        Haberler Dünya "İran, Çin'e güveniyor"

        "İran, Çin'e güveniyor"

        İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Çin'e güvendiklerini, barış çabalarını ilerletme ve çatışmayı sona erdirme yönündeki aktif rolünü sürdürmesini umut ettiklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06 Mayıs 2026 - 18:45 Güncelleme:
        Erakçi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Pekin'deki resmi temasları kapsamında Çinli mevkidaşı Wang Yi ile yaptığı görüşmeyi değerlendirdi.

        Wang'la yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiğini dile getiren Erakçi, "İran'ın, Çin'e güvendiğini, bu ülkenin barış çabalarını ilerletme ve çatışmayı sona erdirme yönündeki aktif rolünü sürdürmesini umduğunu" belirtti.

        Pekin yönetiminin, ABD-İsrail ile İran savaşı sonrası dönemde kalkınma ile güvenlik arasında denge kurabilecek yeni bir bölgesel çerçevenin oluşumunu desteklediğini vurgulayan Erakçi, tarafların, İran’ın egemenliğini kullanma ve ulusal onurunu koruma hakkını bir kez daha vurguladıklarını ifade etti.

        Erakçi ayrıca, Tahran yönetiminin Çin’in bölgede barış ve istikrarın korunması ve güçlendirilmesine yönelik 4 maddelik önerisini takdirle karşıladığını vurguladı.

        *Fotoğraf: İran Dışişleri Bakanlığı - Handout / AA

