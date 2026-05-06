"Son 24 saatte İran'la çok iyi görüşmeler yaptık"

Donald Trump, Oval Ofis'te basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

ABD Başkanı, "İran nükleer silaha sahip olamaz. Olmayacak. Bunu kabul ettiler." ifadesini kullandı.

Trump ayrıca, "Daha önce bazı iyi görüşmelerimiz olmuştu. Birdenbire, ertesi gün olup biteni unutmuşlardı. Onlar gururlu." dedi.

İran'ın füze kabiliyetine değinen Trump, "Füzelerinin çoğu yok edildi. Muhtemelen %18-19'u kaldı. Sahip olduklarına kıyasla pek fazla değil." diye konuştu.

ABD Başkanı Trump, Fox News kanalından Bret Baier'e telefonla yaptığı açıklamada ise, İran'la anlaşma konusundaki son durumu değerlendirdi.

Trump, İran'la anlaşma konusunda iyimser olduğunu vurgularken, aynı zamanda temkinli olduğunu da dile getirdi.

Baier, Trump'ın, İran'la anlaşma süreci konusunda nasıl bir takvimi öngördüğü sorusuna, "her şeyin tamamlanabilmesi için 1 hafta" cevabını verdiğini söyledi.

