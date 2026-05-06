        Haberler Ekonomi İş-Yaşam BioNTech artık COVID-19 aşısı üretmeyecek

        BioNTech artık COVID-19 aşısı üretmeyecek

        Yılın ilk çeyreğinde 532 milyon Euro net zarar açıklayan Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech, COVID-19 aşı üretimini ortağı Pfizer'a devretme kararı aldı. Firma bu kapsamda bazı tesislerini kapatacağını açıkladı. Söz konusu kapatmaların binlerce çalışanı etkilemesi bekleniyor

        Giriş: 06 Mayıs 2026 - 10:31 Güncelleme:
        BioNTech'ten yapılan açıklamada, pandemi dönemindeki üretim kapasitesinden uzaklaşma ve yönetimde planlanan değişim sürecine hazırlık çerçevesinde, toplamda 1.860’a kadar çalışanı etkileyebilecek tesis kapatma planlarının devreye alınacağı bildirildi.

        BioNTech, Almanya’daki Idar-Oberstein, Marburg ve Tübingen ile Singapur’daki tesislerini kapatacağını açıklarken, bu adımın COVID-19 aşı üretiminin 2026 itibarıyla Pfizer’a devredilmesi sürecinin parçası olduğu belirtildi.

        Açıklamanın ardından şirket hisseleri yaklaşık yüzde 6,1 değer kaybetti.

        KURUCULAR AYRILIK KARARI ALMIŞTI

        Pandemi sürecinde Batı dünyasında en yaygın kullanılan COVID-19 aşısını geliştiren BioNTech, Mart ayında yaptığı açıklamada, kurucu ortakları Ugur Sahin ve Oezlem Tuereci’nin yıl sonuna kadar görevlerinden ayrılarak yeni bir girişim kuracaklarını duyurmuştu.

        Şirketin başarısının arkasındaki isimler olan Sahin ve Türeci çifti, bundan sonraki süreçte erken aşama ilaç araştırmalarına odaklanacaklarını açıklamıştı.

        TESİSLER KADEMELİ KAPATILACAK

        BioNTech, Almanya’daki üç tesisin 2027 yılı sonuna kadar kapatılmasının planlandığını, Singapur’daki operasyonların ise 2027’nin ilk çeyreğinde sona ermesinin öngörüldüğünü bildirdi.

        Her bir tesis için kısmi ya da tamamen satış dahil olmak üzere çeşitli seçeneklerin değerlendirildiği kaydedildi.

        Şirket, Tübingen’deki operasyonları geçen yıl haziran ayında yaklaşık 1,25 milyar dolar karşılığında satın aldığı CureVac bünyesinden devralmıştı.

        MALİYET KESİNTİLERİ VE İŞTEN ÇIKARMALAR

        BioNTech, maliyet azaltma programını hızlandırarak 2029 yılına kadar yıllık yaklaşık 500 milyon Euro tasarruf sağlamayı hedeflediğini açıkladı.

        Yaklaşık 8.400 çalışanı bulunan şirketin iş gücünün yüzde 22’sine denk gelen bir kesimin bu süreçten etkilenmesi beklenirken, işten çıkarmaların ağırlıklı olarak Almanya’da gerçekleşeceği belirtildi.

        Şirket, Mart 2025’te 2027’ye kadar 950 ila 1.350 pozisyonun azaltılacağını duyurmuştu. Ancak bugüne kadar kaç kişinin işten çıkarıldığına ilişkin net bir bilgi verilmedi.

        HİSSE GERİ ALIMI VE FİNANSAL SONUÇLAR

        BioNTech, önümüzdeki 12 ay içinde 1 milyar dolara kadar hisse geri alımı gerçekleştirmeyi planladığını duyurdu.

        31 Mart itibarıyla 16,7 milyar Euro nakit ve finansal varlığa sahip olan şirket, 2026 yılı araştırma ve geliştirme bütçesini 2,2 ila 2,5 milyar Euro aralığında tutma hedefini yineledi.

        Şirket ayrıca, 2026’nın ilk çeyreğinde 532 milyon Euro net zarar açıkladı. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemindeki 416 milyon Euro zararın üzerinde gerçekleşti.

