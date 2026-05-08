Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 15.040,25 %0,82
        DOLAR 45,3269 %0,04
        EURO 53,2009 %0,06
        GRAM ALTIN 6.865,60 %0,72
        FAİZ 40,70 %-0,85
        GÜMÜŞ GRAM 116,57 %2,18
        BITCOIN 79.744,00 %-0,15
        GBP/TRY 61,5110 %-0,02
        EUR/USD 1,1732 %0,05
        BRENT 101,57 %1,51
        ÇEYREK ALTIN 11.225,25 %0,72
        Haberler Ekonomi Enerji Avrupa'nın yeni enerji açmazı: Krize karşı kim, ne önlem aldı?

        Avrupa'nın yeni enerji açmazı: İran'a saldırılar ve Hürmüz'ün kapanması sonrası kim, ne önlem aldı?

        ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları ve ardından Hürmüz'ün de kapanmasıyla yaşanan enerji krizi tüm dünya gibi Avrupa'yı da derinden etkiledi ancak mesele sadece enerji fiyatlarının yükselmesi değil, hükümetlerin bu krize nasıl cevap verdiği. Bruegel'in veri setine göre, Avrupa ülkeleri enerji fiyatlarındaki artışın hane halkı ve şirketler üzerindeki etkisini azaltmak için 11 milyar eurodan fazla mali önlem taahhüt etti. Ancak şu ana kadar toplam tutarın yüzde 72'sinden fazlası KDV indirimleri gibi net bir hedef grubu olmayan, hedeflenmemiş önlemlerden oluştu. Ve endişe edici boyutu bu mesele sadece Avrupa'nın değil tüm dünyanın problemi... Habertürk Enerji Editörü İrem Kuşoğlu Görgü'nün haberi

        Giriş: 08 Mayıs 2026 - 04:55 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Avrupa'nın yeni enerji açmazı

        ABD ve İsrail’in İran’a saldırıları ve ardından Hürmüz’ün de kapanmasıyla yaşanan enerji krizi tüm dünya gibi Avrupa’yı da derinden etkiledi ancak mesele sadece enerji fiyatlarının yükselmesi değil, Avrupa hükümetlerinin bu krize nasıl cevap verdiği…

        Bruegel’in analiz ve veri setine göre, Avrupa ülkeleri enerji fiyatlarındaki artışın hane halkı ve şirketler üzerindeki etkisini azaltmak için milyarlarca euroluk mali önlemler açıklamış durumda. Ancak bu önlemlerin önemli bir kısmı hedefli değil.

        11 MİLYAR EURO'DAN FAZLA ÖNLEM TAAHHÜT EDİLDİ

        Rapora göre Avrupa hükümetleri bugüne kadar hane halklarını ve işletmeleri desteklemek için 11 milyar eurodan fazla mali önlem taahhüt etti. Mutlak rakamlara bakıldığında, İspanya ve Almanya birlikte toplamın yarısından fazlasını taahhüt etti; GSYİH'ye oranla ise Yunanistan, İspanya, Bulgaristan ve İrlanda en fazla taahhütte bulunan ülkeler oldu.

        REKLAM

        Ancak Almanya, İtalya ve Polonya da dahil olmak üzere birçok ülkenin müdahaleleri şimdiye kadar çoğunlukla yakıt vergisi indirimlerine odaklandı.

        Bu tür önlemler, hedeflenmemiş mali müdahalelere karşı uyarıda bulunan Avrupa Komisyonu, Avrupa Merkez Bankası ve Uluslararası Para Fonu'nun tavsiyeleriyle de çelişiyor.

        YÜZDE 72'SİNDEN FAZLASI 'HEDEFLENMEMİŞ' ÖNLEMLER

        Şu ana kadar toplam tutarın yüzde 72'sinden fazlası, genel enerji tüketim vergisi veya KDV indirimleri gibi net bir hedef grubu veya koşulu olmayan, hedeflenmemiş önlemlerden oluştu.

        Yani analize göre bu önlemler az sayıda Avrupa hükümetinin 2022 enerji krizi gibi olayların ardından ders çıkardığını da bir anlamda ortaya koyuyor.

        REKLAM

        HOLLANDA, BELÇİKA VE BİRLEŞİK KRALLIK'TAN DAHA HEDEF ODAKLI ÖNLEMLER

        Almanya gibi ülkelerin aksine hedef odaklı yaklaşım benimseyenler arasında, dezavantajlı gruplar için ısınma maliyetlerinde kolaylık sağlayacaklarını açıklayan Hollanda, Belçika ve Birleşik Krallık yer alıyor.

