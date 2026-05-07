        Haberler Dünya Kamuoyuyla ilk kez paylaşıldı! Epstein'in yazdığı iddia edilen "intihar notunun" gizliliği kaldırıldı | Dış Haberler

        Kamuoyuyla ilk kez paylaşıldı! Epstein'in yazdığı iddia edilen "intihar notunun" gizliliği kaldırıldı

        ABD'de federal yargıç, Jeffrey Epstein'e ait olduğu öne sürülen intihar notunun gizliliğini kaldırdı. Böylece belge ilk kez kamuoyuna açıklanmış oldu. ABD medyasında yer alan haberlerde notu Epstein'in yazıp yazmadığının henüz netleşmediği ifade edildi

        Habertürk / AA
        Giriş: 07 Mayıs 2026 - 07:37
        ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'in ölmeden birkaç hafta önce yazdığı iddia edilen ve "intihar notu" olarak değerlendirilebilecek yazı kamuoyuyla paylaşıldı.

        ABD'de federal yargıç, Epstein'in ölmeden birkaç hafta önce yazdığı iddia edilen notun gizliliğini kaldırdı, böylece belge ilk kamuoyuna açıklanmış oldu.

        New York'ta Epstein'in hücre arkadaşı olan Nicholas Tartaglione, Epstein'in Temmuz 2019'da başarısız bir intihar girişiminde bulunmasının ardından notu bulduğunu söylemişti. Bu olay, Epstein'in haftalar sonra hücresinde ölü bulunmasından önce yaşanmıştı.

        Notta, aylarca süren soruşturmaya rağmen hiçbir şey bulunamadığı belirtilerek, "Ne yapmamı istiyorsunuz, ağlayıp sızlayayım mı? Veda edeceğin zamanı seçebilmek büyük bir lütuf." şeklinde ifadelerin yer aldığı görüldü.

        Notta herhangi bir imza bulunmuyor.

        ABD medyasında yer alan haberlerde, notu Epstein'in yazıp yazmadığı konusnun henüz netleşmediği ifade edildi.

        NOTU HÜCRE ARKADAŞI BULMUŞ

        New York Times'ın (NYT) haberine göre, hapishanedeki hücre arkadaşı Nicholas Tartaglione, Epstein'in hücresinde ölü bulunmasından birkaç hafta önceki intihar girişiminin ardından bir not bulmuştu.

        Not, federal yargıç tarafından Tartaglione'nin kendi ceza davasının bir parçası olarak mühürlenmiş ve o zamandan bu yana New York'taki bir adliyede gizli kalmıştı.

        NYT, Tartaglione'nin üzerinde "veda zamanı" yazdığını belirttiği ve bu yüzden "intihar notu" olarak değerlendirilebilecek notun gizliliğinin kaldırılması için yargıca başvurmuştu.

        Jeffrey Epstein olayı

        18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

        Açıklanan Epstein dava dosyalarında eski Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

        ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.

