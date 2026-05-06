Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İsrail'den Beyrut'a saldırı | Dış Haberler

        İsrail'den Beyrut'a saldırı

        İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ateşkesin ardından Lübnan'ın başkenti Beyrut'a ilk kez saldırı düzenlediklerini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06 Mayıs 2026 - 20:56 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsrail'den Beyrut'a saldırı

        Katz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, saldırının kendisinin ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun talimatıyla düzenlendiğini kaydetti.

        Ateşkesin sağlanmasından bu yana Beyrut’a ilk kez saldırı düzenlediklerini duyuran Katz, Hizbullah’ın Rıdvan Gücü komutanını hedef aldıklarını savundu.

        Katz, saldırıları sürdürecekleri tehdidinde bulundu.

        Lübnan basınında, İsrail'e ait bir savaş gemisinin Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde Hureyk Mahallesi'nde bir daireyi 3 füzeyle hedef aldığı öne sürüldü.

        İsrail basını, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlenen saldırıda Hizbullah'a bağlı Rıdvan Güçleri'nin komutanı Malik Balut'un öldürüldüğünü iddia etti.

        REKLAM

        İsrail basınında hükümete yakın Kanal 14 televizyonunda yer alan haberde, İsrail ordusunun düzenlediği saldırıda Rıdvan Güçleri'nin komutanı Balut'un öldürüldüğü öne sürüldü.

        İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde ise adı açıklanmayan İsrailli bir kaynağın, Dahiye bölgesine düzenlenen saldırının ABD ile koordineli şekilde gerçekleştirildiğini söylediği aktarıldı.

        Ateşkesin 17 Nisan'da devreye girmesinden bu yana Beyrut, ilk kez hedef alındı.

        *Fotoğraf: AA, temsilidir

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gaziosmanpaşa'da yolun karşısına geçmek isteyen motosikletliye tramvay çarptı

        Gaziosmanpaşa'da tramvay yolundaki yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen motosiklet sürücüsüne, seyir halindeki tramvay çarptı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'den Beyrut'a saldırı
        İsrail'den Beyrut'a saldırı
        'Türkiye'de jet yakıtı krizi yok'
        'Türkiye'de jet yakıtı krizi yok'
        Axios: ABD ve İran anlaşmaya varmak üzere
        Axios: ABD ve İran anlaşmaya varmak üzere
        Çağla Tuğaltay cinayetinde flaş gelişme!
        Çağla Tuğaltay cinayetinde flaş gelişme!
        Kızını silahla vuran damadını öldürdü
        Kızını silahla vuran damadını öldürdü
        "İran, Çin'e güveniyor"
        "İran, Çin'e güveniyor"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Gürlek: Rojin Kabaiş'in telefonu Çin'e gönderilecek
        Gürlek: Rojin Kabaiş'in telefonu Çin'e gönderilecek
        Bugün Ne Oldu? 6 Mayıs 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 6 Mayıs 2026'nın haberleri
        YSK Başkanlığı'na Serdar Mutta seçildi
        YSK Başkanlığı'na Serdar Mutta seçildi
        Osimhen'in parası çıktı!
        Osimhen'in parası çıktı!
        Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklaması!
        Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklaması!
        TOKİ'den başvuru bedeli iadesi açıklaması
        TOKİ'den başvuru bedeli iadesi açıklaması
        Fenerbahçe'de Barış Göktürk adaylıktan çekildi!
        Fenerbahçe'de Barış Göktürk adaylıktan çekildi!
        "Göz önünde olmayı tercih etmiyoruz"
        "Göz önünde olmayı tercih etmiyoruz"
        Icardı ve Galatasaray yol ayrımında!
        Icardı ve Galatasaray yol ayrımında!
        Avrupa'nın Erivan çıkarmasının satır araları neler?
        Avrupa'nın Erivan çıkarmasının satır araları neler?
        Biletleri 12 dakikada tükendi
        Biletleri 12 dakikada tükendi
        Şarkıcı Vahap Canbay'a 4 yıla kadar hapis istendi!
        Şarkıcı Vahap Canbay'a 4 yıla kadar hapis istendi!
        Dünyanın en kibar ülkeleri belli oldu
        Dünyanın en kibar ülkeleri belli oldu