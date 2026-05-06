Galatasaray'da Osimhen'in parası çıktı!
Galatasaray, Victor Osimhen transferinde oyuncunun maaş ve imaj haklarının maliyetini reklam ve ticari projelerle karşılamayı başardı. Yıldız oyuncunun imaj hakları için hazırlanan reklam anlaşmaları devreye girerken, "Solo Il Gala" kutu satışları ve loca gelirleriyle kulüp önemli bir finansal kaynak oluşturdu.
Galatasaray’da Victor Osimhen operasyonu mali bir zaferle sonuçlandı. Nijeryalı dünya yıldızının 6 milyonu imaj hakları olmak üzere toplamda 21 milyon Euro'yu bulan hak edişi, yönetimin devreye aldığı projelerle kulüp kasasına yük olmaktan çıktı.
Transfer sürecinde dile getirilen ekonomik çekincelerin aksine, sarı kırmızılılar bu süreci dev bir gelir projesine dönüştürmeyi başardı.
Yıldız golcünün 6 milyon euroluk imaj hakları bedeli, hazırlanan üç ayrı reklam filmi anlaşmasıyla şimdiden karşılandı.
Firmalarla ticari sözleşmelerin imza aşamasına geldiği öğrenilirken, yönetim bu hamleyle maliyetin önemli bir kısmını reklam gelirleriyle eritmiş oldu.
Maliyetin 15 milyon Euro'luk aslan payı için ise planlar tıkır tıkır işledi.
Sadece Galatasaray anlamına gelen Solo Il Gala manşetiyle satışa sunulan özel kutular, taraftarların yoğun ilgisiyle karşılanarak yönetimin yüzünü güldürdü.
Bu ilginin yanı sıra loca yenileme döneminde Osimhen etkisini kullanan Cimbom, bazı localarda fiyat artışına giderek kutu satışlarıyla birlikte toplamda 15 milyon Euro'luk dev bir kaynak yarattı.
Finansal risk iddialarını boşa çıkaran yönetim, Osimhen transferini ekonomik bir başarı hikayesine çevirdi.