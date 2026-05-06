İsrail'den Beyrut'a saldırı
İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ateşkesin ardından Lübnan'ın başkenti Beyrut'a ilk kez saldırı düzenlediklerini açıkladı.
Katz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, saldırının kendisinin ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun talimatıyla düzenlendiğini kaydetti.
Ateşkesin sağlanmasından bu yana Beyrut’a ilk kez saldırı düzenlediklerini duyuran Katz, Hizbullah’ın Rıdvan Gücü komutanını hedef aldıklarını savundu.
Katz, saldırıları sürdürecekleri tehdidinde bulundu.
Lübnan basınında, İsrail'e ait bir savaş gemisinin Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde Hureyk Mahallesi'nde bir daireyi 3 füzeyle hedef aldığı öne sürüldü.
İsrail basını, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlenen saldırıda Hizbullah'a bağlı Rıdvan Güçleri'nin komutanı Malik Balut'un öldürüldüğünü iddia etti.
İsrail basınında hükümete yakın Kanal 14 televizyonunda yer alan haberde, İsrail ordusunun düzenlediği saldırıda Rıdvan Güçleri'nin komutanı Balut'un öldürüldüğü öne sürüldü.
İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde ise adı açıklanmayan İsrailli bir kaynağın, Dahiye bölgesine düzenlenen saldırının ABD ile koordineli şekilde gerçekleştirildiğini söylediği aktarıldı.
Ateşkesin 17 Nisan'da devreye girmesinden bu yana Beyrut, ilk kez hedef alındı.
