        Ruhi Çenet, Hantavirüs tespit edilen gemideymiş: Ucuz kurtuldum - Magazin haberleri

        Ruhi Çenet, Hantavirüs tespit edilen gemideymiş: Ucuz kurtuldum

        Ünlü YouTuber Ruhi Çenet, Hantavirüs tespit edilen ve 3 kişinin hayatını kaybettiği gemide seyahat ettiğini açıkladı. 24'üncü günde gemiden inen Çenet, yaşadıklarını anlattı

        Habertürk
        Giriş: 06 Mayıs 2026 - 08:50 Güncelleme:
        "Ucuz kurtuldum"

        23 ülkeden 150'den fazla kişi bulunan MV Hondius isimli yolcu gemisinde, üç kişi Hantavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti. Arjantin'den, Afrika'nın batısındaki Cabo Verde'ye giden gemide YouTuber Ruhi Çenet'in de olduğu ortaya çıktı.

        Belgesel çekimi için gemide bulunduğunu söyleyen Çenet, "Bu yolculuğa çıkma nedenimiz olan dünyanın en uzak noktası Tristan da Cunha’ya ulaştık ve belgeselimizi çektik" dedi.

        Çenet, gemide ilk vaka sonrası önlem alınmadığını ifade ederek, “Herkes iç içe olmaya devam etti. Yemekler toplu yendi, toplu aktiviteler yapıldı. Dahası ilk günden daha yolcular gemiye bindirilmeden önce kan testi istenmeliydi" diye konuştu.

        Çenet, "Yaklaşık 1 ay süren araştırma gemisi yolculuğumuzda aramızdan 1 kişi hayatını kaybedince bunun okyanus koşulları yüzünden olduğunu düşünmüştüm ancak durum zannettiğimizden çok daha kötüymüş. Ben 24'üncü günde gemiden indim ama gemi son varış noktasına kadar 10 gün daha devam etti. Gemiden inmemden sadece 1 gün sonra ölen kişinin karısı da öldü ve onun ardından 3'üncü kişi de öldü" dedi. Ünlü isim, geminin tek doktorunun da bu hastalıktan dolayı yaşam mücadelesi verdiğini belirtti.

        YouTube'da 18 milyon takipçisi bulunan Çenet, sağlık durumu hakkında da bilgi verdi. İki çocuk babası Ruhi Çenet, “Beni merak edip soranlara teşekkürler, çok ucuz kurtuldum ama aklım hâlâ orada. Gerekli kan testlerini yaptırdım” ifadelerini kullandı.

        GEMİNİN AKIBETİ BELLİ OLDU

        Atlas Okyanusu'nun güneyindeki Arjantin'den Afrika'nın batısındaki Cabo Verde'ye giden ve yolcular arasında hantavirüs vakasından 3 kişinin hayatını kaybettiği lüks yolcu gemisi MV Hondius'un karaya yanaşmasına izin verildi. Gemideki vaka sayısı 7'ye yükselirken İspanya, 'insani zorunluluk' gereği geminin Kanarya Adaları'na demirlemesini kabul etti. İspanya'da Kanarya Adaları Valisi Anselmo Pestana, "Sakin kalalım ve sağlık sistemimize güvenelim. Her şey Dünya Sağlık Örgütü'nün rehberliğinde yapılacak" dedi. Dünya Sağlık Örgütü Salgın ve Pandemi Hastalıklarını Önleme Birimi Direktörü Maria Van Kerkhove, "Gemiyi teslim alacak olan İspanyol yetkililerle birlikte çalışıyoruz. Yetkililer, kapsamlı soruşturma, tam bir epidemiyolojik inceleme, geminin tamamen dezenfekte edilmesi ve elbette gemideki yolcular için risk değerlendirmesi yapılacağını bildirdiler" ifadelerini kullandı.

        HANTAVİRÜS NEDİR?

        Hantavirüs, genellikle kemirgenler tarafından taşınan ve dışkılarından havaya karışarak insan ciğerlerine giren bir virüs türü.

        Mikrobiyolog Siouxsie Wiles, hastalığın gemide yiyeceklerden de bulaşmış olabileceğini söylüyor. Bu virüs iki ciddi rahatsızlığa yol açabiliyor.

        Bunlardan biri Hantavirüs Akciğer Sendromu (HPS). Bu genellikle yorgunluk, ateş ve kas ağrılarıyla başlıyor ve sonrasında baş ağrısı, baş dönmesi, üşüme ve karın ağrısıyla devam ediyor.

        Bu süreçte solunum sorunları yaşamaya başlayan kişilerin %38'i hayatını kaybediyor. İkinci hastalık ise Kanamalı Ateşli Böbrek Sendromu (HFRS). Daha ciddi sonuçları olabilen bu hastalık iç kanama ve akut böbrek yetmezliğine yol açabiliyor.

        Mersin'de evde fenalaşmaları sonucu yaşamını yitiren 2 kardeşin cenazeleri defnedildi

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde, bulantı ve kusma şikayetiyle götürüldükleri hastanede yaşamını yitiren 8 yaşındaki Azra ve 5 yaşındaki Ömer Selim Tülü, yan yana toprağa verildi. Başsavcılığın talimatıyla ilçeye yönlendirilen AFAD ekipleri, ailenin kaldığı 2 katlı bina ve çevresi ile yolculuk yaptıkları...
