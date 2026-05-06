Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Şebnem Ferah'ın biletleri 25 dakikada tükendi

        Şebnem Ferah'ın biletleri 25 dakikada tükendi

        6 yıl sonra sahnelere dönerek, 3 Haziran'da hayranlarıyla buluşacak olan Şebnem Ferah'ın konser biletleri 25 dakikada tükendi. Bilet alamayan hayranları, Şebnem Ferah'tan yeni konserler talep etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Mayıs 2026 - 12:55 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Biletleri 25 dakikada tükendi

        Türk rock müziğinin güçlü sesi Şebnem Ferah, 3 Haziran'da İstanbul'da vereceği konserle sahnelere döneceğini duyurmuştu. KüçükÇiftlik Park'ta dinleyicileriyle bir araya gelecek olan Şebnem Ferah'ın konser biletleri satışa çıktı.

        2500 TL ve 3600 TL'den satışa çıkan biletler 25 dakika içerisinde tükendi. Hayranları internet üzerinden satışa çıkan biletleri alabilmek için adeta birbiriyle yarıştı. Yüz binlerce kişi online sıraya girdi. Ferah'ın bilet alamayan hayranları sosyal medya üzerinden isyanını dile getirdi. Hayranları, Şebnem Ferah'tan başka konserler de talep etti.

        Şebnem Ferah, konser duyurusunu yaptığı paylaşımında, “Ne yazsam heyecanımı tarif etmeye yetmeyecek, bir şeyler eksik kalacak. O yüzden kısa tutuyorum. Buluşana kadar gün sayıyor olacağım" demişti.

        REKLAM

        Şebnem Ferah, son konserini 2020’de vermişti. Sanatçı, 2023 yılındaki 51'inci yaş gününde yaptığı paylaşımda, "Sizinle birlikte şarkı söylemeyeli üç yıldan fazla zaman oldu. Bu kadar uzun süre şarkı söylemeden durabileceğime inanmazdım" ifadelerini kullanmıştı.

        Geçtiğimiz yıllarda stüdyoda çekilen fotoğraflarını da paylaşan Ferah, hayranlarını heyecanlandırmıştı. Sanatçının son albümü ise, 2018 yılında yayımlanan 'Parmak İzi' olmuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Eyüpsultan'da kurban satış merkezinde çıkan yangında 1 kişi öldü; bekçi gözaltına alındı

        Emre KURT/İSTANBUL, (DHA) - EYÜPSULTAN'da kurban satış ve kesim yerinde çıkan yangında Bekir Yazıcı (34) hayatını kaybetti. İş yeri sahibinin akrabası olduğu öne sürülen Yazıcı'nın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. İş yerinin bekçisi Talip S. (37) gözaltına alındı. (DHA)

        #şebnem ferah
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Axios: ABD ve İran anlaşmaya varmak üzere
        Axios: ABD ve İran anlaşmaya varmak üzere
        Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklaması!
        Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklaması!
        Azra 8, Selim 5 yaşındaydı... Fosfor sinir gazı tespit edildi!
        Azra 8, Selim 5 yaşındaydı... Fosfor sinir gazı tespit edildi!
        Icardı ve Galatasaray yol ayrımında!
        Icardı ve Galatasaray yol ayrımında!
        Eski bakanın kardeşi yaralı bulundu
        Eski bakanın kardeşi yaralı bulundu
        Şarkıcı Vahap Canbay'a 4 yıla kadar hapis istendi!
        Şarkıcı Vahap Canbay'a 4 yıla kadar hapis istendi!
        "Beşiktaş'ı terk edin!"
        "Beşiktaş'ı terk edin!"
        Köpek kavgasında baba ile oğlu tarafından döverek öldürüldü!
        Köpek kavgasında baba ile oğlu tarafından döverek öldürüldü!
        23 yaşındaydı, su deposu ölümü oldu!
        23 yaşındaydı, su deposu ölümü oldu!
        Fenerbahçe Beko, Final Four aşkına!
        Fenerbahçe Beko, Final Four aşkına!
        Kübra Yapıcı'nın katilleri yakalandı
        Kübra Yapıcı'nın katilleri yakalandı
        Dünyanın en kibar ülkeleri belli oldu
        Dünyanın en kibar ülkeleri belli oldu
        Böcek'in, oğlunun ve gelininin mal varlığına el konuldu
        Böcek'in, oğlunun ve gelininin mal varlığına el konuldu
        Buz sayesinde milyonlar kazandılar!
        Buz sayesinde milyonlar kazandılar!
        Sadece bazı insanların duyduğunu söylediği gizemli uğultu
        Sadece bazı insanların duyduğunu söylediği gizemli uğultu
        "Ucuz kurtuldum"
        "Ucuz kurtuldum"
        İptal edilen düğün faciayı önledi!
        İptal edilen düğün faciayı önledi!
        "Türklerden ilgimi çeken erkek yok"
        "Türklerden ilgimi çeken erkek yok"
        "İsrail içinde İran'a saldırı için baskı yapılıyor"
        "İsrail içinde İran'a saldırı için baskı yapılıyor"
        BioNTech artık COVID-19 aşısı üretmeyecek
        BioNTech artık COVID-19 aşısı üretmeyecek