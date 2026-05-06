Şebnem Ferah'ın biletleri 25 dakikada tükendi

Türk rock müziğinin güçlü sesi Şebnem Ferah, 3 Haziran'da İstanbul'da vereceği konserle sahnelere döneceğini duyurmuştu. KüçükÇiftlik Park'ta dinleyicileriyle bir araya gelecek olan Şebnem Ferah'ın konser biletleri satışa çıktı.

2500 TL ve 3600 TL'den satışa çıkan biletler 25 dakika içerisinde tükendi. Hayranları internet üzerinden satışa çıkan biletleri alabilmek için adeta birbiriyle yarıştı. Yüz binlerce kişi online sıraya girdi. Ferah'ın bilet alamayan hayranları sosyal medya üzerinden isyanını dile getirdi. Hayranları, Şebnem Ferah'tan başka konserler de talep etti.

Şebnem Ferah, konser duyurusunu yaptığı paylaşımında, “Ne yazsam heyecanımı tarif etmeye yetmeyecek, bir şeyler eksik kalacak. O yüzden kısa tutuyorum. Buluşana kadar gün sayıyor olacağım" demişti.

Şebnem Ferah, son konserini 2020’de vermişti. Sanatçı, 2023 yılındaki 51'inci yaş gününde yaptığı paylaşımda, "Sizinle birlikte şarkı söylemeyeli üç yıldan fazla zaman oldu. Bu kadar uzun süre şarkı söylemeden durabileceğime inanmazdım" ifadelerini kullanmıştı.

Geçtiğimiz yıllarda stüdyoda çekilen fotoğraflarını da paylaşan Ferah, hayranlarını heyecanlandırmıştı. Sanatçının son albümü ise, 2018 yılında yayımlanan 'Parmak İzi' olmuştu.