frances Tomelty ile gerçekleştirmiş ve bu birliktelikten Joe ile Fuschia adında iki çocuğu dünyaya gelmişti. 1992 yılında hayatını birleştirdiği ve hâlen evli olduğu ikinci eşi Trudie Styler’dan ise Mickey, Jake, Eliot ve Giacomo isminde dört çocuğu daha olan sanatçının çocuklarının çoğu; müzik, oyunculuk ve yönetmenlik gibi sanat dallarında kariyer yapmaktadır.

        7

        Şu sıralar 'The Last Ship' adlı müzikalinin uluslararası turnesiyle ilgilenen sanatçı, 9 Haziran'da New York’taki Metropolitan Operası'nda sahne almaya hazırlanıyor.

        Fotoğraflar: DepoPhoto, Shutterstock

