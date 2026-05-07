Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdülmecid Tebbun'la bir araya geldi

İki lider, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"Bundan 81 sene evvel binlerce Cezayirli kardeşimizin şehit olduğu Setif ve Gelma Katliamı'nın yarınki yıl dönümü vesilesiyle tüm kardeşlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.

Sayın Tebbun'la son olarak Cezayir'de bir araya gelmiş, yüksek düzeyli stratejik işbirliğimizi ilan etmiştik. Bugün kendileriyle beraber Stratejik İşbirliği Konseyimizin ilk toplantısına başkanlık ettik.

Türkiye Cezayir ilişkilerinin lokomotifini karşılıklı sevgi ve saygı teşkil ediyor. Afrika kıtasındaki en büyük ticaret ortaklarımızdan Cezayir'le, enerji, madencilik, ulaştırma, tarım başta olmak üzere birçok stratejik alanda geliştirmekte kararlıyız. 2023 yılında belirlediğimiz 10 milyar dolar ticaret hedefimiz doğrultusunda çabalarımızı artırmış durumdayız.

"BÖLGEMİZDEKİ SAVAŞ ENERJİ PİYASALARINI OLUMSUZ ETKİLEMEYE DEVAM EDİYOR"

Bugün Ankara'da düzenlenen iş forumunda özel sektör temsilcilerimiz bir araya geldiler. Yeni işbirliği fırsatlarını görüştüler. İnşallah önümüzdeki dönemde karşılıklı yatırımlara, özel sektör işbirliklerine yenilerini ekleyeceğiz.

İsrail'in tahrik ve tertipleriyle başlayan bölgemizdeki savaş özellikle enerji piyasalarını olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Türkiye olarak Cezayir'le yıllar önce güvenilir, istikrarlı, sürdürülebilir enerji işbirliklerini kurduk, geliştirdik. Gelinen aşamada, doğalgaz başta olmak üzere enerji tedariki güvenliği konusunda uzun vadeli işbirliğimizi her geçen gün ilerletiyoruz. Yenilenebilir enerji ve yeni teknolojiler alanlarında da ortaklık imkanlarını değerlendirmemiz gerektiği kanaatindeyiz.

"CEZAYİR'İN TARISAL REFAHINA KATKI SAĞLAMAYA HAZIRIZ"

Madencilik sektöründe işbirliği potansiyelini de, müşterek yatırımlar ve karşılıklı tecrübe paylaşımı yoluyla hayata geçirmeyi amaçlıyoruz. Günümüzün en kritik konularından biri hâline gelen tarım ve gıda güvenliği alanında Cezayir'in tarımsal refahına katkı sağlamaya hazırız. Savunma sanayi alanında işbirliğimizin hem ülkelerimizin hem de bölgelerimizin güvenliğine katkı sağlayacağına inanıyoruz. Aramızdaki kardeşlik bağlarını perçinleyecek kültür merkezlerinin karşılıklı olarak faaliyete geçmesine büyük önem veriyoruz.

Sayın Tebbun'la bölgesel ve uluslararası meselelere dair fikir teatisinde bulunduk. Cezayir'le Afrika'yı ve bölgemizi ilgilendiren temel meselelerde benzer yaklaşımlara sahip olduğumuzu görmekten memnuniyet duydum.

"FİLİSTİN'DE İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜMÜN EN GÜÇLÜ SAVUNUCULARI ARASINDAYIZ"

Filistin'de iki devletli çözümün en güçlü savunucuları arasındayız. 15 Kasım 1988 tarihinde Filistin devletinin kuruluşu Cezayir'de ilan edildi. Cezayir'in 2 yılda BM Güvenlik Konseyi üyeliği sırasında Filistin davasına verdiğimiz desteği takdirle karşıladık. Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'daki İsrail saldırganlığı, bölgemiz için asıl güvenlik sorunu olduğunu bir kez daha göstermiştir.

Suriye'nin güvenlik ve istikrarının güçlendirilmesine büyük önem atfediyoruz. Suriye'nin yeniden inşasına katkılarımızı sürdüreceğiz. Türkiye ve Cezayir olarak şiddet sarmalının sona erdirilmesinde ortak tutuma sahibiz. Cezayir'le kazan kazan anlayışı içinde dostluk ve işbirliğimizi her alanda ilerletmeye devam edeceğiz."

Abdülmecid Tebbun'un konuşmasından öne çıkarlar ise şöyle:

"Kardeşim Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan size çok teşekkür etmek istiyorum. Ben ve bana eşlik eden heyet üyelerimiz gerçekten sıcak bir karşılamayla karşılaştık ki bu sadece kardeşler arasında olur. Bugün Ankara'da bulunmaktan duyduğum memnuniyeti bir kez daha ifade etmek istiyorum. Şahsım ve heyetime gösterilen sıcak karşılamadan dolayı teşekkür ediyorum.

"GÖRÜŞMELERDE ÖNEMLİ KONULARI ELE ALDIK"

Kardeşim Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde önemli konuları ele aldık. Özellikle ikili ülke arasındaki ilişkiler ortak bir kültürel mirasa dayanıyor, aynı zamanda tarihi derinliklere sahiptir. Görüyoruz ki giderek artan bir dinamizm bizi ziyadesiyle memnun etmektedir. Tabii ki gördük ki bu düzeye ulaşmak için gerçekten kısa bir süre içerisinde çok büyük atılımlara imza attık.

Bu ziyaretimiz sırasında da ilişkilerimizi ekonomik alanda çeşitlendirmeyi, ortaklığımızın sektörler bazında; özellikle yenilenebilir enerji, sayani, tarım, madencilik, kültürel alanda ve insani alanlarda ikili işbirliğinin desteklenmesini; tarihi, medeni mirasımıza sahip çıkmayı amaçlıyoruz. Bu görüşmelerimiz gerçekten çok güzel ve verimli sonuçlarla taçlandırıldı. Çok önemli sayıda anlaşmalara imza attık.

Özellikle iş forumunun yeniden canlandırılmasını ve iki ülke arasındaki ticari değişim ve yatırım hareketliliğinde üstlendiği merkezi rolü takdirle karşılamak istiyorum. Belirli bir mal listesi üzerinden tercihli ticaret anlaşması müzakerelerinin başlamış olmasını kıymetli buluyorum. Bu adım yatırımlarımızın, yaklaşık 10 milyar dolar seviyesini kararlaştırmıştık 2021'de, bu rakama ulaşılmasına önemli katkılar sağlayacaktır.

"ORTA DOĞU'DAKİ GELİŞMELERİ ELE ALDIK"

Körfez bölgesindeki ve Orta Doğu'daki gelişmeleri ele aldık. Krizlerin çözüm yollarına ve güvenliğin tesisine değindik. İsrail işgalini, uluslararası hukuku ihlal etmesini, kardeş Lübnan'a yönelik açık saldırılarını ve Gazze Şeridi'nde vahşi uygulamaları kınadığımızı söyleyebilirim. Bu hususta ihlallere son verilmesi için, barışın inşası için çabaların yoğunlaşması, önemli olan Filistin halkının başta bağımsız devletini kurma hakkı olmak üzere meşru haklarını garanti altına alan adil ve kalıcı çözüm için uluslararası toplumun sorumluluğunu vurgulamak istiyorum."

*Fotoğraflar: TCCB / Mustafa Kamacı - AA