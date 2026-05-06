        BIST 100 14.970,40 %3,27
        DOLAR 45,2310 %0,02
        EURO 53,2590 %0,70
        GRAM ALTIN 6.836,98 %3,19
        FAİZ 41,48 %0,63
        GÜMÜŞ GRAM 112,17 %5,87
        BITCOIN 82.068,00 %0,52
        GBP/TRY 61,6263 %0,60
        EUR/USD 1,1771 %0,67
        BRENT 101,26 %-7,84
        ÇEYREK ALTIN 11.177,58 %3,18
        Borsa İstanbul'dan yeni rekor

        Borsa İstanbul'dan yeni rekor

        Borsa İstanbul BIST 100 endeksi 15.000 puanı aşarak tarihin en yüksek seviyesini gördü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Mayıs 2026 - 13:23 Güncelleme:
        Borsa İstanbul'dan yeni rekor

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi tarihinin en yüksek seviyesini gördü. Güne 181,49 puan ve yüzde 1,25 artışla 14.677,26 puandan başlayan BIST 100 endeksi, tarihinde ilk kez 15.000 puanı aştı. Endeks yüzde 3,50'den fazla yükselerek 15.020 puan seviyelerini gördü.

        GÜNE REKORLA BAŞLADI

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,25 yükselişle 14.677,26 puana çıkarak rekor seviyeden başladı.

        Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,88 değer kazanarak 14.495,77 puandan tamamladı.

        Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 181,49 puan ve yüzde 1,25 artışla 14.677,26 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 2,01, holding endeksi yüzde 0,97 değer kazandı.

        Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,37 ile finansal kiralama faktoring, en çok gerileyen yüzde 1,19 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

        ABD Başkanı Donald Trump'ın, Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemilerin geçişine yönelik yardım girişimi olarak nitelendirilen Özgürlük Projesi'nin kısa süreliğine durdurulmasına yönelik kararının ardından İran ile nihai bir anlaşmaya varılması yönünde büyük ilerleme kaydedildiğini bildirmesi, piyasalarda risk iştahını canlandırdı.

        Güçlü gelen şirket bilançoları da teknoloji hisseleriyle desteklenen piyasalara ilave bir ivme kazandırdı.

        Jeopolitik risklerin kısa vadede tamamen ortadan kalktığını söylemek için erken olsa da jeopolitik azalması ve petrol fiyatlarındaki olası geri çekilmenin piyasalar açısından rahatlatıcı olabileceği tahmin ediliyor. Bu nedenle bugün risk iştahının korunup korunmayacağı açısından ABD-İran hattından gelecek yeni açıklamalar, petrol fiyatlarının seyri ve bilanço sezonunda özellikle teknoloji şirketlerine yönelik beklentilerin belirleyici olması öngörülüyor.

        Yurt içinde ise CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla, aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 12 sanığın yargılandığı dava, 1 Temmuz’a ertelendi.

        Axios: ABD ve İran anlaşmaya varmak üzere
        Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklaması!
        Azra 8, Selim 5 yaşındaydı... Fosfor sinir gazı tespit edildi!
        Icardı ve Galatasaray yol ayrımında!
        Eski bakanın kardeşi yaralı bulundu
        Osimhen'in parası çıktı!
        Şarkıcı Vahap Canbay'a 4 yıla kadar hapis istendi!
        "Beşiktaş'ı terk edin!"
        Köpek kavgasında baba ile oğlu tarafından döverek öldürüldü!
        23 yaşındaydı, su deposu ölümü oldu!
        Fenerbahçe Beko, Final Four aşkına!
        Kübra Yapıcı'nın katilleri yakalandı
        Dünyanın en kibar ülkeleri belli oldu
        Böcek'in, oğlunun ve gelininin mal varlığına el konuldu
        Buz sayesinde milyonlar kazandılar!
        Sadece bazı insanların duyduğunu söylediği gizemli uğultu
        "Ucuz kurtuldum"
        İptal edilen düğün faciayı önledi!
        "Türklerden ilgimi çeken erkek yok"
        BioNTech artık COVID-19 aşısı üretmeyecek
