        Haberler Dünya "Son 24 saatte İran'la çok iyi görüşmeler yaptık" | Dış Haberler

        "Son 24 saatte İran'la çok iyi görüşmeler yaptık"

        ABD Başkanı Donald Trump, son 24 saatte İran ile çok iyi görüşmeler yaptıklarını belirtirken, "Bir anlaşmaya varmamız çok muhtemel." ifadesini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 06 Mayıs 2026 - 22:17 Güncelleme:
        "Son 24 saatte İran'la çok iyi görüşmeler yaptık"

        Donald Trump, Oval Ofis'te basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        ABD Başkanı, "İran nükleer silaha sahip olamaz. Olmayacak. Bunu kabul ettiler." ifadesini kullandı.

        Trump ayrıca, "Daha önce bazı iyi görüşmelerimiz olmuştu. Birdenbire, ertesi gün olup biteni unutmuşlardı. Onlar gururlu." dedi.

        İran'ın füze kabiliyetine değinen Trump, "Füzelerinin çoğu yok edildi. Muhtemelen %18-19'u kaldı. Sahip olduklarına kıyasla pek fazla değil." diye konuştu.

        ABD Başkanı Trump, Fox News kanalından Bret Baier'e telefonla yaptığı açıklamada ise, İran'la anlaşma konusundaki son durumu değerlendirdi.

        Trump, İran'la anlaşma konusunda iyimser olduğunu vurgularken, aynı zamanda temkinli olduğunu da dile getirdi.

        Baier, Trump'ın, İran'la anlaşma süreci konusunda nasıl bir takvimi öngördüğü sorusuna, "her şeyin tamamlanabilmesi için 1 hafta" cevabını verdiğini söyledi.

        *Fotoğraf: AA, temsilidir

        Uşak'taki kazada hayatını kaybeden 4 kişilik aile Kütahyada defnedildi

        Uşak'ta önceki akşam meydana gelen zincirleme trafik kazasında hayatını kaybeden avukat Mustafa Özlüer (37), eşi ve 2 çocuğu memleketleri Kütahyanın Simav ilçesinde toprağa verildi. (AA)