        Hollanda bunlara ek olarak enerji verimliliğini artırmaya yönelik yapısal destek sunacaklarını da belirtti. Benzer şekilde, İsveç de hanelere toplu elektrik maliyeti sübvansiyonu vererek enerji tasarrufunu teşvik ediyor. İsveç ayrıca elektrikli araç sübvansiyonları ve devlet kurumlarının fosil yakıt tüketimini azaltmalarına yardımcı olmak için ek fonlar da ayırdığını duyurdu.

        Bruegel'in analizine göre hükümetler fiyatları bozacak geniş vergi indirimlerine değil; hedefli ve gerçekten ihtiyaç duyan kesimlere yönelik desteklere odaklanmalı.

        Analize göre Avrupa’nın önünde iki yol var: Ya her enerji krizinde yeniden milyarlarca euroluk geçici paketlerle aynı yangını söndürmeye çalışacak ya da bu krizi, enerji sistemini kalıcı olarak dönüştürmek için kullanacak. Ama bu mesele sadece Avrupa’nın meselesi değil. Bu enerji şokları, aynı zamanda dünya ekonomisi için de önemli bir hatırlatma niteliğinde.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir. Görsel temsilidir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Başakşehir'de yiyip içip hesabı ödemeden kaçtılar; bitiremediği ayranı da yanında götürdü

        Başakşehir'de sanayide büfeye gelen 2 kişi sipariş verip yemek yedikten sonra cüzdanı araçta unuttuklarını söyleyerek hesap ödemeden mekandan ayrıldı. Şüphelilerden biri yemek yerken içip bitiremediği ayranı da yanında götürdü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

        #enerji krizi
        #avrupa
        #dünya
        #enerji
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bender Abbas'ta patlama sesleri
        Bender Abbas'ta patlama sesleri
        Fahiş aidata TBMM freni!
        Fahiş aidata TBMM freni!
        Arda Turan'lı Shakhtar, yarı finalde elendi!
        Arda Turan'lı Shakhtar, yarı finalde elendi!
        Gürlek'ten Yalım ve Böcek açıklaması
        Gürlek'ten Yalım ve Böcek açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdülmecid Tebbun'la görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdülmecid Tebbun'la görüştü
        Dünya devinden Osimhen'e teklif!
        Dünya devinden Osimhen'e teklif!
        ABD'den Vatikan'a ziyaret
        ABD'den Vatikan'a ziyaret
        "Şoklar büyük ancak yönetilebilir"
        "Şoklar büyük ancak yönetilebilir"
        Kızını silahla vuran damadını öldürdü! İfadesi ortaya çıktı!
        Kızını silahla vuran damadını öldürdü! İfadesi ortaya çıktı!
        "Şampiyonluk rekorunu kırmak istiyoruz"
        "Şampiyonluk rekorunu kırmak istiyoruz"
        Fenerbahçe'de yönetim seçim tarihiyle ilgili toplanacak!
        Fenerbahçe'de yönetim seçim tarihiyle ilgili toplanacak!
        Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişme... Son mesajı ortaya çıktı!
        Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişme... Son mesajı ortaya çıktı!
        Kabus dolu görüntü! 93 yaşındaki yaşlı adama darp ve gasp!
        Kabus dolu görüntü! 93 yaşındaki yaşlı adama darp ve gasp!
        "Enflasyonda gözlenen bozulmanın orta vadeli görünümü bozmasına izin vermeyeceğiz"
        "Enflasyonda gözlenen bozulmanın orta vadeli görünümü bozmasına izin vermeyeceğiz"
        Dehşet gelişme! Kübra'nın cansız bedenine ait parçalar barajda bulundu!
        Dehşet gelişme! Kübra'nın cansız bedenine ait parçalar barajda bulundu!
        Katar'dan Beyaz Saray'a 400 milyon dolarlık "hediye"
        Katar'dan Beyaz Saray'a 400 milyon dolarlık "hediye"
        Togg’dan Çinliler ile iş birliği hamlesi
        Togg’dan Çinliler ile iş birliği hamlesi
        İstanbul'da 100 milyon dolarlık konser
        İstanbul'da 100 milyon dolarlık konser
        Kenan Yıldız'a Real Madrid kancası!
        Kenan Yıldız'a Real Madrid kancası!
        Tartışma dudak okuyucuların radarında
        Tartışma dudak okuyucuların radarında