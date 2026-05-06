        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA! Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi Aydın Çavuşoğlu silahla yaralanmış halde bulundu! Aydın Çavuşoğlu'nun durumu nasıl? Güncel son dakika haberi | Son dakika haberleri

        Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi Aydın Çavuşoğlu silahla yaralanmış halde bulundu!

        Eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi Aydın Çavuşoğlu, silahla yaralanmış halde bulundu. Ameliyat edilen Çavuşoğlu'nun durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Saldırıyı yurtdışında haber alan Mevlüt Çavuşoğlu ise Antalya'ya dönüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06 Mayıs 2026 - 09:52 Güncelleme:
        Eski bakanın kardeşi yaralı bulundu

        Antalya'nın Alanya ilçesinde eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun kardeşi, iş insanı Aydın Çavuşoğlu (52), ofisinde silahla yaralanmış halde bulundu. Hastaneye kaldırılan Çavuşoğlu, yapılan ameliyatın ardından yoğun bakıma alındı. Antalya Valisi Hulusi Şahin, Çavuşoğlu'nu hastanede ziyaret etti.

        Eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ile Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun kardeşi, iş insanı Aydın Çavuşoğlu’nun kendisine ait akaryakıt istasyonundaki ofisten dün akşam saatlerinde silah sesi geldi.

        CİDDİYETİNİ KORUYOR

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olduğu belirtilen Çavuşoğlu, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. Hastaneden alınan son bilgilere göre, Aydın Çavuşoğlu’nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Emniyet güçleri olayın meydana geldiği ofis ve akaryakıt istasyonunda inceleme yaptı.

        ANTALYA VALİSİ ZİYARET ETTİ

        Olayın ardından Antalya Valisi Hulusi Şahin de hastaneye giderek, Çavuşoğlu'nun sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı. Eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'nun ise yurt dışında olduğu, haber verildiği ve kente döneceği ifade edildi.

        Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

        Sarıyer'de AVM'de çanta çalan 10 yaşındaki çocuk yakalandı: 92 suç kaydı çıktı

        İstanbul Sarıyer'de, bir alışveriş merkezinde çocuklarıyla vakit geçiren Melike A.'nın (35), bebek arabasında asılı olan çantası çalındı. İçinde cep telefonu, bin 400 lira nakit para ve cüzdan bulunan çantayı alan D.T.(10), Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından taksiyle kaçarken yakalandı...
