Dünyanın en kibar ülkeleri belli oldu: Zirvedeki ülke kendini 'kaba' görüyor
Küresel çapta yapılan bir araştırma, nezaketin coğrafi haritasını çıkardı. 26 ülkeden binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilen çalışmada, ''en nazik'' ve ''en arkadaş canlısı'' halklar belirlenirken, ülkelerin kendilerini nasıl gördüğü ile dünyanın onları nasıl algıladığı arasındaki çarpıcı farklar dikkat çekti. İşte dünyanın en kibar ülkeleri 2026 listesi!
Bir finansal hizmetler kuruluşu olan Remitly tarafından gerçekleştirilen küresel anket, 26 ülkeden 4 bin 600’den fazla kişinin görüşlerini bir araya getirdi. Katılımcılara hem dünyanın en kibar ülkeleri soruldu hem de kendi nezaket düzeylerini değerlendirmeleri istendi. Ortaya çıkan veriler, ülkelerin kendilerini nasıl gördüğü ile dışarıdan nasıl algılandığı arasındaki farkı da gözler önüne serdi.
Çalışma kapsamında katılımcılardan, kişisel deneyimlerine dayanarak hangi ülkelerin daha nazik olduğunu belirtmeleri istendi. Aynı zamanda kendi ülkelerinin nezaket düzeyini de değerlendirmeleri talep edildi.
4 bin 600’den fazla kişiyle gerçekleştirilen araştırma, küresel ölçekte nezaket algısının nasıl şekillendiğini ortaya koydu.
JAPONYA AÇIK ARA LİDER: EN YAKIN RAKİBİNE İKİ KAT FARK ATTI
Araştırma sonuçlarına göre, dünyanın en kibar ülkesi açık ara farkla Japonya oldu. Katılımcıların %35’inden fazlası Japon halkını listenin ilk sırasına yerleştirdi
Sosyal uyumun, saygının ve ‘’eğilerek selamlama’’ gibi köklü geleneklerin günlük yaşamın bir parçası olduğu Japonya, en yakın rakibi Kanada’ya iki kattan fazla fark attı.
Listenin ikinci sırasında, nezaketiyle dünya çapında ün salmış olan Kanada (%13,35) yer alırken; Birleşik Krallık (%6,23), Çin (%3,07) ve Almanya (%2,80) ilk beşi tamamlayan diğer ülkeler oldu.
ARKADAŞ CANLISI OLMAK FARKLI BİR TERAZİ
Anketin ‘’en arkadaş canlısı halklar’’ kategorisinde ise sıralama değişti. Nezaket listesinde ikinci olan Kanada, yabancılara karşı en sıcakkanlı ve misafirperver ülke olarak zirveye yerleşti.
Onu sosyal yaşamın canlılığıyla bilinen Brezilya takip ederken, Avustralya üçüncü sıraya yerleşerek dünyanın en samimi toplumlarından biri olduğunu kanıtladı.
ÖZ-ALGI ŞAŞIRTTI: JAPONYA KENDİNE ‘’KABA’’ DEDİ
Araştırmada dikkat çeken bir diğer bulgu ise ülkelerin kendilerini değerlendirme biçimi oldu. Dünyanın en kibar ülkesi seçilen Japonya, kendi vatandaşlarının yaptığı değerlendirmede 26 ülke arasında sondan ikinci sırada yer aldı.
Uzmanlar, Japon halkının bu düşük puanını, kültürlerinde derin bir yer tutan alçakgönüllülük ve tevazu değerlerine bağlıyor.
Öte yandan, kendi nezaketine en çok güvenen ülkeler Brezilya ve Şili oldu. 10 üzerinden yapılan puanlamada 9,46 puanla zirveyi paylaşan bu iki ülkeyi, 9,41 puanla Hindistan izledi.
NEZAKET SADECE KELİMELERDEN İBARET DEĞİL
Çalışma, nezaket algısının yalnızca kullanılan kelimelerle sınırlı olmadığını, farklı faktörlerden de etkilenebileceğini ortaya koydu.
Ayrıca ülkeler arasındaki puan farklarının az olması, dünya genelinde insanların birbirini ‘’oldukça nazik’’ görme eğiliminde olduğunu gösterdi.
DÜNYANIN EN KİBAR 25 ÜLKESİ SIRALAMASI
Araştırmaya göre dünyanın en kibar 25 ülkesi şöyle:
1 - Japonya
2 - Kanada
3 - Birleşik Krallık
4 - Çin
5 - Almanya
6 - Filipinler
7 - İsveç
8 - Danimarka
9 - Finlandiya
10 - Güney Afrika
11 - Avustralya
12 - İsviçre
13 - ABD
14 - Hindistan
15 - İrlanda
16 - Yeni Zelanda
17 - Norveç
18 - Hollanda
19 - Tayland
20 - Fransa
21 - Brezilya
22 - İspanya
23 - Belçika
24 - İtalya