JAPONYA AÇIK ARA LİDER: EN YAKIN RAKİBİNE İKİ KAT FARK ATTI

Araştırma sonuçlarına göre, dünyanın en kibar ülkesi açık ara farkla Japonya oldu. Katılımcıların %35’inden fazlası Japon halkını listenin ilk sırasına yerleştirdi

Sosyal uyumun, saygının ve ‘’eğilerek selamlama’’ gibi köklü geleneklerin günlük yaşamın bir parçası olduğu Japonya, en yakın rakibi Kanada’ya iki kattan fazla fark attı.

Listenin ikinci sırasında, nezaketiyle dünya çapında ün salmış olan Kanada (%13,35) yer alırken; Birleşik Krallık (%6,23), Çin (%3,07) ve Almanya (%2,80) ilk beşi tamamlayan diğer ülkeler oldu.