        SON DAKİKA: Nur Çakmak 23 yaşındaydı, su deposu ölümü oldu | Urfa haberleri | Son dakika haberleri

        23 yaşındaydı, su deposu ölümü oldu!

        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde etkili olan fırtına sırasında güneş enerjisine bağlı su deposunun otomobilin üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybeden 23 yaşındaki Nur Çakmak, gözyaşları içinde toprağa verildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06 Mayıs 2026 - 08:51 Güncelleme:
        23 yaşındaydı, su deposu ölümü oldu!

        Şanlıurfa'da olay, Birecik ilçesine bağlı Meydan Mahallesi’nde meydana geldi. Kırsal Durak kırsal Mahallesi’nde yaşayan ve 2 yıllık diş teknisyenliği eğitimini tamamladıktan sonra KPSS'ye hazırlanan Nur Çakmak (23), ağabeyi Mustafa Çakmak ile birlikte önceki gün fırtınadan korunmak için araçlarını bir binanın altına çekerek beklemeye başladı.

        SU DEPOSU ARACIN ÜZERİNE DÜŞTÜ

        DHA'daki habere göre bu sırada kuvvetli rüzgarın etkisiyle binanın çatısında güneş enerjisine bağlı su deposu, otomobilin üzerine düştü.

        GENÇ KADIN ÖLDÜ AĞABEYİ KURTULDU

        Kazada Nur Çakmak olay yerinde hayatını kaybetti, Mustafa Çakmak ise yara almadan kurtuldu.

        GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

        Otopsi işlemleri tamamlanan Nur Çakmak’ın cenazesi, yakınları tarafından alınarak Birecik ilçesine bağlı Durak Mahallesi'nde getirildi.

        Burada kılınan namazın ardından Çakmak’ın cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi.

