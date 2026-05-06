        TOKİ'den başvuru bedeli iadesi açıklaması

        TOKİ, 500 bin Sosyal Konut Kampanyası çekilişinde konut hakkı elde edemeyenlerin ücretini nasıl alacağını duyurdu

        Giriş: 06 Mayıs 2026 - 14:26
        TOKİ'den yapılan açıklama şöyle:

        "500.000 Sosyal Konut Kampanyası kapsamında İstanbul’da hayata geçirilecek 100.000 konutluk proje için hak sahipliği belirleme kurası, 25-26-27 Nisan 2026 tarihlerinde tamamlanmıştır.

        Hak sahibi olamayan vatandaşlarımızın başvuru bedeli, başvuru sırasında T.C. Ziraat Bankası tarafından başvuru sahibi adına açılan hesaba iade edilmiştir.

        Aşağıda belirtilen şekillerde başvuru bedelinizi iade alabilirsiniz.

        ATM Üzerinden İade İşlemi;

        T.C. Ziraat Bankası ATM’lerinden,

        Kartsız İşlemler > Diğer İşlemler > Diğer Para Çekme >

        Toki Başvuru İadesi menüsünden iade alınabilecektir.

        Şube Üzerinden İade İşlemi;

        Başvuru bedeli iade işlemleri, T.C. Ziraat Bankası şubelerine müracaat edilerek SÇS (Sıra Çağrı Sistemi) numarası alınmasının ardından gerçekleştirilmektedir. Hesabını kapatan vatandaşların başvuru bedeli iade işlemleri ise ilgili şubeler aracılığı ile gerçekleştirilecektir.

        Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

