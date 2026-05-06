        Dünyanın en kibar ülkeleri belli oldu: Zirvedeki ülke kendini 'kaba' görüyor

        Küresel çapta yapılan bir araştırma, nezaketin coğrafi haritasını çıkardı. 26 ülkeden binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilen çalışmada, ''en nazik'' ve ''en arkadaş canlısı'' halklar belirlenirken, ülkelerin kendilerini nasıl gördüğü ile dünyanın onları nasıl algıladığı arasındaki çarpıcı farklar dikkat çekti. İşte dünyanın en kibar ülkeleri 2026 listesi!

        Giriş: 06 Mayıs 2026 - 08:49 Güncelleme:
        Bir finansal hizmetler kuruluşu olan Remitly tarafından gerçekleştirilen küresel anket, 26 ülkeden 4 bin 600’den fazla kişinin görüşlerini bir araya getirdi. Katılımcılara hem dünyanın en kibar ülkeleri soruldu hem de kendi nezaket düzeylerini değerlendirmeleri istendi. Ortaya çıkan veriler, ülkelerin kendilerini nasıl gördüğü ile dışarıdan nasıl algılandığı arasındaki farkı da gözler önüne serdi.

        Çalışma kapsamında katılımcılardan, kişisel deneyimlerine dayanarak hangi ülkelerin daha nazik olduğunu belirtmeleri istendi. Aynı zamanda kendi ülkelerinin nezaket düzeyini de değerlendirmeleri talep edildi.

        4 bin 600’den fazla kişiyle gerçekleştirilen araştırma, küresel ölçekte nezaket algısının nasıl şekillendiğini ortaya koydu.

        JAPONYA AÇIK ARA LİDER: EN YAKIN RAKİBİNE İKİ KAT FARK ATTI

        Araştırma sonuçlarına göre, dünyanın en kibar ülkesi açık ara farkla Japonya oldu. Katılımcıların %35’inden fazlası Japon halkını listenin ilk sırasına yerleştirdi

        Sosyal uyumun, saygının ve ‘’eğilerek selamlama’’ gibi köklü geleneklerin günlük yaşamın bir parçası olduğu Japonya, en yakın rakibi Kanada’ya iki kattan fazla fark attı.

        Listenin ikinci sırasında, nezaketiyle dünya çapında ün salmış olan Kanada (%13,35) yer alırken; Birleşik Krallık (%6,23), Çin (%3,07) ve Almanya (%2,80) ilk beşi tamamlayan diğer ülkeler oldu.

        ARKADAŞ CANLISI OLMAK FARKLI BİR TERAZİ

        Anketin ‘’en arkadaş canlısı halklar’’ kategorisinde ise sıralama değişti. Nezaket listesinde ikinci olan Kanada, yabancılara karşı en sıcakkanlı ve misafirperver ülke olarak zirveye yerleşti.

        Onu sosyal yaşamın canlılığıyla bilinen Brezilya takip ederken, Avustralya üçüncü sıraya yerleşerek dünyanın en samimi toplumlarından biri olduğunu kanıtladı.

        ÖZ-ALGI ŞAŞIRTTI: JAPONYA KENDİNE ‘’KABA’’ DEDİ

        Araştırmada dikkat çeken bir diğer bulgu ise ülkelerin kendilerini değerlendirme biçimi oldu. Dünyanın en kibar ülkesi seçilen Japonya, kendi vatandaşlarının yaptığı değerlendirmede 26 ülke arasında sondan ikinci sırada yer aldı.

        Uzmanlar, Japon halkının bu düşük puanını, kültürlerinde derin bir yer tutan alçakgönüllülük ve tevazu değerlerine bağlıyor.

        Öte yandan, kendi nezaketine en çok güvenen ülkeler Brezilya ve Şili oldu. 10 üzerinden yapılan puanlamada 9,46 puanla zirveyi paylaşan bu iki ülkeyi, 9,41 puanla Hindistan izledi.

        NEZAKET SADECE KELİMELERDEN İBARET DEĞİL

        Çalışma, nezaket algısının yalnızca kullanılan kelimelerle sınırlı olmadığını, farklı faktörlerden de etkilenebileceğini ortaya koydu.

        Ayrıca ülkeler arasındaki puan farklarının az olması, dünya genelinde insanların birbirini ‘’oldukça nazik’’ görme eğiliminde olduğunu gösterdi.

        DÜNYANIN EN KİBAR 25 ÜLKESİ SIRALAMASI

        Araştırmaya göre dünyanın en kibar 25 ülkesi şöyle:

        1 - Japonya

        2 - Kanada

        3 - Birleşik Krallık

        4 - Çin

        5 - Almanya

        6 - Filipinler

        7 - İsveç

        8 - Danimarka

        9 - Finlandiya

        10 - Güney Afrika

        11 - Avustralya

        12 - İsviçre

        13 - ABD

        14 - Hindistan

        15 - İrlanda

        16 - Yeni Zelanda

        17 - Norveç

        18 - Hollanda

        19 - Tayland

        20 - Fransa

        21 - Brezilya

        22 - İspanya

        23 - Belçika

        24 - İtalya

        25 - Avusturya

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
