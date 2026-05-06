        Kayseri'de akaryakıt istasyonunda kavga: 1 ölü, 2 yaralı

        Kayseri'de akaryakıt istasyonunda kavga: 1 ölü, 2 yaralı

        Kayseri'de bir akaryakıt istasyonunda iki grup arasında çıkan kavgada bıçaklanan 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06 Mayıs 2026 - 05:01 Güncelleme:
        Akaryakıt istasyonunda kavga: 1 ölü, 2 yaralı
        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Mithatpaşa Mahallesi Bekir Yıldız Bulvarı'nda bir akaryakıt istasyonunda, E.A, B.T. ve A.A ile kimlik bilgileri öğrenilemeyen 5 şüpheli arasında belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

        AA'nın haberine göre, tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheliler, E.A. ile B.T'yi bıçakla, A.A'yı ise darp ederek yaraladı.

        DURUMU AĞIRDI, KURTARILAMADI

        İstasyondaki çalışanların ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla kaldırıldıkları Kayseri Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı. Durumu ağır olan E.A, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        Olaydan sonra kaçan 5 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

