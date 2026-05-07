Bora İsmail Bahçetepe: 4 yıllık şampiyonluk rekorunu kırmak istiyoruz

HT Spor İstihbarat Şefi Sezgin Gelmez'in sunumuyla Gelmez Dediğin Yerden programının konuğu Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Bora İsmail Bahçetepe'ydi. Sezgin Gelmez merak edilenleri sordu Bora İsmail Bahçetepe cevapladı...

"TARAFTARIMIZIN ÖNÜNDE ŞAMPİYONLUK KUTLAYACAĞIMIZA EMİNİM"

1978 yılından beri maç kaçırmadan maça giden bir taraftarım. Maça giden herkesin bir totemi vardır. Ben hiçbir zaman şampiyonluk garanti olmadan 'şampiyon olduk' demem, maç bitmeden 'maç kazandık' demem. Fakat Galatasaray gümbür gümbür geliyor, çok iyi bir ekibimiz var. Geçen hafta bir kaza oldu, bu hafta kendi evimizde taraftarımızın önünde şampiyonluk kutlayacağımıza eminim.

"G.SARAY'IN OLDUĞU YERDE HEDEF ŞAMPİYONLUKTUR"

Samsunspor maçına güzel başladık ve harika bir gol attık. Mağlubiyetle o güzel golün kaynamasına da üzüldüm. Ben hiç yeşil sahada olmadım, oradaki psikolojiyi bilmiyorum. Bir önceki hafta Fenerbahçe'yi güzel bir skorla yenince, onun vermiş olduğu bir rahatlık olmuş olabilir. Samsunspor da çok güçlü bir takım ve dengeyi kendi lehlerine değiştirip maçı kazandılar. Galatasaray'ın olduğu yerde hedef şampiyonluktur. Kadromuzun başarıya ulaşacağına emindim ancak arada Afrika Kupası, sakatlıklar, hastalıklar... Dördüncü yılımızda 4. şampiyonluğumuzu kazanacağımıza inanıyorum.

"UĞURCAN ÇAKIR TERCİHİNDEN ÇOK MEMNUNUM"

Ben en başından beri, Trabzon döneminden beri Uğurcan Çakır'a hayranım. Ederson tabi Brezilya Milli Takımı'nın kalecisi, onun kalitesine kimse bir şey diyemez. Şampiyon olan takımların kemikleşmiş bir Türk kadrosu olması ve Türk dayanışması içinde olması önemli. Ederson yerine Uğurcan Çakır'ı tercih ettiğimiz için memnunum.

"TRABZON'DAKİ TEPKİLERDEN DOLAYI ŞAŞIRDIK"

Trabzonspor'daki yöneticiler bizim dostlarımız. Ben Trabzon'u ve o yörenin yemeklerini seven bir insanım. Trabzonspor sevdiğimiz bir camia. Daha önce hiç böyle bir sıkıntı yaşamamıştık. Trabzonspor'un iç dengelerinden kaynaklanan bir durum olduğunu düşünüyorum. Uğurcan'ın transferinde ciddi bir bonservis bedeli ödedik, hatta teşekkür mesajı yayınladılar. Trabzon'da meydana gelen tepkilerden dolayı şaşırdık. Böyle bir tepki olacağını düşünmüyordum.

"BİZE NASIL DAVRANILIRSA BİZ DE O ŞEKİLDE DAVRANIRIZ"

Biz normalde protokol kapısında rakip takımı karşılarız ve ağırlarız. Biz Kocaeli'ne gittik, bizi kapıda kimse karşılamadı ve Passolig'i okutarak girdik. Bize kimse yer de göstermedi. 'Hoşgeldin' bile denmedi. Bize nasıl davranılırsa biz de o şekilde davranırız. Oradaki maçtan sonra Kocaelispor Başkanı talihsiz açıklamalar yaptı. Kendi tercihi deplasman tribününde maçı seyretti.

"BİZE DAHA ÇOK HATA YAPILDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Benim Fenerbahçeli arkadaşlarım diyor ki: 'İşte hakemler sizi koruyor.' Ben de diyorum ki: 'Hakemler sizi koruyor.' Şunu düşünüyorum; şimdi Fenerbahçeli arkadaşlarım İTÜ'den sınıf arkadaşım. Bu çocukların aptal olması mümkün değil. Niye böyle düşünüyorlar? Bence şöyle bakıyoruz: Biraz taraflı bakıyoruz. Biraz biz sırf bizim aleyhimize olan hataları görüyoruz. Onlar da sırf onların aleyhine olan hataları görüyorlar. Ama o dengede bile bize daha çok hata yapıldığını düşünüyorum.

"OSIMHEN AVRUPA'NIN EN İYİ SANTRFORU"

Osimhen bence Avrupa'nın en iyi santrforu. Barış Alper Yılmaz'a da teklif varken başkanımız hedefimiz olduğu için bunu reddetti. Osimhen için 150-200 milyon Euro teklif gelmediği sürece satmayız. Kadromuzu koruyup daha da güçlendirmeliyiz.

"ICARDI SEVGİSİ İNANILMAZ BİR BOYUTTA"

Nereye gidersek gidelim, Icardi sevgisi inanılmaz boyutta. Bora Bahçetepe olarak söylüyorum, en az 6-7 Icardi tişörtüm var. Benim için Icardi gerçekten çok hassas bir nokta. Ben isterim Icardi kalsın. Bu benim konum değil; bu Okan Buruk'un konusu, başkanımızın konusu.

"STADIMIZ 80 BİN KİŞİ DE OLSA DOLAR"

Stadımızın kapasitesi 53 bin 400. Derbi ve Şampiyonlar Ligi maçlarında 80 bin kişilik olsa da stat dolar. Biz her maçta 50 binin üzerinde bilet satmış oluyoruz. Çatımız için de tadilata başlamayı düşünüyoruz.

"4 YILLIK ŞAMPİYONLUK REKORUNU KIRMAK İSTİYORUZ"

Dursun Özbek çok çalışkan bir başkan. Projeler bitince Dursun Özbek'in heykeli dikilir. Okan Buruk'u çok seviyorum. Çok iyi de bir Galatasaraylı. Fatih Hocamızı da çok seviyoruz, 'İmparator' diyoruz. 4 yıllık şampiyonluk rekorunu kırmak istiyoruz. İnşallah Okan Hocamıza nasip olur bu. İnşallah onun kırdığı rekoru bir başkası gelir kırar.

"BİZ KİMSEYLE KAVGA ETMEK İSTEMİYORUZ"

Bizim bu gergin ortamı yumuşatıp bütün mücadeleyi sahanın içine yayıp, futbolcuların gerçek başarısıyla da kim kazanıyorsa herkesin onu şampiyon olarak alkışlaması gerektiğini düşünüyorum. Biz kimseyle kavga etmek istemiyoruz. Benim ailemin de ciddi bir kısmı Fenerbahçeli. Galatasaraylı olduğum için Galatasaray Lisesi'ni tercih ettim ve benim Galatasaray sevgim böyle geldi. Ki babam Fenerbahçe Divan Kurulu üyesi.