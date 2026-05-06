Son dakika: Axios: ABD ve İran anlaşmaya varmak üzere

ABD'nin önde gelen medya kuruluşlarından Axios, ABD ve İran'ın savaşı sona erdirecek tek sayfalık bir mutabakat metni üzerinde anlaşmaya çok yakın olduğunu paylaştı.

Habere göre Axios'a konuşan kaynaklar İran'dan önümüzdeki 48 saat içinde birkaç önemli konuda cevap bekliyor.

Anlaşma, İran'ın nükleer zenginleştirme faaliyetlerini askıya almayı taahhüt etmesini ve ABD'nin yaptırımları kaldırmasını, İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılmasını öngörüyor.

ABD-İran Anlaşması, her iki tarafın da Hürmüz Boğazı'ndan geçişle ilgili kısıtlamaları kaldırmasını da içeriyor.

Axios'un haberinden yaklaşık 1 saat sonra İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "ABD'nin hazırladığı 14 maddelik barış teklifi tarafımıza iletildi, değerlendiriyoruz" açıklamasını yaptı.