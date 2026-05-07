Bir dönem 'Kurtalan Ekspres' ile sahne alan ve Barış Manço ile uzun yıllar çalışan perküsyon sanatçısı Hüseyin Cebeci, evinde ölü bulundu. Sanatçının ölüm haberini, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Efsane grup 'Kurtalan Ekspres’in eski perküsyon sanatçısı Hüseyin Cebeci’yi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Sanatçıya Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve müzik camiasına başsağlığı diliyoruz" denildi.