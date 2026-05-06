23 ülkeden 150'den fazla kişi bulunan MV Hondius isimli yolcu gemisinde, üç kişi Hantavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti. Arjantin'den, Afrika'nın batısındaki Cabo Verde'ye giden gemide YouTuber Ruhi Çenet'in de olduğu ortaya çıktı.

Belgesel çekimi için gemide bulunduğunu söyleyen Çenet, "Bu yolculuğa çıkma nedenimiz olan dünyanın en uzak noktası Tristan da Cunha’ya ulaştık ve belgeselimizi çektik" dedi.

Çenet, gemide ilk vaka sonrası önlem alınmadığını ifade ederek, “Herkes iç içe olmaya devam etti. Yemekler toplu yendi, toplu aktiviteler yapıldı. Dahası ilk günden daha yolcular gemiye bindirilmeden önce kan testi istenmeliydi" diye konuştu.

Çenet, "Yaklaşık 1 ay süren araştırma gemisi yolculuğumuzda aramızdan 1 kişi hayatını kaybedince bunun okyanus koşulları yüzünden olduğunu düşünmüştüm ancak durum zannettiğimizden çok daha kötüymüş. Ben 24'üncü günde gemiden indim ama gemi son varış noktasına kadar 10 gün daha devam etti. Gemiden inmemden sadece 1 gün sonra ölen kişinin karısı da öldü ve onun ardından 3'üncü kişi de öldü" dedi. Ünlü isim, geminin tek doktorunun da bu hastalıktan dolayı yaşam mücadelesi verdiğini belirtti.

YouTube'da 18 milyon takipçisi bulunan Çenet, sağlık durumu hakkında da bilgi verdi. İki çocuk babası Ruhi Çenet, “Beni merak edip soranlara teşekkürler, çok ucuz kurtuldum ama aklım hâlâ orada. Gerekli kan testlerini yaptırdım” ifadelerini kullandı.

GEMİNİN AKIBETİ BELLİ OLDU

Atlas Okyanusu'nun güneyindeki Arjantin'den Afrika'nın batısındaki Cabo Verde'ye giden ve yolcular arasında hantavirüs vakasından 3 kişinin hayatını kaybettiği lüks yolcu gemisi MV Hondius'un karaya yanaşmasına izin verildi. Gemideki vaka sayısı 7'ye yükselirken İspanya, 'insani zorunluluk' gereği geminin Kanarya Adaları'na demirlemesini kabul etti. İspanya'da Kanarya Adaları Valisi Anselmo Pestana, "Sakin kalalım ve sağlık sistemimize güvenelim. Her şey Dünya Sağlık Örgütü'nün rehberliğinde yapılacak" dedi. Dünya Sağlık Örgütü Salgın ve Pandemi Hastalıklarını Önleme Birimi Direktörü Maria Van Kerkhove, "Gemiyi teslim alacak olan İspanyol yetkililerle birlikte çalışıyoruz. Yetkililer, kapsamlı soruşturma, tam bir epidemiyolojik inceleme, geminin tamamen dezenfekte edilmesi ve elbette gemideki yolcular için risk değerlendirmesi yapılacağını bildirdiler" ifadelerini kullandı.